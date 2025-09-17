EU tăng tiến độ loại bỏ năng lượng của Nga, Moscow lên tiếng

"Các nước châu Âu đã lầm tưởng rằng việc tiếp tục chính sách trừng phạt có thể ảnh hưởng đến vị thế của Liên bang Nga", phát ngôn viên Peskov phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17.9.

"Nga luôn bảo vệ lợi ích quốc gia, chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi những lệnh trừng phạt này. Và 3 năm qua đã chứng minh điều này một cách rõ ràng", ông Peskov nói thêm.

Nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez tại thành phố Orsk, vùng Orenburg (Nga) ẢNH: REUTERS

Tuyên bố của phía Nga được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 16.9 cho biết đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng cường nỗ lực chung nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Nga thông qua các biện pháp bổ sung.

Viết trên mạng xã hội X ngày 16.9, bà Von der Leyen cho biết gói trừng phạt mới sẽ sớm được công bố và sẽ nhắm vào lĩnh vực tiền điện tử, ngân hàng và năng lượng Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan Milosz Motyka ngày 17.9 cho biết nước này đã kêu gọi các quốc gia thành viên EU dừng nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối năm 2026.

Trước đó, EU đã có kế hoạch chấm dứt việc mua dầu và khí đốt của Nga vào ngày 1.1.2028. Hiện chưa có thông tin chi tiết về lộ trình loại bỏ nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Bộ trưởng Ba Lan cho biết điều này đáng lẽ phải diễn ra sớm hơn 2 năm, đặc biệt là sau những sự kiện gần đây như vụ máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập lãnh thổ Ba Lan.

Trong bức thư gửi tới các quốc gia EU, ông Milosz Motyka viết: "Chúng tôi kêu gọi các nước hãy thống nhất về mục tiêu chung là loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu thô từ Nga vào cuối năm 2026. Quyết định như vậy sẽ củng cố tính thống nhất trong hành động của chúng ta, đặt ra mốc thời gian rõ ràng và thể hiện quyết tâm của chúng ta trong việc độc lập khỏi nguồn cung cấp dầu mỏ gây ra rủi ro chính trị và chiến lược".

EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hầu hết lượng dầu nhập khẩu từ Nga nhưng không áp dụng đối với khí đốt do sự phản đối của Slovakia và Hungary.