EU tham vọng lớn, kỳ vọng nhiều

PHẠM LỮ
24/10/2025 09:36 GMT+7

Ủy ban Châu Âu (EC) đã đưa ra và EU tại cuộc gặp cấp cao tới sẽ bàn thảo, thông qua văn kiện "Lộ trình về sẵn sàng phòng thủ tới năm 2030".

Những nội dung trong văn kiện này đều đã được EC giới thiệu riêng lẻ và EU thông qua nhiều phần cho đến nay. Giờ đây, các phần nội dung được EC sắp xếp và xâu chuỗi lại thành một chiến lược hoàn chỉnh nhằm tự chủ về đảm bảo an ninh cho EU từ nay đến năm 2030 cũng như tiếp tục hậu thuẫn Ukraine trong chiến sự với Nga. 

Ở phía sau đó ẩn hiện 3 mối lo ngại lớn hiện tại cũng như lâu dài đối với EU: chiến sự Ukraine sẽ còn dai dẳng; Nga vẫn bị xem là lo ngại an ninh lớn nhất với EU; và EU không còn và không thể cậy nhờ chính quyền hiện tại ở Mỹ như ở thời trước.

EU tham vọng lớn, kỳ vọng nhiều - Ảnh 1.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen

ảnh: reuters

Nội dung trọng tâm trong lộ trình này là 4 định hướng được EC coi là "4 dự án hải đăng". Cụ thể là sáng kiến của châu Âu về phòng thủ thiết bị bay không người lái, kiểm soát vòng cung phía đông - còn được gọi là "bức tường phòng thủ UAV", lá chắn phòng không châu Âu và lá chắn của châu Âu về phòng thủ trong không gian.

Trong thực chất, lộ trình này là chiến lược quân sự mới của EU dưới danh nghĩa phòng thủ. Thể hiện trên thực tế là phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp quân sự và phòng thủ, phát triển những chủng loại và thế hệ vũ khí cùng thiết bị quân sự mới, tăng ngân sách quốc phòng và quân sự, phối hợp hiệu quả hơn giữa các thành viên trong lĩnh vực này. Đây vừa là tham vọng vừa là kỳ vọng của EU. Tuy nhiên, hạn chế cơ bản của lộ trình này là chỉ tập trung vào khía cạnh quân sự trong khi bỏ qua khía cạnh chính trị, ngoại giao. Hơn nữa, tính khả thi còn bị hạn chế bởi kế hoạch tài chính cần thiết để thực thi chiến lược này. 

Khám phá thêm chủ đề

eu UKRAINE UAV châu Âu
