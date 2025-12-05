Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Tổng thống Trump thay kiến trúc sư phòng khánh tiết 300 triệu USD ở Nhà Trắng

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
05/12/2025 07:22 GMT+7

The Washington Post ngày 5.12 dẫn các nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thay nhân sự phụ trách thiết kế phòng khách tiết tại Nhà Trắng.

Theo một nguồn thạo tin, trong hơn 3 tháng, ông James McCrery và công ty kiến trúc của ông đã bắt tay vào thiết kế tòa nhà khánh tiết trị giá 300 triệu USD ở Nhà Trắng, tuy nhiên đến cuối tháng 10 thì dừng làm việc.

Tổng thống Trump và ông McCrery từng có những bất đồng khi ông Trump liên tục muốn tăng diện tích thiết kế của căn phòng. Dù vậy, một nguồn tin khác nói yếu tố quyết định để ông Trump thay kiến trúc sư là do nhân lực của công ty ông McCrery khá nhỏ và khó bàn giao công trình đúng hạn.

- Ảnh 1.

Hình ảnh chụp ngày 23.10 cho thấy Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá dỡ để xây phòng khánh tiết

ẢNH: AP

Ông Trump đã chọn kiến trúc sư Shalom Baranes để thay thế. Ông Baranes từng thiết kế và cải tạo các công trình chính phủ tại thủ đô Washington D.C (Mỹ) trong nhiều thập niên.

“Khi chúng tôi bắt đầu chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo của phòng khánh tiết Nhà Trắng, chính quyền rất vui mừng chia sẻ rằng ông Shalom Baranes tài năng đã tham gia nhóm chuyên gia, nhằm thực hiện tầm nhìn của Tổng thống Trump về việc xây dựng công trình sẽ là sự bổ sung vĩ đại nhất cho Nhà Trắng kể từ sau Phòng Bầu dục - đó là phòng khánh tiết”, The Washington Post ngày 5.12 dẫn văn bản tuyên bố từ người phát ngôn Nhà Trắng Davis Ingle.

Cánh Đông của Nhà Trắng đã bị phá dỡ vì ông Trump muốn có sảnh khiêu vũ

Khu vực Cánh Đông ở Nhà Trắng đã bị phá dỡ để xây phòng khánh tiết. Căn phòng dự kiến có diện tích hơn 8.300 m2, chứa được 1.000 khách và có chi phí 300 triệu USD. Việc cải tạo này là một trong những thay đổi lớn nhất đối với công trình Nhà Trắng trong suốt 233 năm tồn tại.

Nhiệm vụ thiết kế ban đầu được giao cho ông McCrery, tuy nhiên một số người trong ngành đã hoài nghi rằng công ty của ông khó hoàn thành đúng hạn đặt ra trong vòng chưa đầy 3 năm.

Một kiến trúc sư cho biết nếu xét đến công trình xây phòng khánh tiết nói trên, các quan chức liên bang thường sẽ tìm đến những công ty có quy mô lớn hơn gấp 4 lần công ty của ông McCrery.

- Ảnh 2.

Tổng thống Trump hôm 22.10 cẩm bản vẽ phòng khánh tiết sẽ được xây dựng

ẢNH: REUTERS

Đại diện ông McCrery chưa phản hồi về thông tin thay đổi nhân sự thiết kế công trình Nhà Trắng.

Trong cuộc họp nội các ngày 2.12, Tổng thống Trump nói rằng các công nhân thi công ép cọc đã hoạt động suốt đêm, làm nảy sinh bất đồng giữa ông với phu nhân Melania Trump. Tổng thống Mỹ nói rằng ông thích nghe tiếng thi công đó, trong khi vợ đã yêu cầu dừng việc đục ép liên tục nhưng ông từ chối.

Khám phá thêm chủ đề

phòng khách tiết Nhà Trắng Cánh Đông ông trump xây phòng khánh tiết Tổng thống Trump
