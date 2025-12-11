Chiến sự Ukraine ngày 1.386: Kyiv muốn ngừng tấn công năng lượng; Ba Lan hứa cấp thêm MiG-29

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 80 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 9.12 và rạng sáng 10.12. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 50 chiếc UAV, trong khi 29 chiếc khác đánh trúng mục tiêu tại 7 địa điểm khác nhau, theo trang tin Ukrainska Pravda.

Ngoài ra, Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 10.12 tuyên bố trong 24 giờ, Nga đã có 1.010 binh sĩ thiệt mạng và bị thương.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt về phía binh sĩ Nga, gần thành phố Pokrovsk thuộc vùng Donetsk (Ukraine) ngày 9.12 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 10.12 tuyên bố trong 24 giờ, lực lượng Nga đã tấn công một doanh nghiệp công nghiệp quân sự, các kho nhiên liệu và năng lượng dùng để hỗ trợ quân đội Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong vòng 24 giờ, các nhóm tác chiến của Nga đã khiến quân đội Ukraine tổn thất hơn 2.200 quân, và các lực lượng Nga đã đánh chặn hơn 100 UAV của Ukraine.

Đến tối 10.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Không thể xác minh thông tin về thương vong do hai bên đưa ra.

Sau Pokrovsk, quân Nga ngấp nghé cửa ngõ mục tiêu mới

Tổng thống Ukraine muốn hai bên ngừng bắn vào cơ sở năng lượng

Thứ trưởng Năng lượng Ukraine Mykola Kolisnyk ngày 10.12 cáo buộc máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tấn công hệ thống vận chuyển khí đốt ở tỉnh Odessa thuộc phía nam Ukraine, khu vực có một số đường ống dẫn khí đốt hóa lỏng từ Hy Lạp sang Ukraine, theo Reuters. Ông Kolisnyk không nói rõ mục tiêu bị tấn công là gì.

Cũng theo ông Kolisnyk, các cuộc tấn công trên diện rộng của Nga vào nguồn cung cấp điện đã khiến việc cung cấp điện trở nên khó khăn hơn, một ngày sau khi chính phủ Ukraine tuyên bố áp đặt thêm các hạn chế đối với việc sử dụng điện.

Nga đã tăng mạnh về cả số lượng lẫn cường độ các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng khí đốt và năng lượng của Ukraine trong những tháng gần đây, nhắm vào cả các cơ sở sản xuất khí đốt và hệ thống truyền tải, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 9.12 tuyên bố Ukraine sẵn sàng cho một thỏa thuận ngừng bắn liên quan năng lượng nếu Nga đồng ý, và Kyiv sẽ làm mọi điều có thể để tổ chức một cuộc gặp cấp cao với Mỹ trong vòng hai tuần tới về một thỏa thuận hòa bình, theo Reuters.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 10.12 nói rằng Nga ưu tiên hòa bình lâu dài và bền vững ở Ukraine hơn là một lệnh ngừng bắn, theo Hãng tin TASS.

Người dân Ukraine ở nhiều vùng đã phải chịu cảnh mất điện luân phiên và cắt điện khẩn cấp trong nhiều tuần của mùa đông này. Người đứng đầu Ngân hàng Quốc gia Ukraine nói rằng các cuộc tấn công của Nga vào các cơ sở sản xuất khí đốt đã khiến Ukraine mất hơn một nửa sản lượng và buộc nước này phải nhập khẩu thêm hơn 4 tỉ m3 khối khí đốt cho mùa đông hiện tại.

Đến tối 12.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc từ phía Ukraine.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện tổ chức bầu cử sau chỉ trích từ ông Trump

Ba Lan định chuyển MiG-29 cho Ukraine để đổi lấy công nghệ UAV

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ngày 10.12 thông báo nước này có kế hoạch trao tặng những chiếc máy bay chiến đấu MiG-29 do Liên Xô thiết kế còn lại cho Ukraine để đổi lấy công nghệ máy bay không người lái (UAV), theo AFP.

"Những chiếc MiG đang đến cuối vòng đời sử dụng, có nghĩa là chúng sẽ được rút khỏi biên chế quân đội Ba Lan, và chúng tôi đang thảo luận về việc chuyển giao chúng cho phía Ukraine", Bộ trưởng Kosiniak-Kamysz nói với đài phát thanh Trojka của Ba Lan.

Đổi lại, Ukraine có thể chuyển giao công nghệ UAV hay tên lửa cho Ba Lan, theo ông Kosiniak-Kamysz. "Các cuộc đàm phán đang diễn ra và chúng tôi quyết tâm hoàn tất càng sớm càng tốt," ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh.

Ông cho biết thêm Ba Lan đã và đang nhận được lợi ích từ chuyên môn của Ukraine trong huấn luyện quân sự về UAV. "Người Ukraine là những người giỏi nhất về máy bay không người lái trong số tất cả các quốc gia mà chúng tôi có quan hệ tốt", ông nói.

Ba Lan phần lớn đã thay thế các máy bay thời Liên Xô bằng máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ và FA-50 của Hàn Quốc, và đang chờ nhận 32 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình F-35 đã được đặt hàng từ Mỹ.

Ba Lan vẫn còn 14 chiếc MiG-29, theo các báo cáo truyền thông. Ba Lan đã tặng nhiều chiếc MiG-29 cho Ukraine sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào tháng 2.2022.

Ba Lan, một thành viên của Liên minh châu Âu và NATO, là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh nhất, đặc biệt đóng vai trò là trung tâm trung chuyển viện trợ quân sự và nhân đạo cho Kyiv, theo AFP.

