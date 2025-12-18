Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Nga hé lộ chi phí cho chiến dịch quân sự ở Ukraine trong năm 2025

Văn Khoa
Văn Khoa
18/12/2025 10:50 GMT+7

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov ngày 17.12 cho hay Nga sẽ chi 5,1% GDP cho chiến dịch quân sự ở Ukraine trong năm 2025.

Dựa trên ước tính GDP năm 2025 của Bộ Kinh tế Nga là 217.000 tỉ rúp (2.700 tỉ USD), chi tiêu cho chiến dịch quân sự của Nga trong năm 2025 sẽ lên tới 11.000 tỉ rúp (hơn 136,6 tỉ USD), theo Reuters. Ông Belousov cho biết thêm tổng chi tiêu của Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2025, bao gồm cả các khoản không liên quan đến xung đột, lên tới 7,3% GDP.

Ngân sách nhà nước Nga đã phân bổ 6,2% GDP cho quốc phòng năm 2025 và 1,8% cho an ninh quốc gia với tổng số tiền dành cho quốc phòng và an ninh được ấn định ở mức 17.000 tỉ rúp, theo Reuters.

Nga chi bao nhiêu cho chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2025?

Ông Belousov cho biết thêm Bộ Quốc phòng Nga đã phải đối mặt với những hạn chế ngân sách nghiêm trọng trong năm 2025 và phải cắt giảm chi phí.

"Việc tiến hành các hoạt động chiến đấu đã dẫn đến sự gia tăng chi tiêu quân sự. Tất cả điều này đòi hỏi phải tối ưu hóa và ưu tiên nghiêm ngặt ngân sách quốc phòng", ông Belousov phát biểu tại cuộc họp thường niên của các nhân viên Bộ Quốc phòng, có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nga hé lộ chi phí cho chiến dịch quân sự ở Ukraine trong năm 2025 - Ảnh 1.

Hình ảnh được cho là binh sĩ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine

Ảnh: Chụp màn hình TASS

Ông Belousov cho biết thêm các biện pháp thắt lưng buộc bụng được áp dụng cho các khoản chi tiêu không liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine, cho phép chính phủ cắt giảm tỷ lệ chi tiêu như thế từ 2,7% GDP năm 2024 xuống còn 2,2% GDP năm 2025. Ông Belousov cho biết thêm các biện pháp này đã giúp tiết kiệm được 1.000 tỉ rúp.

Cũng theo ông Belousov, Bộ Quốc phòng Nga đang cải cách hệ thống mua sắm, đưa ra mức giá tham khảo linh hoạt hơn - thay vì giá trần - trong các hợp đồng cung ứng. Ông Belousov cho hay điều này đã giúp tiết kiệm khoảng 5% tổng chi tiêu của Bộ Quốc phòng Nga. Số tiền tiết kiệm được sẽ được dùng để mua vũ khí mới và cải thiện nhà ở cho binh sĩ.

Trong năm 2026, chính phủ Nga dự kiến sẽ phân bổ 5,5% GDP cho quốc phòng và 1,7% GDP cho an ninh quốc gia, với tổng ngân sách dành cho quốc phòng và an ninh là 16.800 tỉ rúp, tương đương 38% tổng chi tiêu ngân sách, theo Reuters.

Tin liên quan

Ukraine tuyên bố đánh tàu ngầm Nga ở biển Đen bằng tàu ngầm không người lái

Ukraine tuyên bố đánh tàu ngầm Nga ở biển Đen bằng tàu ngầm không người lái

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm 15.12 thông báo đã tấn công một tàu ngầm Nga ở cảng Novorossiysk trên biển Đen, gây tổn thất nghiêm trọng và vô hiệu hóa con tàu.

EU đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, Moscow phản ứng

Ông Kim Jong-un công bố số binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng trong nhiệm vụ mới ở Nga

Khám phá thêm chủ đề

nga chiến dịch quân sự UKRAINE putin Chi phí GDP
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận