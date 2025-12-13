EU đóng băng vô thời hạn tài sản Nga, Moscow phản ứng

Theo Reuters, quyết định mới cho phép khoảng 210 tỉ euro tài sản nhà nước của Nga sẽ bị phong tỏa trong thời gian không xác định, thay vì phải gia hạn 6 tháng một lần như trước. Động thái này nhằm loại bỏ nguy cơ một số nước thành viên, trong đó có Hungary và Slovakia, có thể ngăn chặn việc gia hạn và buộc EU hoàn trả tài sản cho Nga.

EU siết chặt tài sản Nga, dọn đường cho khoản vay hàng trăm tỉ euro cho Ukraine ẢNH: REUTERS

Việc đóng băng vô thời hạn cũng được xem là bước then chốt để thuyết phục Bỉ - nơi lưu giữ phần lớn tài sản Nga bị phong tỏa thông qua trung tâm lưu ký Euroclear - ủng hộ kế hoạch cho Ukraine vay tới 165 tỉ euro trong giai đoạn 2026 - 2027.

Ukraine sẽ chỉ hoàn trả khoản vay này khi Nga thanh toán tiền bồi thường xung đột cho Kyiv, điều này khiến khoản vay thực chất là một khoản trợ cấp nhằm thúc đẩy các khoản thanh toán bồi thường của Moscow trong tương lai.

Hội đồng châu Âu sẽ họp vào ngày 18.12 để hoàn tất các chi tiết liên quan, trong đó có việc bảo đảm Bỉ không phải gánh rủi ro pháp lý nếu Nga khởi kiện. Đức được cho là sẽ cung cấp bảo lãnh trị giá khoảng 50 tỉ euro cho cơ chế này.

Phía Nga phản đối mạnh mẽ quyết định trên, cho rằng việc sử dụng tài sản của mình là bất hợp pháp và tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ lợi ích. Ngân hàng Trung ương Nga cho biết họ đang kiện Euroclear - trung tâm lưu ký chứng khoán có trụ sở tại Brussels (Bỉ), nơi nắm giữ khoảng 185 tỉ euro trong tổng số tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu - vì cho rằng các biện pháp này gây thiệt hại và ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản tiền và chứng khoán.

Trong khi đó, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko ca ngợi đây là "bước tiến mang tính bước ngoặt" hướng tới công lý và trách nhiệm giải trình đối với Nga.

Bộ trưởng Tài chính Đan Mạch Stephanie Lose cho biết "một số lo ngại" vẫn cần được giải quyết, nhưng bày tỏ hy vọng EU có thể mở đường cho một quyết định chính thức tại Hội đồng châu Âu vào tuần tới.

Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán cảnh báo trên Facebook rằng động thái đóng băng vô thời hạn tài sản Nga có thể gây ra thiệt hại không thể khắc phục đối với EU.