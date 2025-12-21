Chiến sự Ukraine ngày 1.396: Giao tranh dữ dội, hòa đàm tăng tốc trước cuối năm

Ông Oleh Kiper, Thống đốc tỉnh Odesa, cáo buộc các tên lửa đạn đạo của Nga đã "tấn công ồ ạt" vào khu vực cảng, gây cháy lớn tại bãi đỗ xe tải chở hàng. Theo The Kyiv Indepedent ngày 20.12, nhiều phương tiện dân sự xung quanh cũng bị hư hại, song toàn bộ các đám cháy đã được khống chế.

Bộ Năng lượng Ukraine ngày 20.12 cho hay lực lượng Nga tiếp tục tấn công các cơ sở sản xuất, phân phối và truyền tải điện tại các tỉnh Mykolaiv, Kherson, Donetsk và Dnipropetrovsk trong đêm 19.12.

Một chiếc xe tải bốc cháy sau vụ tấn công bằng tên lửa và UAV ở vùng Odessa, Ukraine ngày 20.12.2025 ẢNH: REUTERS

Cùng ngày, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) tuyên bố các máy bay không người lái (UAV) tầm xa của Ukraine đã đánh trúng hai tiêm kích Su-27 của Nga tại sân bay quân sự Belbek, bán đảo Crimea. Theo SBU, tổng giá trị của 2 máy bay này ước tính khoảng 70 triệu USD. Ngoài ra, tháp điều khiển của sân bay cũng bị trúng đòn, có thể làm gián đoạn việc điều phối và kiểm soát bay.

SBU khẳng định các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào sân bay trọng yếu, máy bay và hệ thống phòng không của Nga tại Crimea sẽ tiếp tục, qua đó "làm suy giảm đáng kể tiềm lực quân sự của đối phương trong khu vực".

Bên cạnh đó, lực lượng Ukraine tối 19.12 đã tấn công giàn khoan dầu Filanovsky thuộc tập đoàn năng lượng khổng lồ Lukoil của Nga ở biển Caspi, cùng với một tàu tuần tra quân sự đang tuần tra gần giàn khoan. Đây là lần đầu tiên Ukraine chính thức thừa nhận tấn công vào cơ sở hạ tầng khoan dầu ở biển Caspi, theo Al Jazeera.

Ukraine tuyên bố phá hủy tiêm kích MiG-31, radar S-400 Nga ở Crimea

Phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên. Trong khi đó, Nga ngày 20.12 tuyên bố đã kiểm soát được các làng Svitle ở vùng Donetsk và Vysoke ở vùng Sumy (Ukraine). Cùng ngày, TASS dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 27 UAV của Ukraine trong đêm 19.12, bao gồm 10 chiếc tại các vùng Belgorod và Voronezh, 2 chiếc tại Kursk và Lipetsk, 2 chiếc trên biển Azov và 1 chiếc tại vùng Bryansk.

Các bên tăng tốc đàm phán, tìm thỏa thuận hòa bình trước cuối năm

Các nhà đàm phán Mỹ dự kiến gặp các quan chức Nga tại bang Florida ngày 20.12 trong vòng tiếp xúc mới nhất nhằm thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng tốc tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình, theo Reuters.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump (từ phải sang) tại Điện Kremlin ở Moscow ngày 2.12.2025

ẢNH: REUTERS

Dẫn đầu phái đoàn Nga là Đặc phái viên Kirill Dmitriev của Tổng thống Vladimir Putin. Phía Mỹ gồm Đặc phái viên Steve Witkoff và ông Jared Kushner - con rể Tổng thống Trump. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết có thể tham gia đàm phán.

Cuộc gặp diễn ra ngay sau các cuộc tham vấn ngày 19.12 giữa Mỹ với Ukraine và các nước châu Âu về một kế hoạch hòa bình do Washington xúc tiến, làm dấy lên hy vọng giải quyết cuộc chiến bùng phát từ tháng 2.2022.

Theo các nguồn tin, Mỹ, Ukraine và châu Âu đã đạt được một số tiến triển trong việc xây dựng các bảo đảm an ninh cho Kyiv - yếu tố then chốt của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào. Tuy nhiên, khả năng Nga chấp thuận các điều khoản này vẫn chưa rõ ràng. Một nguồn tin Nga nói với Reuters rằng mọi cuộc gặp trực tiếp giữa ông Dmitriev và các nhà đàm phán Ukraine đều bị loại trừ.

Về phía Ukraine, Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov cho biết các nhóm đàm phán Mỹ và châu Âu đã thống nhất tiếp tục phối hợp. Trên nền tảng Telegram, ông Umerov khẳng định 2 bên đã nhất trí về “các bước tiếp theo” và ông đã báo cáo kết quả lên Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Phát biểu ngày 19.12, Ngoại trưởng Rubio thừa nhận đã có tiến triển, song nhấn mạnh tiến trình hòa bình còn nhiều trở ngại. “Chúng tôi không thể ép buộc Ukraine hay Nga đạt thỏa thuận. Vai trò của Mỹ là tìm kiếm những điểm chung có thể chấp nhận được cho cả hai bên”, ông Rubio nói, Quan chức này cũng bày tỏ hy vọng tiến trình này có thể đạt kết quả trước khi năm 2025 khép lại.

Nga xem xét ngừng bắn để Ukraine bầu cử

Tổng thống Nga Vladimir Putin họp báo tại Moscow ngày 19.12.2025 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Nga Putin ngày 19.12 cho biết Moscow sẽ xem xét việc tạm dừng các cuộc tấn công sâu vào Ukraine vào ngày nước này tổ chức bầu cử, với điều kiện hàng triệu người Ukraine đang sinh sống tại Nga được phép bỏ phiếu.

Ông Putin khẳng định lực lượng Nga đã "hoàn toàn nắm giữ thế chủ động chiến lược" và sẽ đạt được những thắng lợi hơn nữa trước cuối năm nay. Ông Putin cũng cảnh báo Ukraine không nên lợi dụng cuộc bầu cử để câu giờ tái vũ trang và tập hợp lại lực lượng nhằm ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga, theo Đài RT.

Phía Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Ukraine nêu điều kiện tổ chức bầu cử sau chỉ trích từ ông Trump

Trong khi đó, Đại diện thường trực của Mỹ tại NATO Matthew Whitaker nói với Đài Fox News rằng Ukraine phải chuẩn bị cho việc tiếp tục các cuộc xung đột vào năm 2026, vì một thỏa thuận hòa bình có thể chưa được hoàn tất vào cuối năm nay.

"Ukraine cũng nên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đến năm 2026. Và đó là lý do khoản vay 105 tỉ USD từ EU được phê duyệt, để tài trợ cho việc đó... Khi chúng ta bước vào mùa đông này mà không có thỏa thuận hòa bình, cuộc chiến sẽ tiếp tục", ông cho hay.