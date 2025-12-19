Chiến sự Ukraine ngày 1.394: Ukraine nhắm mục tiêu ở Crimea, ông Zelensky nói thiếu tên lửa

Cơ quan an ninh Ukraine ngày 18.12 tuyên bố các đơn vị đặc nhiệm đã tấn công sân bay quân sự Belbek ở bán đảo Crimea trong ngày 17-18.12.

Ukraine tuyên bố đợt tấn công đã đánh trúng chiến đấu cơ Mig-31 của đối thủ, hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S2, tổ hợp radar dẫn đường cho tên lửa, báo Ukrainska Pravda đưa tin.

Camera từ UAV Ukraine phát hiện hệ thống tên lửa phòng không Pantsir-S2 ở Crimea ẢNH: CƠ QUAN AN NINH UKRAINE

Giới chức Ukraine ngày 18.12 nêu thêm Nga đã tấn công hạ tầng năng lượng tại nhiều tỉnh Ukraine trong đêm, khiến một số khu vực tại tỉnh Cherkasy, Mykolaiv và Zaporizhzhia mất điện.

Kyiv nêu thêm đã đánh chặn 63 trong số 82 máy bay không người lái (UAV) của Nga. Bộ Tổng tham mưu Ukraine trong sáng 18.12 cho biết đã có 130 cuộc đụng độ với lực lượng Nga trong vòng 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.12 tuyên bố đã tấn công hạ tầng năng lượng được quân đội Ukraine sử dụng, nêu thêm đã đánh chặn 216 UAV của Kyiv. Moscow cho biết tỉnh Belgorod ở Nga cũng đã chịu các đợt tập kích của UAV Ukraine.

Ukraine - Nga giằng co tại Kupiansk

Nga và Ukraine không bình luận tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng thường phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Giao tranh tiếp diễn trong bối cảnh tiến trình đàm phán thỏa thuận hòa bình tại Ukraine chưa thực sự đột phá. Trong ngày 18.12, Điện Kremlin xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp với phái đoàn Mỹ, nhằm xem xét kết quả các cuộc đàm phán giữa phương Tây thời gian qua. Trước đó, Politico đưa tin các quan chức Nga và Mỹ dự kiến gặp nhau tại Mỹ cuối tuần này.

Quân nhân Ukraine di chuyển ở tiền tuyến tại tỉnh Donetsk ngày 16.12 ẢNH: REUTERS

Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 18.12 có chuyến thăm thủ đô Brussels, Bỉ nhằm kêu gọi phương Tây tăng cường viện trợ.

Ông Zelensky cho biết Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu tên lửa cho một số hệ thống phòng không và đang thảo luận các giải pháp với đối tác.

Ông nói thêm rằng quyết định của các đối tác về việc hỗ trợ Ukraine là một chỉ báo quan trọng cho thấy họ hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của mối đe dọa đến mức nào. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi châu Âu sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ Kyiv.

Nga tuyên bố lập lữ đoàn trang bị tên lửa Oreshnik

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov ngày 18.12 cho biết trong năm nay, Nga đã thành lập một lữ đoàn được trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo Oreshnik.

Ông Gerasimov không nêu chi tiết thời điểm thành lập lữ đoàn trên. Theo Hãng tin TASS, ông Gerasimov đề cập thông tin trên trong cuộc họp với các tùy viên quốc phòng nước ngoài ngày 18.12.

Nga chi bao nhiêu cho chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2025?

Theo Reuters, Nga lần đầu phóng tên lửa Oreshnik vào tháng 11.2024. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố rằng vũ khí này “không thể bị đánh chặn” và có uy lực mạnh.

Hồi tháng 2, ông Putin nói rằng đầu đạn Oreshnik có thể xuyên tới "những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt và nằm sâu dưới lòng đất. Mọi thứ ở trung tâm đòn đánh sẽ bị nghiền thành bụi". Các quan chức phương Tây cho rằng một số tuyên bố về năng lực của Oreshnik bị phóng đại.

Ông Zelensky tuyên bố sẵn sàng tổ chức bầu cử tổng thống

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẵn sàng cho Ukraine tổ chức bầu cử tổng thống, phản hồi yêu cầu từ phía Mỹ.

“Mỹ đã yêu cầu tổ chức bầu cử tổng thống, và tôi nói với họ rằng tôi sẵn sàng cho cuộc bầu cử đó”, ông Zelensky nói ngày 18.12.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trước các lãnh đạo châu Âu tại Bỉ ngày 18.12 ẢNH: REUTERS

Kyiv Post đưa tin ông Zelensky nêu thêm hiện chưa thể tổ chức bầu cử quốc hội và các cuộc bầu cử địa phương.

Khi được hỏi về điều kiện cho người Ukraine ở nước ngoài bỏ phiếu, ông Zelensky nói từ lâu đã ủng hộ hình thức bỏ phiếu từ xa hoặc bỏ phiếu điện tử, tuy nhiên ông cho biết hiện quốc hội chưa có ý định thay đổi luật bầu cử.

Hiến pháp Ukraine quy định không thể tổ chức bầu cử toàn quốc trong thời gian áp dụng thiết quân luật. Trong khi đó, một cuộc khảo sát mới của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) chỉ ra 57% số người Ukraine tin rằng bầu cử chỉ nên diễn ra sau khi ký thỏa thuận hòa bình và chấm dứt xung đột với Nga.