Chiến sự Ukraine ngày 1.388: Kyiv tuyên bố vẫn giữ Siversk, ông Zelensky thị sát tiền tuyến

Ukraine tập kích vận tải cơ An-26 của Nga

Tổng cục tình báo quốc phòng Ukraine ngày 12.12 cho biết đã tập kích thành công vận tải cơ quân sự An-26 của Nga, cùng 2 hệ thống radar khác tại bán đảo Crimea.

Đơn vị đặc nhiệm “Bóng ma” (Prymary) của quân đội Ukraine đăng video trên mạng xã hội kèm tuyên bố đã tấn công chính xác vào động cơ phản lực bên trái của chiếc phi cơ.

Quân đội Ukraine đăng video cuộc tập kích vào vận tải cơ AN-26 Nga tại Crimea ẢNH: QUÂN ĐỘI UKRAINE

Ngoài ra, trong một vụ tấn công khác, lực lượng Prymary tuyên bố đánh trúng 2 hệ thống radar 55Zh6M Nebo-M và 64N6E ở Crimea, được xem là “đôi mắt” dẫn đường cho các tổ hợp tên lửa phòng không S-300 va S-400.

Quân đội Nga chưa bình luận về tuyên bố này.

Ukraine phản công ở Kupiansk, Tổng thống Zelensky thị sát

Lực lượng Ukraine ngày 12.12 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát một phần thành phố Kupiansk ở tỉnh Kharkiv. Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thị sát khu vực vừa được kiểm soát và chúc mừng chiến dịch của lực lượng Kyiv, Reuters đưa tin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky quay video khi đang có mặt tại thành phố Kupiansk ngày 12.12 ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky nói rằng diễn biến này sẽ củng cố vị thế của Ukraine trên bàn ngoại giao.

Quân đoàn Khartiia thuộc Vệ binh Quốc gia Ukraine cho biết đã kiểm soát nhiều quận tại Kupiansk, cắt tuyến tiếp tế của Nga và bao vây hàng trăm binh sĩ Moscow.

Chuyên trang phân tích chiến trường Deep State cho hay ít nhất 3 khu định cư ở phía bắc và tây Kupiansk đã được Ukraine kiểm soát.

Nga chưa bình luận về những diễn biến tại Kupiansk.

Nga nói kiểm soát Siversk, cửa ngõ trước 2 'pháo đài' cuối ở Donetsk

Nga tuyên bố kiểm soát Siversk, Ukraine bác bỏ

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11.12 đã chúc mừng quân đội Nga sau khi các chỉ huy báo cáo với ông rằng lực lượng Moscow đã giành toàn quyền kiểm soát thành phố Siversk ở Donetsk. Tuy nhiên, quân đội Ukraine sau đó nói rằng họ vẫn kiểm soát khu vực này.

Lực lượng Tác chiến Miền Đông của quân đội Ukraine ngày 12.12 viết trên mạng xã hội Facebook rằng: “Ở hướng tiến công Sloviansk, thành phố Siversk vẫn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Ukraine. Đối phương đang cố thâm nhập Siversk theo từng nhóm nhỏ, lợi dụng điều kiện thời tiết bất lợi, nhưng phần lớn các đơn vị này đều bị ngăn chặn”.

Thông báo của lực lượng Ukraine cũng đề cập vẫn đang kiểm soát một số khu vực tại thành phố Pokrovsk, nơi mà quân đội Nga nói đã kiểm soát hoàn toàn từ tháng 11.

Khi báo cáo với ông Putin, các chỉ huy Nga nói rằng việc kiểm soát Siversk là bước đệm để tiến tới Sloviansk, một trong hai thành phố lớn nhất ở Donetsk vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine. Siversk được xem là chốt chặn chiến lược cho phần còn lại của "vành đai pháo đài" do Ukraine kiểm soát ở Donetsk, ám chỉ các khu vực được Kyiv xây dựng phòng tuyến kiên cố, theo Reuters.

Một khu vực tại thành phố Kostiantynivka, tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 12.12 tan hoang do bom đạn ẢNH: REUTERS

Quân đội Ukraine ngày 12.12 cho biết đã có 174 cuộc đụng độ với lực lượng Nga trong 24 giờ. Kyiv nêu rằng Moscow đã dùng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa tập kích mục tiêu tại nhiều tỉnh, trong đó tấn công cơ sở năng lượng ở tỉnh Odessa.

Trong khi đó, lực lượng Nga tuyên bố sau 1 tuần tác chiến, họ đã kiểm soát ít nhất 8 khu định cư tại Ukraine, bao gồm thành phố Siversk. Moscow nêu thêm đã đánh chặn 90 UAV Ukraine nhằm vào nhiều khu vực Nga trong rạng sáng 12.12.

Nga, Ukraine không bình luận về các tuyên bố của đối thủ về diễn biến chiến sự. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Ông Trump chỉ trích lãnh đạo châu Âu ‘yếu ớt’, quan chức EU phản ứng

EU phê duyệt khoản hỗ trợ 2,7 tỉ USD cho Ukraine

Kyiv Post ngày 12.12 đưa tin Hội đồng Liên minh châu Âu đã thông qua gói hỗ trợ Ukraine trị giá 2,7 tỉ USD. Trong đó, hơn 2,4 tỉ USD sẽ được giải ngân dưới hình thức cho vay, hơn 200 triệu USD sẽ tài trợ cho Kyiv. Số tiền này dự kiến được chuyển cho ngân sách nhà nước Ukraine.

Bộ Tài chính Ukraine hôm 10.12 thông báo khoản ngân sách nói trên sẽ được ưu tiên cho các chương trình nhân đạo và chi tiêu xã hội. Bộ này nêu thêm Ukraine đã nhận được khoản vay mới nhất sau khi hoàn thành một loạt các cam kết cải cách cần thiết trước cuối quý 3/2025.

Theo Chương trình Hỗ trợ Ukraine giai đoạn 2024 - 2027, Liên minh châu Âu (EU) cam kết dành khoảng 50 tỉ euro (58 tỉ USD) cho Ukraine. Từ đầu năm 2024, Kyiv đã nhận hơn 28 tỉ USD.

Theo thỏa thuận, EU sẽ triển khai các kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho Ukraine. Ngược lại, Kyiv phải thực hiện những nghĩa vụ cải cách kinh tế, nếu không EU có thể giảm khoản giải ngân, tăng cường kiểm toán và giám sát chặt chẽ các giao dịch từ EU.