Thế giới

Ông Zelensky: Ukraine 'sẵn sàng bầu cử' sớm nhất trong vòng 3 tháng tới

Thụy Miên
Thụy Miên
10/12/2025 06:46 GMT+7

Đáp lại phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẵn sàng tổ chức cuộc bầu cử thời chiến trong vòng ba tháng tới, nếu quốc hội Ukraine và các đồng minh nước ngoài đồng ý.

Ông Zelensky: Ukraine 'sẵn sàng bầu cử' sớm nhất trong vòng 3 tháng tới- Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẵn sàng tổ chức bầu cử dưới sự trợ giúp của Mỹ và các đồng minh châu Âu

ảnh: reuters

Trả lời phỏng vấn tờ Politico hôm 9.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận xét rằng "Họ (Ukraine) đã lâu vẫn không tổ chức bầu cử". "Bạn biết đấy, họ nói về một nền dân chủ, nhưng đến một lúc nào đó thì chẳng có nền dân chủ nào nữa", theo chủ nhân Nhà Trắng, hàm ý cáo buộc người đồng cấp Volodymyr Zelensky "bám víu quyền lực".

Ông Zelensky, rõ ràng khó chịu trước lời nói trên của ông Trump, cho hay "đây là câu hỏi dành cho người dân Ukraine, chứ không phải dân nước khác", theo tờ The Guardian hôm nay 10.12.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine hứa sẽ xem xét các phương án tổ chức bầu cử trong những tháng tới. "Do câu hỏi này đến từ Tổng thống Mỹ, đối tác của chúng tôi, tôi sẽ trả lời hết sức ngắn gọn: nhìn đây, tôi sẵn sàng cho bầu cử", ông Zelensky nói sau đó cùng ngày.

"Hơn nữa, tôi đề nghị sự giúp đỡ từ Mỹ, có thể cùng với các đồng nghiệp châu Âu, để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, và kế đến trong vòng 60 đến 90 ngày, Ukraine sẽ sẵn sàng tổ chức bầu cử. Bản thân tôi có ý chí và sự sẵn sàng cho việc này", ông bổ sung.

Châu Âu họp khẩn, thảo luận đề xuất hòa bình cho Ukraine

Nhiệm kỳ 5 năm của ông Zelensky kết thúc vào tháng 5.2024, nhưng hiến pháp nước này cấm tổ chức bầu cử trong thời chiến, và thậm chí cả các đối thủ chính trị của ông thường xuyên lặp lại rằng các vấn đề an ninh và chính trị không cho phép tổ chức bầu cử khi đất nước có chiến tranh.

Cuối tuần qua, con trai cả của Tổng thống Trump là ông Donald Trump Jr. khi phát biểu tại một hội nghị ở Doha (Qatar) đã nhận xét rằng ông Zelensky tìm cách kéo dài cuộc chiến vì lo ngại sẽ mất quyền lực. Ông Trump Jr. cũng cho rằng cha mình có lẽ sẽ "từ bỏ" nếu cuộc xung đột không sớm kết thúc.

Khi được hỏi về phát biểu của con trai, ông Trump nói: "Không đúng, nhưng cũng không hẳn là sai".

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE Volodymyr Zelensky bầu cử thời chiến Tổng thống Trump
