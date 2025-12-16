Chiến sự Ukraine ngày 1.391: Mỹ vẫn muốn Ukraine nhượng bộ Donbass, nhiều người Ukraine phản đối

Một khu vực bị tàn phá tại thị trấn Kostyantynivka thuộc vùng Donetsk phía đông Ukraine ẢNH: AFP

Hãng AFP ngày 15.12 dẫn lời một quan chức nắm thông tin về các cuộc đàm phán cho hay các nhà đàm phán Mỹ vẫn muốn Ukraine nhượng bộ các khu vực Donetsk và Luhansk, còn gọi là vùng Donbass, để làm điều kiện hòa đàm với Nga.

Theo vị quan chức trên, Mỹ đề nghị Ukraine rút khỏi khu vực trên, nhưng Ukraine không đồng ý.

"Điều này có phần đáng chú ý khi người Mỹ đang đứng về lập trường của phía Nga trong vấn đề này", quan chức này nói thêm.

Ukraine tuyên bố vào tận cảng Nga đánh tàu ngầm

Trang The Kyiv Independent ngày 15.12 đăng một khảo sát cho thấy nhiều người Ukraine sẵn sàng thỏa thuận nếu có đảm bảo an ninh, nhưng đa số bác bỏ kế hoạch buộc Ukraine rút khỏi Donbass mà không có sự bảo vệ cụ thể.

Theo khảo sát do Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv (KIIS) công bố, 75% người được hỏi bác bỏ một kế hoạch hòa bình được đề xuất, trong đó bao gồm việc rút lực lượng Ukraine khỏi Donbass, áp đặt các hạn chế quân sự và không có bảo đảm an ninh cụ thể.

Khoảng 63% trong số 547 người trưởng thành được khảo sát trên toàn quốc cho biết họ sẵn sàng chịu đựng cuộc chiến "chừng nào còn cần thiết". Tỷ lệ này tăng nhẹ so với mức 62% trong khảo sát hồi tháng 9.

Những con số này được đưa ra bất chấp tình hình khó khăn trên tiền tuyến, các cuộc tấn công liên tục của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, cũng như sức ép mạnh mẽ từ Mỹ đối với Kyiv nhằm chấp nhận các yêu cầu của Moscow về việc Ukraine rút quân khỏi phần lãnh thổ còn lại của tỉnh Donetsk.

Ukraine tấn công hạ tầng năng lượng

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã gây hư hại cho nhà máy nhiệt điện Luch ở tỉnh Belgorod của Nga trong đêm 14.12, Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết.

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Nga cho biết đã đánh chặn 146 UAV trong một đợt tấn công ban đêm gây ảnh hưởng ít nhất 12 khu vực. Nhà máy trên cung cấp khoảng 10% nhu cầu nhiệt của Belgorod. Tỉnh này giáp Ukraine và thường xuyên được sử dụng làm khu vực tập kết cho các cuộc tấn công của Nga nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Hình ảnh hiện trường sau vụ việc do hãng truyền thông địa phương Pepel công bố cho thấy nhà máy đã bị tấn công trong đêm. Thống đốc Gladkov cho biết cơ sở hạ tầng kỹ thuật đã chịu "thiệt hại nghiêm trọng" và không ghi nhận thương vong.

Iran chế giễu việc Mỹ sao chép máy bay không người lái tự sát Shahed

Đức củng cố cam kết với Ukraine

Hãng Reuters đưa tin Đức sẽ tăng cường cam kết đối với năng lực phòng thủ của Ukraine thông qua các liên doanh, hội nhập thị trường sâu rộng hơn và khả năng cung cấp các bảo đảm đầu tư liên bang, theo kế hoạch 10 điểm được công bố ngày 15.12 trong chuyến thăm Berlin của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã tìm cách gửi thông điệp tới Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng châu lục này ủng hộ Ukraine, trong bối cảnh Washington đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm.

"Một ngành công nghiệp quốc phòng mạnh của Ukraine là yếu tố then chốt để phòng thủ trước Nga và là một thành tố quan trọng của các bảo đảm an ninh nhằm răn đe những hành động trong tương lai của Nga", theo tài liệu được chia sẻ trong chuyến thăm Berlin của Tổng thống Zelensky.

Trong một diễn biến khác, Đài TVN24 ngày 14.12 dẫn lời Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk cho biết nước này có thể cung cấp cho Ukraine từ 6-8 tiêm kích MiG-29, những máy bay dự kiến sẽ ngừng hoạt động trong tháng này.

"Những chiếc máy bay này hoặc sẽ nằm trong bảo tàng, bị bán làm sắt vụn, hoặc được chuyển cho Ukraine và được sử dụng để tiêu diệt đối phương", ông Tomczyk phát biểu.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Wladyslaw Kosiniak-Kamysz nêu ý tưởng chuyển giao số tiêm kích MiG-29 do Liên Xô cũ thiết kế còn lại của Warsaw cho Kyiv, để đổi lấy công nghệ UAV và chống UAV của Ukraine.

Nga lên tiếng về đàm phán

Theo hãng tin AFP ngày 15.12, Điện Kremlin gọi việc Ukraine không gia nhập NATO là "nền tảng then chốt" trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh, sau khi Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng một số thành viên của liên minh này phản đối việc đất nước ông gia nhập.

"Vấn đề này là một trong những nền tảng then chốt và cần được thảo luận riêng", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với báo giới.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine đàm phán tại Berlin hôm 14.12 ẢNH: AFP

Ông nói thêm rằng Nga đang kỳ vọng Mỹ sẽ "cung cấp cho chúng tôi ý tưởng đang được thảo luận tại Berlin", trong bối cảnh Tổng thống Zelensky tiến hành các cuộc đàm phán tại thủ đô Đức với các đặc phái viên Mỹ và các lãnh đạo châu Âu nhằm tìm kiếm hướng đi tiếp theo.

Tối 15.12, ông Zelensky viết trên mạng xã hội X rằng "có nhiều công việc đang được tiến hành vào lúc này theo con đường ngoại giao", nhưng chưa nêu chi tiết. Văn phòng của ông sau đó cho hay cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ tại Berlin đã kết thúc.

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov, cho biết các quan chức Mỹ và Ukraine đã đạt được "tiến triển thực sự" trong vòng đàm phán hòa bình thứ 2 tại Berlin vào ngày 15.12.

"Trong hai ngày qua, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Mỹ đã mang tính xây dựng và hiệu quả, với những tiến bộ thực sự đạt được", ông Umerov, trưởng đoàn đàm phán Ukraine, viết trên X.

"Đội ngũ Mỹ do ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner dẫn đầu đang làm việc vô cùng hiệu quả để giúp Ukraine tìm ra con đường dẫn đến một thỏa thuận hòa bình lâu dài", ông cho biết.