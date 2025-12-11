Ukraine đồng ý với Mỹ về những điểm chính trong kế hoạch hậu xung đột

Một ga tàu bị thiệt hại nặng ở thị thành phố Fastiv (tỉnh Kyiv, Ukraine) giữa xung đột với Nga ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 11.12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv đã thống nhất các điểm then chốt của kế hoạch tái thiết hậu xung đột với Nga, trong cuộc đàm phán với phía Mỹ, trong đó có con rể Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner.

Tổng thống Zelensky nói rằng ông đã tiến hành cuộc thảo luận tập trung vào một "tài liệu kinh tế" tại cuộc họp với ông Kushner, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và CEO Larry Fink của BlackRock - công ty đầu tư đa quốc gia có trụ sở tại New York.

Việc xúc tiến tái thiết Ukraine sau những tàn phá do các cuộc không kích của Nga và giao tranh ở tiền tuyến gây ra đã trở thành một nội dung then chốt trong các cuộc bàn thảo về thỏa thuận dàn xếp, cùng với vấn đề bảo đảm an ninh và những lo ngại về lãnh thổ.

"Các nguyên tắc của tài liệu kinh tế là hoàn toàn rõ ràng và chúng tôi hoàn toàn thống nhất với phía Mỹ. Một nguyên tắc chung quan trọng là để công cuộc tái thiết đạt chất lượng cao và tăng trưởng kinh tế sau cuộc chiến này trở nên hữu hình, bảo đảm an ninh thực sự phải nằm ở trọng tâm. Khi có an ninh, mọi thứ khác cũng sẽ có", theo ông Zelensky.

Tham gia cuộc thảo luận trên còn có Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko, các quan chức và sĩ quan quân đội cấp cao Ukraine. Ông Zelensky cho biết công việc đang được triển khai trên "tài liệu nền tảng" gồm 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự.

Ông cho biết 2 tài liệu liên quan khác đề cập các bảo đảm an ninh và vấn đề kinh tế.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump vào ngày 10.12 để thảo luận nỗ lực hòa bình mới nhất của Washington nhằm chấm dứt chiến sự ở Ukraine, trong bối cảnh họ gọi đây là "thời điểm then chốt" của tiến trình.

Phủ Tổng thống Pháp cho biết các thành viên của nhóm "Liên minh sẵn sàng" gồm những quốc gia ủng hộ Ukraine do các nước thành viên Liên minh châu Âu dẫn đầu, sẽ họp vào ngày 11.12.

Các quan chức châu Âu muốn thu xếp một cuộc họp trong thời gian tới với Tổng thống Zelensky và giới lãnh đạo Mỹ để thảo luận hòa bình cho Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Trump hôm 10.12 nói rằng Nhà Trắng trước hết cần có "các câu trả lời".

Ông Trump cho biết ông đã nói chuyện với lãnh đạo các nước Anh, Đức và Pháp hôm 10.12. "Chúng tôi đã thảo luận về Ukraine với những lời lẽ khá mạnh mẽ và sẽ xem điều gì xảy ra. Ý tôi là, chúng tôi đang chờ được nghe các câu trả lời", ông Trump nói và cho biết mình không muốn lãng phí thời gian.