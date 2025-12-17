Chiến sự Ukraine ngày 1.392: Nga tuyên bố kiểm soát Kupiansk, Anh tiếp sức cho Ukraine

Không quân Ukraine tuyên bố đã đánh chặn 57 trong số 69 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng vào Ukraine trong đêm 15.12 và rạng sáng 16.12, theo trang tin The Kyiv Independent.

Ngoài ra, giới chức ở Ukraine sáng 16.12 thông báo ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 16 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Một tòa nhà chung cư tại tỉnh tại Zaporizhzhia của Ukraine bị hư hại trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sáng sớm 16.12

Ảnh: Reuters

Trong khi đó, theo Hãng tin TASS dẫn dữ liệu mới nhất về chiến dịch quân sự ở Ukraine do Bộ Quốc phòng Nga công bố ngày 16.12, quân đội Ukraine đã mất khoảng 1.520 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với lực lượng Nga trên tất cả các khu vực tiền tuyến trong 24 giờ trước đó.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng phòng không Nga đã đánh chặn và phá hủy 180 UAV của Ukraine trong 24 giờ.

Đến tối 16.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào các mục tiêu dân sự.

Mỹ cam kết an ninh cho Ukraine nhưng chưa đạt được thỏa thuận ‘nhượng bộ lãnh thổ’

Nga kiểm soát thành phố Kupiansk?

Phía Nga ngày 16.2 tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát đối với thành phố Kupiansk quan trọng ở đông bắc Ukraine, nơi lực lượng Ukraine gần đây tuyên bố đã giành lại một số khu vực.

"Thành phố Kupiansk nằm dưới sự kiểm soát của Tập đoàn quân số 6 thuộc Nga", ông Leonid Sharov, đứng đầu nhóm quân sự Zapad, nói với Hãng tin TASS.

Ông Sharov còn nói rằng các nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine đang cố gắng tiến vào Kupiansk, một trung tâm đường sắt ở tỉnh Kharkiv, nhưng khẳng định: "Tất cả các khu vực đều nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga".

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.12 tuyên bố lực lượng nước này đã kiểm soát được làng Novoplatonivka ở tỉnh Kharkiv, theo Reuters.

Đến tối 16.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của ông Sharov.

Trong một video được xuất bản hôm 12.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông đã đến thăm các binh sĩ ở khu vực Kupiansk, sau khi Kyiv tuyên bố tái kiểm soát được một số huyện và hai địa phương lân cận.

Một binh sĩ Ukraine đang ẩn nấp khi chuẩn bị đạn cho khẩu lựu pháo trước khi khai hỏa về phía binh sĩ Nga, gần thành phố Pokrovsk ở tỉnh Donetsk thuộc miền đông Ukraine ngày 11.12 Ảnh: Reuters

Trong khi đó, quân đội Ukraine ngày 16.12 thông báo quân đội Nga đang phát động các cuộc tấn công dữ dội nhất vào vùng ngoại ô phía tây của thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, đồng thời gia tăng áp lực lên thành phố Myrnohrad, cách Pokrovsk khoảng 5 km, theo trang tin The Kyiv Independent.

Đến tối 16.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với tuyên bố của bên kia.

Nga bác đề xuất ngừng bắn dịp Giáng sinh của Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 15.12 tuyên bố Kyiv ủng hộ ý tưởng ngừng bắn, đặc biệt là các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, trong dịp Giáng sinh, theo Reuters.

Khi được hỏi về ý tưởng này, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời: "Câu hỏi bây giờ là liệu chúng tôi, như Tổng thống (Mỹ Donald) Trump nói, có đạt được thỏa thuận hay không".

Ông Peskov nói rằng Nga khó có thể tham gia vào một thỏa thuận ngừng bắn như thế, nếu Ukraine tập trung vào "các giải pháp ngắn hạn, không khả thi" thay vì một giải pháp lâu dài.

"Chúng tôi muốn hòa bình. Chúng tôi không muốn một thỏa thuận ngừng bắn để cho Ukraine có không gian thở và chuẩn bị cho việc tiếp tục xung đột", ông Peskov nói với các phóng viên.

Nga cải tiến tên lửa đạn đạo ra sao để vượt qua "lá chắn" phòng không Patriot?

Anh đầu tư 600 triệu bảng vào hệ thống phòng không Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng John Healey ngày 16.12 tuyên bố Anh cam kết đầu tư 600 triệu bảng Anh (805 triệu USD) vào các năng lực phòng không để hỗ trợ Ukraine, trong đó có các hệ thống tháp pháo tiên tiến được thiết kế để bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Nga, theo Reuters.

Ông Healey cho hay khoản đầu tư vào phòng không này "là sự hỗ trợ quan trọng đối với người dân Ukraine khi họ bảo vệ các thị trấn, thành phố và cơ sở hạ tầng năng lượng của mình khỏi các cuộc tấn công của Nga".

"Hôm nay, tôi có thể xác nhận khoản đầu tư lớn nhất của Anh vào hệ thống phòng không của Ukraine trong vòng một năm. 600 triệu bảng Anh, hàng ngàn hệ thống phòng không, tên lửa và tháp pháo tự động để bắn hạ máy bay không người lái sẽ được chuyển giao ngay bây giờ và trong mùa đông năm 2026", ông Healey nhấn mạnh, theo Hãng tin Interfax-Ukraine.

Ông Healey còn thông báo rằng Anh sẽ sớm bắt đầu sản xuất UAV đánh chặn Octopus mới tại Anh, có nghĩa là hàng ngàn UAV mới sẽ được chuyển giao cho Ukraine mỗi tháng.

