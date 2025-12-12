Ukraine nêu 2 trở ngại mấu chốt khi đàm phán với Mỹ

Ông Zelensky phát biểu với báo giới tại Kyiv ẢNH: REUTERS

Hãng AFP ngày 12.12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình trạng vùng Donetsk miền đông và quyền kiểm soát trong tương lai đối với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia là hai điểm mấu chốt gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán với Mỹ về một thỏa thuận chấm dứt xung đột với Nga.

Ông nói Mỹ vẫn đang gây sức ép buộc Ukraine nhượng bộ lớn về lãnh thổ cho Nga. Cụ thể, Mỹ chỉ muốn Ukraine rút quân khỏi một số khu vực thuộc vùng Donetsk, nơi họ sẽ thiết lập một vùng đệm phi quân sự giữa quân đội Nga và Ukraine.

"Họ xem như lực lượng Ukraine phải rời khỏi lãnh thổ vùng Donetsk, và thỏa hiệp là lực lượng Nga không tiến vào lãnh thổ này… nơi mà họ đã gọi là vùng kinh tế tự do", ông Zelensky nói với các phóng viên.

"Chúng tôi có hai điểm bất đồng chính, gồm vùng lãnh thổ Donetsk cùng mọi thứ liên quan và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Đây là hai chủ đề chúng tôi tiếp tục thảo luận", theo ông Zelensky.

Ông thêm nói rằng bất kỳ sự thỏa hiệp tiềm năng nào về lãnh thổ nên được quyết định bằng một cuộc trưng cầu dân ý. "Tôi tin rằng người dân Ukraine sẽ trả lời câu hỏi này. Dù thông qua bầu cử hay trưng cầu dân ý, người dân Ukraine phải đưa ra lập trường của mình", ông phát biểu với báo giới.

Về vấn đề bầu cử ở Ukraine, nhà lãnh đạo nói rằng cần phải có lệnh ngừng bắn, ít nhất là trong thời gian diễn ra bầu cử. "Thẳng thắn mà nói, ở Ukraine, chúng tôi tin rằng Mỹ nên đàm phán với Nga về vấn đề này", ông nhấn mạnh.

Luật pháp Ukraine không cho phép tổ chức bầu cử trong thời chiến, nhưng Tổng thống Zelensky, người có nhiệm kỳ đã hết vào năm ngoái, đang phải đối diện áp lực mới từ Tổng thống Mỹ Donald Trump để tổ chức một cuộc bỏ phiếu.

Trang The Kyiv Independent ngày 12.12 dẫn lời phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay Tổng thống Trump "cực kỳ bức xúc" với Nga lẫn Ukraine liên quan nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc về khả năng tham gia đàm phán giữa Ukraine và các đối tác châu Âu vào cuối tuần này.

Thông tin với báo giới tại Nhà Trắng vào ngày 11.12, Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ cử một đại diện tham gia các cuộc đàm phán nếu có cơ hội tốt để đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

"Chúng tôi sẽ xem liệu có tham dự cuộc họp hay không. Chúng tôi sẽ tham dự cuộc họp vào ngày 13.12 ở châu Âu nếu nghĩ rằng có cơ hội tốt. Và chúng tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian nếu cho rằng kết quả sẽ tiêu cực", Reuters dẫn lời ông phát biểu.