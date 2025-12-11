Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Quân sự

Công nghệ biến súng trường thành ‘sát thủ diệt UAV’ lọt vào tầm mắt châu Âu

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
11/12/2025 09:08 GMT+7

Một công ty quốc phòng từ Israel cho biết đang phát triển công nghệ giúp súng trường bắn hạ UAV hiệu quả hơn và đang được các đối tác châu Âu để mắt đến.

Công ty Israel Weapon Industries (IWI) cho biết ít nhất 10 quốc gia châu Âu đã mua hoặc bày tỏ sự quan tâm đến hệ thống Arbel, máy vi tính được thiết kế để tối ưu hóa các loại súng, khiến nó dễ bắn hạ máy bay không người lái (UAV) hơn, Business Insider đưa tin ngày 9.12

IWI không tiết lộ bên nào đã mua hay quan tâm đến sản phẩm này, song thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng quan tâm đến những hệ thống phòng thủ chống UAV, khi liên tiếp ghi nhận các trường hợp UAV xâm phạm không phận.

Công nghệ biến súng trường thành ‘sát thủ diệt UAV’ lọt vào tầm mắt châu Âu- Ảnh 1.

Hình minh họa hệ thống máy vi tính Arbel được gắn vào phía dưới tay cầm của súng máy hạng nhẹ Negev của IWI

ẢNH: IWI

Theo ông Semion, Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của IWI, hệ thống Arbel của công ty đang được một số lượng quân đội trên thế giới sử dụng. Ông dự đoán rằng theo xu hướng hiện tại, đến năm sau, khoảng 40 - 50% số quốc gia châu Âu sẽ mua hoặc cân nhắc mua Arbel, phản ánh sự đầu tư ngày càng tăng vào các hệ thống phòng thủ chống UAV và có giá cả hợp lý.

Arbel là một hệ thống máy tính nhỏ gọn có thể tích hợp vào súng máy hạng nhẹ hoặc súng trường tấn công, giúp người lính bắn chính xác hơn trên chiến trường trong những tình huống đòi hỏi phản ứng nhanh hoặc chống lại các mục tiêu di động, chẳng hạn UAV cỡ nhỏ.

Khi được kích hoạt, hệ thống cho phép người lính giữ cò súng trong khi Arbel tự động bắn ra các loạt đạn vào những thời điểm có khả năng trúng mục tiêu cao nhất. Nó có thể bắn hạ UAV ở khoảng cách khoảng 450 m vào ban ngày và 200 m vào ban đêm.

Công nghệ biến súng trường thành ‘sát thủ diệt UAV’ lọt vào tầm mắt châu Âu- Ảnh 2.

Hình ảnh thực tế Arbel được lắp vào súng máy Negev, phía dưới tay cầm là ngăn chứa pin

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EUROPEAN SECURITY DEFENCE

Hệ thống này được đưa ra dựa trên nhiều đánh giá về chiến thuật dùng UAV tấn công trong xung đột Nga - Ukraine. Các loại UAV không dây đôi khi có thể bị chặn bởi tác chiến điện tử. Trong khi đó, UAV tự sát có dây lại khó bị ngăn chặn, đòi hỏi binh sĩ phải dùng súng bắn hạ trực tiếp. Tuy nhiên, việc bắn rơi phương tiện cỡ nhỏ, di chuyển linh hoạt là một thách thức.

Các cảm biến của hệ thống Arbel sẽ nghiên cứu hành vi của xạ thủ, như chuyển động của vũ khí, độ ổn định và lực bóp cò. Khi giữ cò, tất cả những gì người lính cần làm là giữ UAV trong tầm ngắm, Arbel sẽ quyết định chính xác thời điểm bắn từng viên đạn.

Ông Semion nói hệ thống này có giá thành tương đối rẻ, dù không nêu chi tiết. Nó chạy pin và sẽ tăng thêm 400 g cho súng.

Các phiên bản đầu tiên của Arbel đã có mặt trên thị trường vài năm nay, dù vậy phiên bản cải tiến từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát được xem là giải pháp chống UAV giá cả hợp lý.

Công nghệ biến súng trường thành ‘sát thủ diệt UAV’ lọt vào tầm mắt châu Âu- Ảnh 3.

Binh sĩ Ukraine ngắm bắn mục tiêu

ẢNH: REUTERS

Arbel là một trong số các hệ thống giúp binh lính sử dụng vũ khí cá nhân để chống lại mối đe dọa từ UAV mà không cần mang theo quá nhiều trang thiết bị phụ trợ. Phương án chống UAV giá rẻ cũng đang phổ biến hiện nay là chế tạo các UAV đánh chặn (interceptor) với mục tiêu hàng đầu là tìm diệt các UAV đối thủ.

Tin liên quan

UAV Nga lắp tên lửa đối không, dần lộ ra chiến thuật ‘săn máy bay' Ukraine?

UAV Nga lắp tên lửa đối không, dần lộ ra chiến thuật ‘săn máy bay' Ukraine?

Các đơn vị phòng không Ukraine vừa tuyên bố bắn rơi một máy bay không người lái (UAV) trang bị tên lửa đối không, trong bối cảnh Kyiv đánh giá đối thủ đang tăng cường dùng UAV tìm diệt mục tiêu trên không.

Ukraine thành lập đơn vị trực thăng để chống UAV

Khám phá thêm chủ đề

UAV sát thủ diệt UAV châu Âu israel Arbel
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận