Đàm phán hòa bình Ukraine trước các lằn ranh đỏ

Chưa thống nhất

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky xác nhận sẽ gặp các đại diện của Mỹ và châu Âu tại Berlin (Đức) để thảo luận về "những nguyên tắc cơ bản của hòa bình", trong đó trọng tâm là các bảo đảm an ninh dài hạn cho Kyiv. "Cơ hội hiện nay rất lớn. Chúng tôi đang nỗ lực để hòa bình cho Ukraine là xứng đáng và có sự bảo đảm, trước hết là sự bảo đảm rằng Nga sẽ không tấn công Ukraine lần nữa", Reuters ngày 14.12 dẫn lời ông Zelensky tuyên bố.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ẢNH: AP

Theo AFP, kế hoạch hòa bình mới nhất được Ukraine điều chỉnh sẽ bao gồm việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào đầu năm 2027, đồng thời yêu cầu Mỹ đưa ra các bảo đảm an ninh cụ thể trước khi Kyiv cân nhắc bất kỳ nhượng bộ lãnh thổ nào. Tổng thống Zelensky cũng xác nhận sẽ gặp các đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong những ngày tới. Song song với tiến trình ngoại giao, Ukraine tiếp tục trao đổi với các đối tác phương Tây về kế hoạch tái thiết và phát triển đất nước hậu xung đột.

Ở chiều ngược lại, Điện Kremlin thể hiện quan điểm thận trọng đối với các đề xuất hòa bình mới đang được thảo luận. Ông Yuri Ushakov, Cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga, cho rằng việc đàm phán phiên bản kế hoạch hòa bình hiện tại "sẽ còn tồi tệ hơn" và khó đạt kết quả trong thời gian ngắn. Ông khẳng định Nga chỉ chấp thuận lệnh ngừng bắn nếu lực lượng Ukraine rút khỏi một số khu vực thuộc Donetsk mà Nga tuyên bố kiểm soát - điều Kyiv nhiều lần bác bỏ, theo báo Kommersant.

Cấp tập ngoại giao

Trong bối cảnh bế tắc quan điểm giữa 2 bên xung đột, Mỹ và châu Âu đang đẩy mạnh vai trò trung gian nhằm hình thành một khuôn khổ đàm phán thực chất. Đức cho biết Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff dự kiến sẽ làm việc với đại diện Nga trước khi tham gia cuộc gặp với Tổng thống Zelensky và các lãnh đạo châu Âu trong hai ngày 14 - 15.12 (giờ địa phương).

Nguồn tin của Axios tiết lộ các cuộc đàm phán giữa Mỹ, EU và Ukraine về đảm bảo an ninh đã đạt "tiến triển đáng kể". Một phương án đang được xem xét bao gồm khả năng Ukraine chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ có giới hạn, trong khi vẫn duy trì chủ quyền đối với khoảng 80% lãnh thổ hiện tại. Đổi lại, Ukraine sẽ nhận được các đảm bảo an ninh lớn nhất từ trước đến nay, cùng gói hỗ trợ kinh tế quy mô lớn để phục hồi và ổn định sau xung đột.

Về phía châu Âu, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh đây là thời điểm mang tính quyết định. Thủ tướng Anh Keir Starmer và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã thảo luận về các đề xuất hòa bình do Mỹ dẫn đầu, cũng như khả năng sử dụng tài sản Nga bị đóng băng để hỗ trợ tài chính cho Ukraine.

Trong khi đó, sau cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13.12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông kỳ vọng sẽ trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump về một kế hoạch hòa bình, đồng thời nhận định rằng "hòa bình không còn xa vời".