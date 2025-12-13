Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

EU đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, Moscow phản ứng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
13/12/2025 09:42 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) ngày 12.12 đã đạt được đồng thuận về việc đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga tại châu Âu, qua đó tháo gỡ một trở ngại quan trọng trong kế hoạch sử dụng nguồn tiền này để hỗ trợ Ukraine.

Theo Reuters, quyết định mới cho phép khoảng 210 tỉ euro tài sản nhà nước của Nga sẽ bị phong tỏa trong thời gian không xác định, thay vì phải gia hạn 6 tháng một lần như trước. Động thái này nhằm loại bỏ nguy cơ một số nước thành viên, trong đó có Hungary và Slovakia, có thể ngăn chặn việc gia hạn và buộc EU hoàn trả tài sản cho Nga.

EU đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, Moscow phản ứng - Ảnh 1.

EU siết chặt tài sản Nga, dọn đường cho khoản vay hàng trăm tỉ euro cho Ukraine

ẢNH: REUTERS

Việc đóng băng vô thời hạn cũng được xem là bước then chốt để thuyết phục Bỉ - nơi lưu giữ phần lớn tài sản Nga bị phong tỏa thông qua trung tâm lưu ký Euroclear - ủng hộ kế hoạch cho Ukraine vay tới 165 tỉ euro trong giai đoạn 2026 - 2027.

Ukraine sẽ chỉ hoàn trả khoản vay này khi Nga thanh toán tiền bồi thường xung đột cho Kyiv, điều này khiến khoản vay thực chất là một khoản trợ cấp nhằm thúc đẩy các khoản thanh toán bồi thường của Moscow trong tương lai.

Hội đồng châu Âu sẽ họp vào ngày 18.12 để hoàn tất các chi tiết liên quan, trong đó có việc bảo đảm Bỉ không phải gánh rủi ro pháp lý nếu Nga khởi kiện. Đức được cho là sẽ cung cấp bảo lãnh trị giá khoảng 50 tỉ euro cho cơ chế này.

Phía Nga phản đối mạnh mẽ quyết định trên, cho rằng việc sử dụng tài sản của mình là bất hợp pháp và tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ lợi ích. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ đang kiện Euroclear - trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Brussels (Bỉ), nơi nắm giữ khoảng 185 tỉ euro trong tổng số tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu - vì cho rằng các biện pháp này gây thiệt hại và ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản tiền và chứng khoán.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ca ngợi đây là "bước tiến mang tính bước ngoặt" hướng tới công lý và trách nhiệm giải trình đối với Nga.

Ông Trump chỉ trích lãnh đạo châu Âu ‘yếu ớt’, quan chức EU phản ứng

Bộ trưởng Tài chính Đan Mạch Stephanie Lose cho biết "một số lo ngại" vẫn cần được giải quyết, nhưng bày tỏ hy vọng EU có thể mở đường cho một quyết định chính thức tại Hội đồng châu Âu vào tuần tới.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo trên Facebook rằng động thái đóng băng vô thời hạn tài sản Nga có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với EU.

Tin liên quan

EU tham vọng lớn, kỳ vọng nhiều

EU tham vọng lớn, kỳ vọng nhiều

Ủy ban Châu Âu (EC) đã đưa ra và EU tại cuộc gặp cấp cao tới sẽ bàn thảo, thông qua văn kiện "Lộ trình về sẵn sàng phòng thủ tới năm 2030".

Nga phát cảnh báo tới NATO, EU

EU tăng tiến độ loại bỏ năng lượng của Nga, Moscow lên tiếng

Khám phá thêm chủ đề

eu TÀI SẢN NGA nga châu Âu UKRAINE
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận