Ukraine khoe xuồng không người lái đánh xa hơn, mạnh hơn

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) vừa công bố phiên bản nâng cấp của xuồng không người lái hải quân "Sea Baby".

SBU cho biết phương tiện này có tầm hoạt động lên đến gần 1.500 km và mang theo tải trọng lên tới 2 tấn, gấp đôi so với trước đây.

Các hệ thống vũ khí không người lái đang ngày càng trở nên quan trọng trong cuộc chiến giữa Ukraine và Nga, khi cả hai bên cạnh tranh để cải thiện công nghệ không người lái cho các trận chiến cả trên bộ, trên không lẫn trên biển.

Các loại thiết bị bay không người lái đang chiếm được nhiều chú ý hơn nhờ vào số lượng được triển khai và sức hủy diệt của chúng,

Tuy nhiên, những chiếc thuyền nhỏ, nhanh và không người lái của Ukraine đã tấn công một số tàu của Nga ở biển Đen, buộc Hạm đội Biển Đen Nga phải lùi xa bán đảo Crimea và bờ biển Ukraine.

Điều này giúp duy trì các tuyến đường thương mại của Ukraine với châu Âu.

Các quân nhân thuộc Cơ quan An ninh Ukraine đứng gác gần xuồng không người lái "Baby Sea" ẢNH: REUTERS

Chuẩn tướng SBU Ivan Lukashevych nói với Reuters rằng Ukraine cần đội tàu thương mại của họ hoạt động để duy trì sự sống cho nền kinh tế và ngăn chặn ảnh hưởng của Nga.

Xuồng không người lái trên biển của Ukraine không chỉ dùng cho các cuộc tấn công tự sát.

Một số xuồng được trang bị bệ phóng tên lửa và súng điều khiển từ xa để tấn công các hoạt động của đối phương.

Kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Ukraine nói các xuồng không người lái trên biển của nước này đã tấn công 11 tàu của Nga.

Vào tháng 6.2025, các xuồng này cũng tấn công một cây cầu quan trọng nối Crimea với lục địa Nga, phóng ngư lôi làm hư hại các trụ đỡ dưới nước của cây cầu.

Một mục tiêu khác của chương trình không người lái hải quân Ukraine là phát triển các thiết bị có thể đánh chặn và tiêu diệt phương tiện không người lái của đối phương.

Tuy nhiên, ông Lukashevych đã đưa ra một lưu ý cảnh báo: "Nga đang cố gắng sao chép phương tiện không người lái hải quân của Ukraine và đã sử dụng chúng chống lại lãnh thổ Ukraine càng nhiều càng tốt."

Ông Lukashevych cũng cho biết xuồng không người lái "Sea Baby" được trang bị hệ thống tự hủy để ngăn Nga chiếm đoạt công nghệ.

Tuy nhiên, mục tiêu chính là đưa xuồng không người lái quay lại bờ biển Ukraine để sử dụng nhiều lần.