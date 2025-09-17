Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

EU tăng tiến độ loại bỏ năng lượng của Nga, Moscow lên tiếng

Trí Đỗ
Trí Đỗ
17/09/2025 19:20 GMT+7

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm loại bỏ dần nhập khẩu năng lượng và hàng hóa của Nga sẽ không ảnh hưởng đến Nga cũng như buộc Moscow thay đổi lập trường.

"Các nước châu Âu đã lầm tưởng rằng việc tiếp tục chính sách trừng phạt có thể ảnh hưởng đến vị thế của Liên bang Nga", phát ngôn viên Peskov phát biểu trong cuộc họp báo ngày 17.9.

"Nga luôn bảo vệ lợi ích quốc gia, chắc chắn không bị ảnh hưởng bởi những lệnh trừng phạt này. Và 3 năm qua đã chứng minh điều này một cách rõ ràng", ông Peskov nói thêm.

EU tăng tiến độ loại bỏ năng lượng của Nga, Moscow lên tiếng - Ảnh 1.

Nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez tại thành phố Orsk, vùng Orenburg (Nga)

ẢNH: REUTERS

Tuyên bố của phía Nga được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 16.9 cho biết đã thảo luận với Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tăng cường nỗ lực chung nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Nga thông qua các biện pháp bổ sung.

Viết trên mạng xã hội X ngày 16.9, bà Von der Leyen cho biết gói trừng phạt mới sẽ sớm được công bố và sẽ nhắm vào lĩnh vực tiền điện tử, ngân hàng và năng lượng Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Năng lượng Ba Lan Milosz Motyka ngày 17.9 cho biết nước này đã kêu gọi các quốc gia thành viên EU dừng nhập khẩu năng lượng của Nga vào cuối năm 2026.

Chính quyền ông Trump lần đầu viện trợ Ukraine theo cơ chế mới?

Trước đó, EU đã có kế hoạch chấm dứt việc mua dầu và khí đốt của Nga vào ngày 1.1.2028. Hiện chưa có thông tin chi tiết về lộ trình loại bỏ nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Bộ trưởng Ba Lan cho biết điều này đáng lẽ phải diễn ra sớm hơn 2 năm, đặc biệt là sau những sự kiện gần đây như vụ máy bay không người lái (UAV) của Nga xâm nhập lãnh thổ Ba Lan.

Trong bức thư gửi tới các quốc gia EU, ông Milosz Motyka viết: "Chúng tôi kêu gọi các nước hãy thống nhất về mục tiêu chung là loại bỏ hoàn toàn việc nhập khẩu dầu thô từ Nga vào cuối năm 2026. Quyết định như vậy sẽ củng cố tính thống nhất trong hành động của chúng ta, đặt ra mốc thời gian rõ ràng và thể hiện quyết tâm của chúng ta trong việc độc lập khỏi nguồn cung cấp dầu mỏ gây ra rủi ro chính trị và chiến lược".

EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với hầu hết lượng dầu nhập khẩu từ Nga nhưng không áp dụng đối với khí đốt do sự phản đối của Slovakia và Hungary.

Tin liên quan

Châu Âu dần 'vắng bóng' nguồn năng lượng Nga

Châu Âu dần 'vắng bóng' nguồn năng lượng Nga

Ukraine từ năm 2025 sẽ không còn nhận trung chuyển khí đốt từ Nga, qua đó cắt đường vận chuyển nguồn năng lượng đến các nước châu Âu.

Tập đoàn năng lượng Nga công bố khoản lỗ thường niên kỷ lục

Tập đoàn năng lượng Nga lãi khủng bất chấp cấm vận

Khám phá thêm chủ đề

eu Dmitry Peskov nga năng lượng Ba Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận