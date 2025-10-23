Quyết sách nhằm nhiều đích của EU

EU theo đuổi đồng thời nhiều mục đích với quyết sách này. Mục đích trước hết và cao nhất là triệt hạ hoàn toàn mọi nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng. Trong suy tính của EU, sa sút nguồn thu từ xuất khẩu năng lượng sang EU sẽ khiến Nga dần kiệt quệ ngân sách tài chính sử dụng cho cuộc chiến ở Ukraine với Nga. Cơ hội cho Ukraine thắng và Nga phải chịu thua trong cuộc chiến tranh này nhờ đấy mà tăng lên hoặc ít nhất thì cũng buộc Nga phải tự sớm chấm dứt cuộc chiến tranh.

EU vừa quyết định cấm triệt để nhập khẩu khí đốt của Nga từ ngày 1.1.2028 ảnh: REUTERS

Trong mục đích này đã bao hàm chủ định của EU hậu thuẫn Ukraine chiến tranh với Nga. Làm suy yếu Nga đồng nghĩa với việc giúp Ukraine thắng thế và gây dựng được vai trò dẫn dắt diễn biến chiến sự ở Ukraine. Thông điệp của EU về không buông bỏ Ukraine cũng là thông điệp của EU gửi tới Nga với nội dung rằng EU quyết chí đối địch Nga cho tới khi Nga chấp nhận thua ở Ukraine.

Quyết sách này của EU còn nhằm mục đích chấn chỉnh nội bộ. Hungary và Slovakia tuy có quyền phủ quyết những biện pháp chính sách chung của khối về trừng phạt Nga, nhưng lại không có được quyền phủ quyết ấy trong những chuyện như chính sách thương mại. EU dùng cách như vậy để vô hiệu hóa sự chống đối và cản phá của Hungary và Slovakia, tạo tiền lệ gạt 2 thành viên này sang bên khi đưa ra những quyết sách tiếp theo.

Mục đích khác nữa của EU là tránh để bị Tổng thống Mỹ Donald Trump gây khó xử. Ông Trump còn thúc ép EU nhập khẩu năng lượng từ Mỹ và trừng phạt cả những đối tác nhập khẩu năng lượng của Nga. Ngừng nhập khẩu năng lượng từ Nga thì EU mới tạm làm hài lòng ông Trump và tránh được bị các đối tác cáo buộc áp dụng tiêu chuẩn kép.