Chiến sự Ukraine ngày 1.385: Giáo hoàng kêu gọi hòa bình, ông Trump chỉ trích ông Zelensky

Giáo hoàng Leo XIV (phải) gặp Tổng thống Zelensky vào ngày 9.12 ẢNH: REUTERS

Tòa thánh Vatican ngày 9.12 dẫn lời Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi tiếp tục đối thoại để tìm kiếm "hòa bình công bằng và lâu dài" tại Ukraine, khi ông tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại dinh thự giáo hoàng tại Castel Gandolfo bên ngoài Rome (Ý).

"Bên cạnh đó, các vấn đề về tù binh chiến tranh và việc đảm bảo trẻ em Ukraine trở về với gia đình cũng được thảo luận", Vatican ra thông cáo sau cuộc gặp.



Ông Zelensky đến Ý vào ngày 9.12, một ngày sau cuộc gặp với lãnh đạo các nước Anh, Đức và Pháp tại London. Ông cảm ơn giáo hoàng "vì những lời cầu nguyện không ngừng cho Ukraine và nhân dân Ukraine, cũng như vì những kêu gọi hòa bình công bằng" và mời Giáo hoàng Leo XIV thăm Ukraine.

"Chúng tôi đã thông tin với giáo hoàng về các nỗ lực ngoại giao với Mỹ nhằm đạt hòa bình. Chúng tôi thảo luận các hành động tiếp theo và vai trò trung gian của Vatican nhằm đưa những trẻ em bị Nga đưa đi trở về", ông Zelensky viết trên X.

Châu Âu họp khẩn, thảo luận đề xuất hòa bình cho Ukraine

Ukraine cáo buộc Nga đưa ít nhất 19.000 trẻ em của nước này sang Nga hoặc các khu vực do Nga kiểm soát mà không có sự đồng ý của gia đình hoặc người giám hộ, sau khi chiến sự bùng nổ vào năm 2022. Nga phủ nhận việc bắt cóc trẻ em Ukraine, khẳng định họ hành động nhằm bảo đảm an toàn cho các em trước chiến sự.

Ông Putin nói về NATO, Liên Xô

Điện Kremlin ngày 9.12 tuyên bố các cáo buộc từ châu Âu cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin muốn khôi phục Liên Xô cũ là sai, và những cáo buộc ông Putin có kế hoạch tấn công một thành viên NATO là hoàn toàn vô lý.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo phương Tây cảnh báo rằng nếu chiến thắng ở Ukraine, một ngày nào đó ông Putin sẽ tấn công NATO.



Tổng thống Putin nhiều lần phủ nhận rằng ông có kế hoạch tấn công NATO và cho rằng một bước đi như vậy sẽ là vô lý đối với Nga, xét tới ưu thế quân sự thông thường của NATO so với nước này.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 8.12 nói rằng Tổng thống Putin muốn đưa "Liên Xô cũ" trở lại và châu Âu phải tự bảo vệ trước những gì ông cho là ý định rõ ràng của Nga về việc tấn công NATO.

Trả lời phóng viên khi được hỏi về phát biểu trên, người phát ngôn Kremlin Dmitry Peskov nói rằng điều đó không đúng.

"Ông Putin không muốn khôi phục Liên Xô vì điều đó là không thể, và chính ông ấy đã nhiều lần nói như vậy. Bàn về chuyện này là thiếu tôn trọng các đối tác của chúng tôi. Rõ ràng, ông Merz chưa biết điều này. Còn việc chuẩn bị tấn công NATO, điều đó hoàn toàn vô lý", ông Peskov khẳng định.

Ông Trump 'thất vọng' vì ông Zelensky chưa sẵn sàng chấp thuận kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Ông Trump chỉ trích ông Zelensky

Tờ Politico ngày 9.12 dẫn lời Tổng thống Trump cho rằng Ukraine nên tổ chức bầu cử, đồng thời chỉ trích Tổng thống Zelensky và đặt vấn đề về nền dân chủ thực sự ở Ukraine.

Ông Trump cáo buộc Kyiv "lợi dụng chiến sự" để tránh bầu cử, điều đã hoãn dưới thiết quân luật được áp dụng kể từ khi Nga đưa quân sang vào tháng 2.2022.

Ukraine chưa lập tức bình luận về phát biểu trên.



Chiến sự tiếp diễn

Nhà điều hành lưới điện quốc gia Ukraine, Ukrenergo, ngày 9.12 cho biết các đợt cắt điện khẩn cấp đã được áp dụng ở hầu hết các vùng trên cả nước, sau các cuộc tấn công gần đây của Nga vào hệ thống năng lượng.

Trong thông cáo, Ukrenergo cho biết các đợt cắt điện sẽ được hủy bỏ khi các công nhân có thể ổn định lưới điện.

Cùng ngày, Công ty dầu khí Naftogaz của Ukraine cho biết các máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công cơ sở hạ tầng và gây thiệt hại, nhưng không nêu rõ chi tiết.

Liên quan diễn biến ở tiền tuyến, Bộ Quốc phòng Nga ngày 9.12 cho biết lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát làng Ostapivske tại tỉnh Dnipropetrovsk ở Ukraine.

Cùng ngày, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết quân Nga đang tiến lên trên toàn chiến tuyến và nhắm đến việc bao vây các binh sĩ Ukraine tại thành phố Myrnohrad phía đông thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk.

Ukraine cho biết lực lượng nước này vẫn đang chiến đấu tại Myrnohrad, giữ vững các phòng tuyến và buộc quân Nga phải trả giá đắt cho những bước tiến khá nhỏ.