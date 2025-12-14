Nhà Trắng gấp rút đàm phán về Ukraine

Theo Reuters, Nhà Trắng xác nhận Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump, sẽ đến Berlin (Đức) để gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các lãnh đạo châu Âu trong ngày 14.12. Bên cạnh đó, ông Witkoff cũng sẽ gặp những người đồng cấp Anh, Đức và Pháp trong hai ngày 14-15.12.

Đàm phán hòa bình Ukraine lại vào thế bế tắc

Trước đó, chính phủ Đức thông báo sẽ chủ trì hội nghị với ông Zelensky, lãnh đạo các nước châu Âu, Liên minh châu Âu (EU) và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) vào ngày 15.12.

Ông Witkoff là nhà đàm phán chính của Mỹ trong những tiếp xúc với Nga và Ukraine về đề xuất hòa bình của Washington. Việc cử ông Witkoff sang châu Âu lần này cho thấy tính cấp bách, bởi mới đây Nhà Trắng tuyên bố ông Trump chỉ phái quan chức đến cuộc họp nếu cảm thấy có đủ tiến triển trong đối thoại hòa bình.

Ông Kushner (trái) và ông Witkoff trong chuyến công tác Moscow ngày 2.12 Ảnh: Reuters

Ukraine đã đưa ra những điều chỉnh mới sau đề xuất 28 điểm của Mỹ. Theo AFP, đề xuất mới nhất gồm điều khoản kết nạp nhanh Ukraine vào EU, sớm nhất là vào tháng 1.2027. Ukraine từ lâu mong muốn gia nhập EU nhưng gặp khó với việc đáp ứng điều kiện liên quan chống tham nhũng. Quá trình kết nạp thường kéo dài nhiều năm và cần sự phê chuẩn của toàn bộ 27 nước thành viên, trong đó một số nước, tiêu biểu là Hungary, từ lâu phản đối kết nạp Ukraine.

Mặt khác, Phủ tổng thống Pháp ngày 12.12 cho hay châu Âu và Ukraine cũng muốn Mỹ đưa ra cam kết an ninh trước khi Kyiv đàm phán về chuyện lãnh thổ.