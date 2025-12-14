Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nhà Trắng gấp rút đàm phán về Ukraine

Vi Trân
Vi Trân
14/12/2025 05:10 GMT+7

Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm thu hẹp những bất đồng xoay quanh kế hoạch hòa bình chấm dứt xung đột giữa Ukraine và Nga.

Theo Reuters, Nhà Trắng xác nhận Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, sẽ đến Berlin (Đức) để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu trong ngày 14.12. Bên cạnh đó, ông Witkoff cũng sẽ gặp những người đồng cấp Anh, Đức và Pháp trong hai ngày 14-15.12. 

Đàm phán hòa bình Ukraine lại vào thế bế tắc

Trước đó, chính phủ Đức thông báo sẽ chủ trì hội nghị với ông Zelensky, lãnh đạo các nước châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 15.12.

Ông Witkoff là nhà đàm phán chính của Mỹ trong những tiếp xúc với Nga và Ukraine về đề xuất hòa bình của Washington. Việc cử ông Witkoff sang châu Âu lần này cho thấy tính cấp bách, bởi mới đây Nhà Trắng tuyên bố ông Trump chỉ phái quan chức đến cuộc họp nếu cảm thấy có đủ tiến triển trong đối thoại hòa bình.

- Ảnh 1.

Ông Kushner (trái) và ông Witkoff trong chuyến công tác Moscow ngày 2.12

Ảnh: Reuters

Ukraine đã đưa ra những điều chỉnh mới sau đề xuất 28 điểm của Mỹ. Theo AFP, đề xuất mới nhất gồm điều khoản kết nạp nhanh Ukraine vào EU, sớm nhất là vào tháng 1.2027. Ukraine từ lâu mong muốn gia nhập EU nhưng gặp khó với việc đáp ứng điều kiện liên quan chống tham nhũng. Quá trình kết nạp thường kéo dài nhiều năm và cần sự phê chuẩn của toàn bộ 27 nước thành viên, trong đó một số nước, tiêu biểu là Hungary, từ lâu phản đối kết nạp Ukraine.

Mặt khác, Phủ tổng thống Pháp ngày 12.12 cho hay châu Âu và Ukraine cũng muốn Mỹ đưa ra cam kết an ninh trước khi Kyiv đàm phán về chuyện lãnh thổ.

Tin liên quan

Chiến sự Ukraine ngày 1.388: Kyiv tuyên bố vẫn giữ Siversk, ông Zelensky thị sát tiền tuyến

Chiến sự Ukraine ngày 1.388: Kyiv tuyên bố vẫn giữ Siversk, ông Zelensky thị sát tiền tuyến

Quân đội Ukraine ngày 12.12 bác thông tin lực lượng Nga kiểm soát thành phố chiến lược Siversk ở Donetsk, nêu thêm vừa giành lại quyền kiểm soát một phần khu vực thành phố Kupiansk.

Đàm phán hòa bình Ukraine lại vào thế bế tắc

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE tổng thống donald trump hòa bình nga
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận