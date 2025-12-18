Nga hé lộ chi phí cho chiến dịch quân sự ở Ukraine trong năm 2025

Dựa trên ước tính GDP năm 2025 của Bộ Kinh tế Nga là 217.000 tỉ rúp (2.700 tỉ USD), chi tiêu cho chiến dịch quân sự của Nga trong năm 2025 sẽ lên tới 11.000 tỉ rúp (hơn 136,6 tỉ USD), theo Reuters. Ông Belousov cho biết thêm tổng chi tiêu của Bộ Quốc phòng Nga trong năm 2025, bao gồm cả các khoản không liên quan đến xung đột, lên tới 7,3% GDP.

Ngân sách nhà nước Nga đã phân bổ 6,2% GDP cho quốc phòng năm 2025 và 1,8% cho an ninh quốc gia với tổng số tiền dành cho quốc phòng và an ninh được ấn định ở mức 17.000 tỉ rúp, theo Reuters.

Nga chi bao nhiêu cho chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2025?

Ông Belousov cho biết thêm Bộ Quốc phòng Nga đã phải đối mặt với những hạn chế ngân sách nghiêm trọng trong năm 2025 và phải cắt giảm chi phí.

"Việc tiến hành các hoạt động chiến đấu đã dẫn đến sự gia tăng chi tiêu quân sự. Tất cả điều này đòi hỏi phải tối ưu hóa và ưu tiên nghiêm ngặt ngân sách quốc phòng", ông Belousov phát biểu tại cuộc họp thường niên của các nhân viên Bộ Quốc phòng, có sự tham dự của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Hình ảnh được cho là binh sĩ Nga trong cuộc xung đột với Ukraine Ảnh: Chụp màn hình TASS

Ông Belousov cho biết thêm các biện pháp thắt lưng buộc bụng được áp dụng cho các khoản chi tiêu không liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine, cho phép chính phủ cắt giảm tỷ lệ chi tiêu như thế từ 2,7% GDP năm 2024 xuống còn 2,2% GDP năm 2025. Ông Belousov cho biết thêm các biện pháp này đã giúp tiết kiệm được 1.000 tỉ rúp.

Cũng theo ông Belousov, Bộ Quốc phòng Nga đang cải cách hệ thống mua sắm, đưa ra mức giá tham khảo linh hoạt hơn - thay vì giá trần - trong các hợp đồng cung ứng. Ông Belousov cho hay điều này đã giúp tiết kiệm khoảng 5% tổng chi tiêu của Bộ Quốc phòng Nga. Số tiền tiết kiệm được sẽ được dùng để mua vũ khí mới và cải thiện nhà ở cho binh sĩ.

Trong năm 2026, chính phủ Nga dự kiến sẽ phân bổ 5,5% GDP cho quốc phòng và 1,7% GDP cho an ninh quốc gia, với tổng ngân sách dành cho quốc phòng và an ninh là 16.800 tỉ rúp, tương đương 38% tổng chi tiêu ngân sách, theo Reuters.