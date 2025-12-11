Công nghệ biến súng trường thành ‘sát thủ diệt UAV’ lọt vào tầm mắt châu Âu

Công ty Israel Weapon Industries (IWI) cho biết ít nhất 10 quốc gia châu Âu đã mua hoặc bày tỏ sự quan tâm đến hệ thống Arbel, máy vi tính được thiết kế để tối ưu hóa các loại súng, khiến nó dễ bắn hạ máy bay không người lái (UAV) hơn, Business Insider đưa tin ngày 9.12

IWI không tiết lộ bên nào đã mua hay quan tâm đến sản phẩm này, song thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh châu Âu ngày càng quan tâm đến những hệ thống phòng thủ chống UAV, khi liên tiếp ghi nhận các trường hợp UAV xâm phạm không phận.

Hình minh họa hệ thống máy vi tính Arbel được gắn vào phía dưới tay cầm của súng máy hạng nhẹ Negev của IWI ẢNH: IWI

Theo ông Semion, Giám đốc phụ trách khu vực châu Âu của IWI, hệ thống Arbel của công ty đang được một số lượng quân đội trên thế giới sử dụng. Ông dự đoán rằng theo xu hướng hiện tại, đến năm sau, khoảng 40 - 50% số quốc gia châu Âu sẽ mua hoặc cân nhắc mua Arbel, phản ánh sự đầu tư ngày càng tăng vào các hệ thống phòng thủ chống UAV và có giá cả hợp lý.

Arbel là một hệ thống máy tính nhỏ gọn có thể tích hợp vào súng máy hạng nhẹ hoặc súng trường tấn công, giúp người lính bắn chính xác hơn trên chiến trường trong những tình huống đòi hỏi phản ứng nhanh hoặc chống lại các mục tiêu di động, chẳng hạn UAV cỡ nhỏ.

Khi được kích hoạt, hệ thống cho phép người lính giữ cò súng trong khi Arbel tự động bắn ra các loạt đạn vào những thời điểm có khả năng trúng mục tiêu cao nhất. Nó có thể bắn hạ UAV ở khoảng cách khoảng 450 m vào ban ngày và 200 m vào ban đêm.

Hình ảnh thực tế Arbel được lắp vào súng máy Negev, phía dưới tay cầm là ngăn chứa pin ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH EUROPEAN SECURITY DEFENCE

Hệ thống này được đưa ra dựa trên nhiều đánh giá về chiến thuật dùng UAV tấn công trong xung đột Nga - Ukraine. Các loại UAV không dây đôi khi có thể bị chặn bởi tác chiến điện tử. Trong khi đó, UAV tự sát có dây lại khó bị ngăn chặn, đòi hỏi binh sĩ phải dùng súng bắn hạ trực tiếp. Tuy nhiên, việc bắn rơi phương tiện cỡ nhỏ, di chuyển linh hoạt là một thách thức.

Các cảm biến của hệ thống Arbel sẽ nghiên cứu hành vi của xạ thủ, như chuyển động của vũ khí, độ ổn định và lực bóp cò. Khi giữ cò, tất cả những gì người lính cần làm là giữ UAV trong tầm ngắm, Arbel sẽ quyết định chính xác thời điểm bắn từng viên đạn.

Ông Semion nói hệ thống này có giá thành tương đối rẻ, dù không nêu chi tiết. Nó chạy pin và sẽ tăng thêm 400 g cho súng.

Các phiên bản đầu tiên của Arbel đã có mặt trên thị trường vài năm nay, dù vậy phiên bản cải tiến từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát được xem là giải pháp chống UAV giá cả hợp lý.

Binh sĩ Ukraine ngắm bắn mục tiêu ẢNH: REUTERS

Arbel là một trong số các hệ thống giúp binh lính sử dụng vũ khí cá nhân để chống lại mối đe dọa từ UAV mà không cần mang theo quá nhiều trang thiết bị phụ trợ. Phương án chống UAV giá rẻ cũng đang phổ biến hiện nay là chế tạo các UAV đánh chặn (interceptor) với mục tiêu hàng đầu là tìm diệt các UAV đối thủ.