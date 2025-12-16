Đài CNN hôm 16.12 dẫn thông báo của SBU với nội dung chiến dịch tấn công tàu ngầm Nga dùng phương tiện lặn không người lái dưới nước có tên "Sub Sea Baby" và đây là cuộc tấn công đầu tiên thuộc dạng này do phía Ukraine thực hiện. Video do SBU công bố cho thấy một vụ nổ lớn xảy ra tại một khu vực cảng.

"Do vụ nổ, tàu ngầm bị thiệt hại nghiêm trọng và không thể tiếp tục hoạt động", theo SBU.

Ukraine tuyên bố đánh tàu ngầm Nga ở biển Đen bằng tàu ngầm không người lái

Theo SBU, tàu ngầm bị tấn công thuộc lớp Kilo, với năng lực phóng tên lửa hành trình Kalibr và mỗi lần phóng tối đa 4 tên lửa.

Trong khi đó, Nga thừa nhận vụ tấn công do Ukraine thực hiện, nhưng chiến dịch của đối phương đã thất bại và không tàu chiến hoặc tàu ngầm nào bị hư hại.

"Âm mưu phá hoại của đối phương bằng cách dùng phương tiện không người lái dưới nước đã thất bại", TASS dẫn lời ông Alexei Rulev, người đứng đầu bộ phận báo chí của Hạm đội biển Đen Nga. Ông Rulev cũng bác bỏ các thông tin từ phía Ukraine cho thấy có tàu ngầm Nga bị phá hủy tại căn cứ hải quân Novorossiysk.

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) công bố đoạn video cho thấy một vụ nổ lớn ở cảng Novorossiysk (Nga) ảnh: sbu

Ngừng bắn giờ đây đang trở nên khả thi

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.12 (giờ Việt Nam) nhận định các bên đang tiến gần hơn bao giờ hết một thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, trong bối cảnh các lãnh đạo châu Âu đề xuất thành lập một "lực lượng đa quốc gia" nhằm thực thi một thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Lời phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh các cường quốc đóng vai trò then chốt của châu Âu họp tại Berlin (Đức) với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm thúc đẩy các nỗ lực tiến tới chấm dứt chiến sự.

"Tôi cho rằng hiện chúng ta đang tiến gần hơn bao giờ hết", AFP dẫn lời Tổng thống Trump nói với báo giới tại Phòng Bầu dục, đồng thời cho biết ông đã có "những cuộc trao đổi rất dài và rất tích cực" với ông Zelensky và các nhà lãnh đạo khác, bao gồm các lãnh đạo Anh, Pháp, Đức và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO?

Đảm bảo an ninh từ Mỹ như Điều 5 NATO

Thủ tướng Đức Friedrich Merz bày tỏ sự lạc quan khi cho rằng các cuộc đàm phán đã tạo ra "cơ hội cho một tiến trình hòa bình thực sự", đồng thời ca ngợi Mỹ vì đã đưa ra những bảo đảm an ninh "đáng kể".

Sau cuộc họp, các nước châu Âu đã ra thông báo nêu lên những điểm được nhất trí giữa các lãnh đạo châu Âu và giới chức Mỹ.

Theo đó, quân đội Ukraine nên tiếp tục nhận được sự hỗ trợ sâu rộng và duy trì lực lượng thời bình ở mức khoảng 800.000 binh sĩ.

Hòa bình cũng sẽ được bảo đảm thông qua một "cơ chế giám sát và xác minh lệnh ngừng bắn do Mỹ dẫn đầu", có nhiệm vụ phát hiện các vi phạm và "cung cấp cảnh báo sớm về bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai".

Giới chức Mỹ cảnh báo Ukraine cần phải chấp nhận thỏa thuận trên, mà theo họ cung cấp đảm bảo an ninh như Điều 5 NATO, điều khoản xem một cuộc tấn công nhằm vào một thành viên là tấn công toàn bộ liên minh.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.