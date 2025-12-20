Chiến sự Ukraine ngày 1.395: Đội tàu bóng tối Nga vào tầm ngắm

Pháo binh Nga ở vùng chiến dịch quân sự đặc biệt ảnh: bộ quốc phòng nga/tass

Quân Nga tiếp tục tiến quân ở Ukraine

Cụ thể, các đơn vị quân đội Nga đã tiếp tục tiến sâu vào tuyến phòng thủ của đối phương và kiểm soát các khu dân cư Peschanoye và Gerasimovka thuộc tỉnh Dnipropetrovsk, Varvarovka ở tỉnh Zaporizhia; và Novoplatonovka tại tỉnh Kharkiv.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong tuần qua, các lực lượng vũ trang nước này đã triển khai đợt tấn công quy mô lớn và một cuộc tấn công hỗn hợp bằng vũ khí chính xác cao, bao gồm tên lửa bội siêu âm Kinzhal, nhằm vào các mục tiêu quân sự – công nghiệp và năng lượng của Ukraine. Bộ này nói các mục tiêu Ukraine bị đánh trúng bao gồm các địa điểm thuộc tổ hợp công nghiệp – quân sự Ukraine, cơ sở năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông và cảng biển phục vụ quân đội Ukraine.

Ukraine tuyên bố phá hủy tiêm kích MiG-31, radar S-400 Nga ở Crimea

Bên cạnh đó, các đòn tập kích còn nhắm vào nơi lắp ráp và thử nghiệm xuồng không người lái; các xưởng lắp ráp và kho lưu trữ máy bay không người lái (UAV) tấn công tầm xa; kho nhiên liệu, kho đạn dược.

Tại cuộc họp báo cuối năm thường niên hôm 19.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các lực lượng Nga đã tiến thêm vài km về phía tây thành phố Seversk thuộc Donetsk và đang tiếp tục đà tiến này.

Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên. Không thể xác thực thông tin chiến sự do hai bên đưa ra.

Hình ảnh của SBU cho thấy một tàu dầu nằm trong tầm ngắm của UAV Ukraine ảnh: sbu

Ukraine lần đầu tấn công 'đội tàu bóng tối' của Nga

Ukraine đã tấn công một tàu chở dầu nằm trong nhóm mà Kyiv gọi là "đội tàu bóng tối" của Nga tại Địa Trung Hải, theo Reuters dẫn nguồn tin thuộc Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 19.12. Đội tàu bóng tối là thuật ngữ dùng để chỉ các tàu chở dầu được sử dụng nhằm né tránh lệnh trừng phạt quốc tế, đặc biệt là các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga.

Nguồn tin SBU nói rằng đây là lần đầu tiên Ukraine dùng UAV thực hiện cuộc tấn công dạng này. Và mục tiêu là tàu tên Qendil tại vùng biển trung lập, cách lãnh thổ Ukraine hơn 2.000 km. Thời điểm xảy ra vụ việc, tàu không chở hàng nhưng vẫn xảy ra thiệt hại nghiêm trọng đến mức không còn có thể thực hiện chức năng.

Dữ liệu của trang MarineTraffic cho thấy vị trí được ghi nhận gần nhất của tàu Qendil vào sáng 19.12 là ngoài khơi đảo Crete, di chuyển song song với bờ biển Libya. Nguồn tin không cho biết chính xác địa điểm cũng như thời điểm xảy ra vụ tấn công.

Moscow chưa bình luận về vụ tấn công trên.

Hình ảnh chụp sự kiện trao đổi xác binh sĩ của Nga và Ukraine ảnh: Telegram

Nga và Ukraine trao đổi thi thể binh sĩ

Cũng trong ngày 19.12, Nga và Ukraine đã thực hiện đợt trao đổi xác quân nhân tử trận, The Kyiv Independent đưa tin.

Trợ lý Điện Kremlin Vladimir Medinsky cho biết Nga đã bàn giao cho Ukraine thi thể của 1.000 quân nhân Ukraine, đồng thời nhận lại từ Kyiv thi thể của 26 binh sĩ Nga.

Về phần mình, giới chức Ukraine xác nhận Kyiv đã nhận được 1.003 thi thể của quân nhân tử trận và công tác giám định để xác định danh tính cũng được triển khai.

Kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine từ tháng 2.2022, hai bên đã nhiều lần tiến hành trao đổi thi thể binh sĩ thiệt mạng. Tuy nhiên, cả Nga lẫn Ukraine đều không công bố chi tiết về tổng số binh sĩ tử trận và bị thương trong cuộc xung đột.

Nga chi bao nhiêu cho chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2025?

Trong một diễn biến khác, Reuters dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết nguồn cung vũ khí của phương Tây cho Ukraine không hề sụt giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định ngừng các khoản viện trợ trực tiếp cho Kyiv.

Cụ thể, Thiếu tướng Maik Keller, Phó tư lệnh hoạt động hỗ trợ an ninh và huấn luyện cho Ukraine thuộc NATO, khẳng định không xảy ra bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động viện trợ quân sự cho Ukraine.

Theo tướng Keller, trong năm 2025, sứ mệnh đã điều phối khoảng 220.000 tấn viện trợ quân sự cho Ukraine, tương đương 9.000 xe tải, 1.800 toa tàu hỏa và 500 chuyến bay, chở theo vũ khí, đạn dược và các trang thiết bị khác.