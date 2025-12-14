Một quốc gia NATO tuyên bố sẽ không tài trợ cho Ukraine

Ông Babis, dự kiến nhậm chức Thủ tướng CH Czech vào ngày 15.12, còn nói rằng Ủy ban châu Âu phải tìm các phương án hỗ trợ khác cho Ukraine. CH Czech là một quốc gia thành viên của NATO và Liên minh châu Âu (EU).

Ông Andrej Babis sẽ nhậm chức Thủ tướng CH Czech vào ngày 15.12 Ảnh: Reuters

"Chúng tôi sẽ không nhận bất kỳ khoản bảo lãnh nào cũng như không bỏ tiền vào", ông Babis nhấn mạnh trong một video được đăng tải trên mạng xã hội. Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như EU và NATO đối với phát ngôn của ông Babis.

Hôm 12.12, EU đã đạt được đồng thuận về việc đóng băng vô thời hạn tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga tại châu Âu, qua đó tháo gỡ một trở ngại quan trọng trong kế hoạch sử dụng nguồn tiền này để hỗ trợ Ukraine.

Quyết định mới cho phép khoảng 210 tỉ euro tài sản nhà nước của Nga sẽ bị phong tỏa trong thời gian không xác định, thay vì phải gia hạn 6 tháng một lần như trước, theo Reuters. Động thái này nhằm loại bỏ nguy cơ một số nước thành viên, trong đó có Hungary và Slovakia, có thể ngăn chặn việc gia hạn và buộc EU hoàn trả tài sản cho Nga.

Thay đổi ở CH Czech sẽ đe dọa hỗ trợ cho Ukraine

Tuy nhiên, báo Politico Europe ngày 12.12 dẫn một tài liệu nội bộ cho hay: Ý, Bỉ, Bulgaria và Malta đã kêu gọi EU xem xét các phương án thay thế cho việc tịch thu tài sản bị đóng băng của Nga để tài trợ cho Ukraine. Ủy ban châu Âu hy vọng sẽ gây áp lực lên các quốc gia thành viên riêng lẻ để phê duyệt kế hoạch này trước cuộc họp Hội đồng châu Âu từ ngày 18-19.12.

Trong khi đó, phía Nga phản đối mạnh mẽ quyết định trên, cho rằng việc sử dụng tài sản của mình là bất hợp pháp và tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ lợi ích.