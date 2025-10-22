Ông Trump không muốn họp 'vô ích', khả năng hội đàm với ông Putin chưa rõ ràng

Dự định tổ chức thêm một hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã bị tạm hoãn vào hôm 21.10, sau khi đề xuất ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine đã bị Nga từ chối, phủ bóng nghi ngờ lên nỗ lực đàm phán.

Một quan chức cấp cao của Nhà Trắng cho Reuters biết: "Không có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin trong tương lai gần".

Hôm 16.10, Tổng thống Trump cho biết ông có thể gặp ông Putin tại Hungary trong vòng hai tuần tiếp theo để tìm cách chấm dứt chiến sự ở Ukraine. Ông đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào hôm 17.10, và sau đó ủng hộ yêu cầu của Kyiv về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức dựa trên các đường chiến tuyến hiện tại.

Hôm 21.10, ông Trump cho biết mình không muốn phí thời gian nếu cuộc họp không hiệu quả.

"Tôi không muốn có một cuộc họp lãng phí. Tôi không muốn phí thời gian, do đó chúng tôi sẽ chờ xem thế nào", ông Trump nói.

Đài CNN dẫn lời một quan chức Nhà Trắng nói rằng cuộc gặp trực tiếp giữa Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và người đồng cấp Nga Sergey Lavrov cũng sẽ không diễn ra.

Thông tin trên được đưa ra sau cuộc điện đàm giữa ông Rubio và ông Lavrov hôm 20.10. Vị quan chức cho biết: "Hai ông Rubio và Lavrov đã có cuộc điện đàm hiệu quả. Do đó, việc tổ chức thêm cuộc gặp trực tiếp giữa hai ngoại trưởng là không cần thiết".

Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Căn cứ chung Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska hồi tháng 8 ẢNH: REUTERS

Nhà Trắng nhấn mạnh Tổng thống Trump vẫn cam kết làm trung gian hướng đến thỏa thuận hòa bình ở Ukraine.

Reuters và các hãng tin khác đưa tin cuộc gặp kín giữa ông Trump và ông Zelensky hôm 17.10 rất căng thẳng, khi Tổng thống Mỹ nhiều lần chỉ trích và thúc giục ông Zelensky chấp nhận một số yêu cầu của Nga.

Nhưng ông Zelensky lại cho rằng cuộc gặp thành công khi khép lại với việc ông Trump công khai ủng hộ lệnh ngừng bắn theo tiền tuyến như hiện nay.

Ông Trump cho biết: "Chúng tôi đã có một cuộc họp rất tốt, một cuộc họp rất thân mật. Theo tôi, họ nên dừng xung đột ngay lập tức. Cứ dừng lại tại đường chiến tuyến bất kể nó đang ở đâu. Nếu không, mọi thứ sẽ quá phức tạp. Họ sẽ không bao giờ có thể giải quyết được".

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 21.10 cho biết việc tạm dừng chiến sự trên chiến tuyến hiện tại sẽ đồng nghĩa với việc "lãng quên những nguyên nhân gốc rễ của xung đột".

Ông nói Nga đã không thay đổi lập trường kể từ khi ông Trump và ông Putin gặp nhau ở Alaska vào tháng 8, một cuộc gặp đã không thể thúc đẩy đàm phán.