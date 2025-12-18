Chiến sự Ukraine ngày 1.393: Thông tin trái chiều về Kupiansk, Nga cảnh báo Mỹ

Ukraine - Nga giằng co tại Kupiansk

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 17.12 cho biết các lực lượng đã kiểm soát gần 90% thành phố đông bắc Kupiansk, vài ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky ca ngợi chiến thắng tại đó, theo Reuters.

"Nhờ các chiến dịch tìm kiếm và tấn công tích cực, chúng ta đã đẩy lùi người Nga khỏi Kupiansk và giành quyền kiểm soát gần 90% lãnh thổ thành phố", ông Syrskyi viết trên Telegram. Hôm 12.12, ông Zelensky mặc áo chống đạn chụp ảnh trước biển hiệu tại lối vào Kupiansk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chụp ảnh tại Kupiansk, tỉnh Kharkiv ngày 12.12 ẢNH: AP

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga đăng thông báo trái ngược, nói rằng các đơn vị pháo binh của Nhóm chiến đấu phía Tây đã ngăn chặn nỗ lực tiếp cận của lực lượng vũ trang Ukraine đến thành phố, theo TASS. Trước đó một ngày, người phát ngôn Leonid Sharov của nhóm chiến đấu này tuyên bố toàn bộ quận tại Kupiansk đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga.

Kupiansk được xem là bước đệm chiến lược và biểu tượng hướng đến thành phố Kharkiv, thủ phủ của tỉnh cùng tên. Kupiansk cách Kharkiv 104 km về phía đông. Nga từng kiểm soát được nơi này vào đầu xung đột nhưng sau đó Ukraine giành lại vào tháng 9.2022, theo trang The Kyiv Independent.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov cũng nói rằng lực lượng Ukraine đang cố lấy lại Kupiansk nhưng chưa thành công.

Giàn phóng pháo phản lực Grad của Nga khai hỏa về phía lực lượng Ukraine ẢNH: AP

Cũng trong ngày 17.12, ông Syrskyi nói Ukraine đã giành lại hơn 16 km2 tại phần phía bắc của thành phố chiến lược Pokrovsk tại tỉnh Donetsk. Ngoài ra, Ukraine cũng kiểm soát thêm 56 km2 gần các khu định cư Hryshyne, Kotlyne và Udachne ở phía tây Pokrovsk. Tuy nhiên, ông Syrskyi thừa nhận tình hình tiền tuyến vẫn khó khăn khi Nga tập trung đến 710.000 binh sĩ cho chiến dịch tấn công. Không thể xác thực thông tin chiến sự do hai bên đưa ra.

Ngày 17.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ hoàn thành toàn bộ mục tiêu tại Ukraine, dù bằng biện pháp ngoại giao hay quân sự. Ông nói Nga "ưu tiên... giải quyết nguyên nhân gốc rễ của xung đột thông qua ngoại giao", nhưng cũng sẵn sàng dùng biện pháp quân sự nếu Ukraine và các đồng minh "từ chối thảo luận thực chất".

Ngày 17.12, Nga bị tố cáo tấn công thành phố Zaporizhzhia tại đông nam Ukraine bằng bom dẫn đường làm ít nhất 26 người bị thương. Theo trang The Kyiv Independent, vụ tấn công diễn ra vào buổi trưa, phá hủy 2 tòa chung cư cao tầng và các cơ sở khác. Nga chưa bình luận về thông tin này nhưng lâu nay tuyên bố không tấn công mục tiêu dân sự.

Tòa chung cư tại Zaporizhzhia bị cháy sau vụ tấn công ngày 17.12 ẢNH: REUTERS

Rộ tin Mỹ dọa cấm vận, Điện Kremlin cảnh báo

Hãng Bloomberg ngày 17.12 loan tin Mỹ đang chuẩn bị đợt cấm vận mới lên lĩnh vực năng lượng của Nga nếu nước này từ chối thỏa thuận hòa bình với Ukraine. Theo đó, Mỹ cân nhắc cấm vận các tàu chở dầu cho Nga và những bên hỗ trợ giao dịch.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đã thảo luận với các đại sứ châu Âu trong tuần này và biện pháp có thể được triển khai ngay trong tuần. Mỹ chưa bình luận về thông tin.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói chưa đọc thông tin của Bloomberg nhưng cảnh báo bất kỳ lệnh cấm vận nào cũng sẽ gây tổn hại đến nỗ lực hàn gắn quan hệ Mỹ - Nga, theo TASS.

Mỹ cam kết an ninh cho Ukraine nhưng chưa đạt được thỏa thuận ‘nhượng bộ lãnh thổ’

Tổng thống Putin hoan nghênh những tiến triển mới trong việc đối thoại với chính quyền Mỹ. Ông Putin nhấn mạnh Nga vẫn chủ trương hợp tác với các nước châu Âu và định hình một hệ thống an ninh thống nhất trên khắp lục địa Âu-Á nhưng hầu hết các nước châu Âu lại không quan tâm đến việc đàm phán, không giống như Mỹ.

Ông Putin cho rằng người châu Âu đang bị đầu độc bởi nỗi sợ chiến tranh với Nga và cáo buộc các lãnh đạo châu lục đang kích động hoảng loạn. Chủ nhân Điện Kremlin khẳng định Nga không muốn chiến tranh với châu Âu nhưng sẵn sàng đương đầu nếu đó là lựa chọn của châu Âu.

Tổng thống Vladimir Putin và Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov dự cuộc họp mở rộng Bộ Quốc phòng Nga ngày 17.12 ẢNH: REUTERS

Về tiến trình đàm phán hòa bình, người phát ngôn Peskov cho hay Đặc phái viên Steve Witkoff của Mỹ dự kiến chưa sang Moscow trong tuần này. Phái đoàn Mỹ và Ukraine vừa kết thúc vòng đàm phán mới tại Đức về kế hoạch hòa bình. Ông Peskov nói Nga chờ đợi Mỹ thông tin về kết quả đàm phán.

Về thông tin một lực lượng quân sự do châu Âu dẫn đầu sẽ được thành lập để hỗ trợ Ukraine tại miền tây nước này, ông Peskov từ chối bình luận cụ thể. "Quan điểm của chúng tôi về sự hiện diện của các đơn vị quân sự nước ngoài trên lãnh thổ Ukraine đã được biết đến rõ ràng. Đó là điều đã được biết đến, tuyệt đối nhất quán và có thể hiểu được. Nhưng cũng xin nhắc lại rằng chuyện này sẽ được thảo luận", ông Peskov phát biểu.

Trước đó, Thủ tướng Đức Friedrich Merz nói lực lượng phương Tây triển khai tại Ukraine hậu ngừng bắn có thể đáp trả các cuộc tấn công của Nga trong tương lai. "Chúng tôi sẽ đảm bảo một vùng phi quân sự giữa các bên tham chiến và cụ thể hơn, chúng tôi cũng sẽ đáp trả các hành vi vi phạm và tấn công tương ứng của Nga", ông Merz trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 16.12.