Đức duyệt gói chi tiêu quốc phòng kỷ lục, thành lập trung tâm chống UAV

Bộ Nội vụ Đức ngày 17.12 cho biết trung tâm phòng thủ UAV liên hợp sẽ có sự phối hợp giữa giới chức liên bang và các bang. Các bên sẽ cùng nhau chia sẻ chuyên môn và nắm bắt tình hình, Reuters đưa tin.

“Điều này sẽ giúp tăng tốc độ và độ chính xác của chúng tôi trong cuộc chiến chống lại các mối đe dọa hỗn hợp, hành động phá hoại và các hành động khiêu khích có chủ đích”, Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt phát biểu trong chuyến thăm trung tâm trên, đặt tại thủ đô Berlin.

Logo của trung tâm chống UAV liên hợp (GDAZ) được trình chiếu tại cơ quan cảnh sát liên bang Đức ở Berlin ngày 17.12 ẢNH: AFP

Thời gian qua, Đức và nhiều nước châu Âu ghi nhận trường hợp UAV không xác định xâm nhập không phận, bao gồm những UAV được phát hiện bay qua các khu vực nhạy cảm. Phương Tây cáo buộc Nga đứng sau các vụ điều UAV này nhưng chưa đưa ra bằng chứng, còn Moscow luôn bác bỏ.

Trước đây, việc đối phó UAV ở Đức vẫn còn bị phân tán giữa các cơ quan chức năng địa phương. Với việc thành lập trung tâm ứng phó chung, gọi tắt là GDAZ và hoạt động 24/7, cảnh sát liên bang và cấp địa phương có thể nhanh chóng phối hợp phản ứng trước các mối đe dọa. Thẩm quyền của mỗi cơ quan liên quan vẫn không bị ảnh hưởng.

Cũng trong ngày 17.12, ủy ban ngân sách của quốc hội Đức đã phê duyệt gói mua sắm quốc phòng trị giá hơn 50 tỉ euro (58 tỉ USD). Theo Đài DW, Bộ Quốc phòng Đức xác nhận đây là gói chi tiêu lớn nhất từng được phê duyệt cho quân đội Đức.

Theo Reuters, trong gói chi tiêu trên, khoảng 21 tỉ USD sẽ được dùng để mua sắm quân trang và tư trang cho 460.000 quân nhân và 80.000 nhân viên dân sự. Nguồn tiền còn lại được phân bổ để tăng cường đội xe bọc thép chiến đấu (AFV) Puma, UAV MQ-9B, nâng cấp hệ thống tên lửa Patriot, Iris-T và Taurus, mua hệ thống vệ tinh SPOCK để hỗ trợ lữ đoàn xe tăng.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết quyết định duyệt gói chi tiêu giúp chính phủ và quốc hội tiến gần hơn đến việc thực hiện các cam kết quốc phòng tham vọng.