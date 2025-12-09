Chiến sự Ukraine ngày 1.384: Kyiv mở tuần lễ ngoại giao, châu Âu tính kế hỗ trợ

Bộ Năng lượng Ukraine cho hay các cuộc không kích đã gây mất điện quy mô lớn tại các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk, Zaporizhzhia, Sumy và Chernihiv.

Tại Okhtyrka (vùng Sumy), một khu chung cư bị UAV Nga tấn công khiến ít nhất 7 người bị thương, theo Thống đốc Oleh Hryhorov. Tòa nhà nhiều tầng bị hư hại nặng, một số cư dân kịp trú ẩn dưới tầng hầm trong khi lực lượng cứu hộ đưa những người mắc kẹt ở các tầng trên xuống nơi an toàn, theo Reuters.

Lính cứu hỏa làm việc tại hiện trường tòa nhà chung cư bị UAV tấn công tại thị trấn Okhtyrka, vùng Sumy (Ukraine) ngày 8.12.2025 ẢNH: REUTERS

Trước tình hình chiến trường căng thẳng, Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết nước này sẽ tập trung vào việc tăng cường quân đội thông qua việc huy động, tuyển dụng và huấn luyện chất lượng cao hơn để tiếp tục chống lại các đợt tấn công từ Nga. Những nỗ lực mới này nhằm mục đích cải thiện việc chuẩn bị cho quân nhân bằng cách cải thiện cả cơ cấu và điều kiện huấn luyện quân sự.

Ông Syrskyi cũng kêu gọi cải thiện khẩn cấp cơ sở hạ tầng bảo vệ, nêu ra tình trạng không đạt yêu cầu tại một số trung tâm đào tạo.

Trong một diễn biến khác, lực lượng Ukraine đã phá hủy 20 thùng nhiên liệu trong một cuộc tấn công bằng UAV vào cảng biển Temryuk ở Krasnodar Krai (Nga), The Kyiv Indepedent dẫn thông báo từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine ngày 8.12.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Song, Bộ Quốc phòng Nga ngày 8.12 cho biết lực lượng nước này đã bắn hạ 67 UAV Ukraine trong đêm, bao gồm 2 chiếc gần khu vực Moscow.

Ông Trump 'thất vọng' vì ông Zelensky chưa sẵn sàng chấp thuận kế hoạch hòa bình cho Ukraine

Ukraine bắt đầu tuần lễ ngoại giao mới

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7.12 kêu gọi cộng đồng quốc tế "tăng sức ép lên Nga", trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy sáng kiến hòa bình mới.

Nhà lãnh đạo Ukraine mở đầu "tuần lễ ngoại giao mới", với nhiều cuộc gặp giữa đại diện Kyiv và các đối tác châu Âu. Ông Zelensky đã tới Anh ngày 8.12 nhằm vận động hỗ trợ an ninh, tăng cường khả năng phục hồi và các gói viện trợ quốc phòng. Trong đó, phòng không và nguồn tài trợ dài hạn cho Ukraine là 2 ưu tiên cấp thiết, theo ABC News.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: REUTERS

Tổng thống Zelensky cho biết nhóm đàm phán của Ukraine đã có "thảo luận thực chất" với Đặc phái viên Mỹ trong những ngày gần đây. "Tôi mong nhận được chi tiết về những gì các đặc phái viên Mỹ đã trao đổi tại Moscow, và về những điều Washington sẵn sàng điều chỉnh trong đàm phán với chúng tôi và với Nga", ông Zelensky nói.

Ông khẳng định: "Ukraine xứng đáng có được một nền hòa bình xứng đáng, và việc có hòa bình hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Nga - vào áp lực chung của chúng ta đối với Nga và vào lập trường đàm phán vững chắc của Mỹ, châu Âu và tất cả các đối tác khác của chúng ta".

Điện Kremlin xem chiến lược an ninh quốc gia Mỹ là 'tích cực, phù hợp'

Bảy lãnh đạo EU kêu gọi hành động về đề xuất dùng tài sản Nga

Bảy nhà lãnh đạo EU ngày 8.12 kêu gọi khối nhanh chóng triển khai đề xuất sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để cung cấp nguồn tài chính ổn định cho Ukraine, theo Reuters.

"Ủng hộ Ukraine [...] không chỉ là nghĩa vụ đạo đức mà còn vì lợi ích của chính chúng ta", các lãnh đạo Estonia, Phần Lan, Ireland, Latvia, Lithuania, Ba Lan và Thụy Điển nhấn mạnh trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên cạnh Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Thủ tướng Anh Keir Starmer tại số 10 phố Downing, London (Anh) ngày 8.12.2025 ẢNH: REUTERS

Họ khẳng định EU cần "khẩn trương thực hiện" đề xuất của Ủy ban về việc sử dụng lợi nhuận phát sinh từ tài sản Nga bị tịch thu để trả cho khoản vay bồi thường dành cho Ukraine.

Bức thư được gửi ngay trước hội nghị thượng đỉnh EU tuần tới, nơi nhu cầu tài chính của Ukraine dự kiến sẽ nằm ở vị trí ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Tuần trước, Thủ tướng Đức Friedrich Merz - người ủng hộ sáng kiến này - đã đến Brussels (Bỉ) để vận động Thủ tướng Bỉ Bart De Wever từ bỏ lập trường phản đối. Tuy nhiên, cuộc gặp có sự tham dự của bà von der Leyen vẫn không mang lại thay đổi đáng kể nào. Bỉ, nơi lưu giữ phần lớn tài sản Nga bị đóng băng tại EU, lo ngại kế hoạch này quá rủi ro và có thể làm phức tạp các nỗ lực chấm dứt chiến sự.

Ngược lại, nhóm 7 nước khẳng định việc thông qua quyết định tại hội nghị thượng đỉnh sẽ giúp Ukraine "ở vị thế mạnh hơn để tự vệ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình công bằng và lâu dài".

Trong một diễn biến khác, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa ngày 8.12 lên tiếng phản bác mọi dấu hiệu can thiệp của Mỹ sau khi Washington công bố chiến lược an ninh mới chỉ trích nhiều chính sách của châu Âu, theo AFP.

"Điều chúng ta không thể chấp nhận là mối đe dọa can thiệp vào chính trị châu Âu. Mỹ không thể thay thế công dân châu Âu trong việc quyết định đảng nào tốt hay xấu, cũng không thể thay châu Âu trong việc xác định tầm nhìn về tự do ngôn luận", ông Costa nói tại một hội nghị ở Brussels. Ông cảnh báo thêm rằng việc Nga ủng hộ chiến lược mới của Mỹ là dấu hiệu đáng lo ngại.