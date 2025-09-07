Thiếu niên mê lập trình trở thành vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Y

Một người cầm ảnh chàng trai Acutis tại lễ phong thánh ở Vatican hôm 7.9 ẢNH: REUTERS

Hàng chục ngàn người tập trung tại Vatican vào ngày 7.9, khi Giáo hoàng Leo XIV công bố vị thánh đầu tiên thuộc thế hệ Y (sinh năm 1981-1996) là một chàng trai Ý tuổi teen được mệnh danh là "Người có ảnh hưởng của Chúa" nhờ nỗ lực truyền đức tin trên mạng.

Chàng trai Carlo Acutis sinh ra tại London (Anh) và qua đời vì bệnh bạch cầu năm 2006 khi mới 15 tuổi, đã được phong thánh trong một buổi lễ trọng thể tại Quảng trường Thánh Peter, với sự chứng kiến của gia đình.

Trong đám đông có nhiều người trẻ, mà theo ước tính của Vatican là khoảng 80.000 người.

Vị thánh mới trở thành niềm cảm hứng cho nhiều người trẻ ẢNH: REUTERS

Thanh niên Pier Giorgio Frassati, một người Ý đam mê leo núi và qua đời vì bệnh bại liệt ở tuổi 24 vào năm 1925, cũng đã được phong thánh vào ngày 7.9.

"Thánh Pier Giorgio Frassati và Thánh Carlo Acutis là một lời mời gọi đối với tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, đừng phung phí cuộc đời mình, mà hãy hướng nó lên cao và biến nó thành một kiệt tác", Giáo hoàng Leo XIV nói trong bài giảng.

"Ngay cả khi bệnh tật ập đến và chấm dứt tuổi trẻ của họ, điều đó cũng không ngăn cản họ yêu thương, dâng hiến chính mình cho Chúa", ông nói thêm.

Việc phong thánh cho người được gọi là "tông đồ mạng" đã khơi dậy sự quan tâm trên toàn cầu, bởi hình ảnh của vị thánh này không giống với kiểu mẫu truyền thống Công giáo.

Thi hài của Thánh Carlo Acutis được gìn giữ trong một ngôi mộ kính tại thị trấn Assisi (Ý), mang dáng vẻ hiện đại, với quần jean và đôi giày thể thao Nike.

Mẹ của Thánh Acutis, bà Antonia Salzano, nói rằng con trai mình là minh chứng rằng "tất cả chúng ta đều được kêu gọi trở thành thánh… mỗi người đều đặc biệt". Bà đã cùng gia đình tham dự thánh lễ phong thánh, trong đó có hai người con được sinh ra sau khi cậu Acutis qua đời.

Có cha mẹ là người Ý nhưng Acutis được sinh ra tại London vào năm 1991. Cậu lớn lên ở thành phố Milan ở miền bắc nước Ý, nơi cậu tham dự thánh lễ hằng ngày và được biết đến với lòng nhân ái đối với những đứa trẻ bị bắt nạt cũng như người vô gia cư, thường mang thức ăn và túi ngủ cho họ.

Là một người yêu thích trò chơi điện tử, Acutis đã tự học lập trình cơ bản và sử dụng nó để ghi chép lại các phép lạ cùng những khía cạnh khác của đức tin Công giáo trên mạng.