Giáo hoàng Leo XIV nhận định gì về thông tin Chúa Giê-su hiển linh tại Pháp?

Tượng Chúa cứu thế tại Vương cung thánh đường Thánh Peter ở Vatican hôm 12.11 ẢNH: REUTERS

Tòa thánh Vatican ngày 12.11 cho biết Chúa Giê-su có thể đáp lời cầu nguyện nhưng ngài chưa từng xuất hiện đặc biệt ở một thị trấn nhỏ phía bắc nước Pháp như thông tin từ một giáo dân, theo Reuters.

Trong một chỉ thị mới được Giáo hoàng Leo XIV phê chuẩn, cơ quan giáo lý cao nhất của Vatican cho biết các câu chuyện về việc Chúa Giê-su hiển linh tại thị trấn Dozule thuộc vùng Normandy của Pháp không được coi là có thật bởi 1,4 tỉ tín hữu Công giáo trên thế giới.

Một người mẹ Công giáo ở thị trấn này từng kể rằng bà đã nhìn thấy Chúa Giê-su 49 lần trong thập niên 1970, cho biết ngài đã truyền một loạt thông điệp và bảo bà xây một cây thánh giá cao 7,38 m trên một ngọn đồi trong thị trấn.

"Hiện tượng được cho là các lần hiển linh… dứt khoát phải được xem là không có nguồn gốc siêu nhiên", theo văn bản do cơ quan giáo lý ban hành.

Người Công giáo tin rằng Chúa Giê-su và Mẹ Maria có thể xuất hiện một cách siêu nhiên để truyền tải thông điệp tôn giáo, lập các nghi thức thực hành sùng kính mới hoặc đưa ra các kêu gọi chung về hòa bình.

Vatican có một quy trình đánh giá chính thức để xem xét các tuyên bố về hiện ra, và cảnh báo về việc lợi dụng các hiện tượng được cho là như vậy vì mục đích kiếm lợi.

Các lần hiện ra được Vatican công nhận đáng chú ý bao gồm sự xuất hiện của Mẹ Maria tại Mexico dưới danh xưng Đức Mẹ Guadalupe vào năm 1531 và các lần Chúa Giê-su hiển linh với nữ tu người Ba Lan Faustina Kowalska vào thập niên 1930.

"Cây thánh giá không cần 7,38 m thép hay bê tông để được công nhận. Nó được dựng lên mỗi khi một trái tim, được cảm động bởi ân sủng, mở ra để tha thứ", Vatican giải thích liên quan đến các lần hiển linh được cho là đã diễn ra tại Dozule.

Văn bản này cũng nhắc lại thông tin về sự hiển linh không được Vatican công nhận, trong đó Chúa Giê-su nói rằng thế giới sẽ kết thúc trước năm 2000. "Rõ ràng, thông tin về lời tiên tri này đã không trở thành hiện thực", văn bản nêu rõ.