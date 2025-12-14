Chiến sự Ukraine ngày 1.389: Nga trả đũa Ukraine bằng tên lửa bội siêu thanh

Nga xác nhận tấn công chính xác bằng UAV và tên lửa, bao gồm tên lửa Kinzhal, nhằm vào các mục tiêu năng lượng và công nghiệp quân sự Ukraine khuya 12.12 ảnh: bộ quốc phòng nga

Nga – Ukraine tiếp tục tấn công lẫn nhau

AP hôm 13.12 đưa tin ít nhất hai người đã thiệt mạng trong vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) Ukraine ở vùng Saratov, miền tây nam nước Nga. Cùng ngày, một số khu vực ở Ukraine mất điện sau khi cơ sở hạ tầng năng lượng trúng đòn tấn công của Nga.

Tỉnh trưởng Saratov Roman Busargin của Nga cho biết vụ tấn công bằng UAV đã khiến một tòa nhà dân cư bị hư hại, một số cửa sổ của trường mẫu giáo và phòng khám cũng bị thổi bay.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 41 UAV Ukraine trên lãnh thổ Nga vào khuya 12.12 rạng sáng 13.12.

Ở Ukraine, Nga cũng tiến hành đợt tấn công bằng UAV và tên lửa trong đêm. Trên Telegram, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết phía Nga đã phóng hơn 450 UAV và 30 tên lửa vào các khu vực Kirovohrad, Mykolaiv, Odesa, Sumy, Kharkiv, Kherson và Chernihiv.

"Trọng tâm của cuộc tấn công chính là hệ thống cơ sở hạ tầng năng lượng của chúng tôi, đặc biệt là khu vực phía nam Odessa", theo Tổng thống Zelensky.

Đàm phán hòa bình Ukraine lại vào thế bế tắc

Về vụ tấn công ở Odessa, Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko gọi đây là một trong những cuộc tấn công lớn nhất vào thành phố này kể từ khi chiến sự nổ ra.

Còn theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko, hơn một triệu hộ gia đình trên khắp Ukraine bị mất điện và 5 người đã bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.12 xác nhận đã triển khai tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở năng lượng và công nghiệp quân sự của Ukraine. Phía Nga đã dùng đến tên lửa bội siêu thanh Kinzhal để trả đũa các đợt tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga, theo TASS.

Bộ này cùng ngày cũng cập nhật thông tin cho thấy quân đội Ukraine tổn thất 1.355 binh sĩ trên toàn bộ các chiến tuyến trong vòng 24 giờ.

Hai bên trước nay phủ nhận tấn công mục tiêu dân sự của đối phương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trên một con đường tiến vào Kupiansk hôm 12.12 ảnh: ap

Nga khẳng định lập trường về Donbass

Đợt tấn công mới nhất diễn ra sau khi cố vấn Điện Kremlin Yuri Ushakov hôm 12.12 nhấn mạnh cảnh sát Nga và Vệ binh Quốc gia sẽ tiếp tục bám trụ Donbass ở miền đông Ukraine và giám sát khu vực này, thậm chí sau khi đạt được thỏa thuận hòa bình chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine, theo báo Kommersant.

Chính quyền Kyiv nhiều khả năng sẽ bác bỏ lập trường của Nga trong lúc cuộc đàm phán Mỹ - Ukraine tiếp tục kéo dài.

Ông Ushakov cũng cho biết Nga chỉ đồng ý ngừng bắn sau khi lực lượng Ukraine rút khỏi tiền tuyến.

Tân binh Ukraine hoàn tất huấn luyện quân sự cơ bản ở một địa điểm không xác định thuộc Zaporizhzhia hôm 12.12 ảnh: afp

Mỹ - Ukraine đàm phán ở Berlin trước hội nghị châu Âu

Đức cuối tuần này sẽ tổ chức cuộc hội đàm giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine về khả năng ngừng bắn ở Ukraine, trước thềm hội nghị thượng đỉnh giữa các nhà lãnh đạo châu Âu và Tổng thống Zelensky ở Berlin (Đức) ngày 15.12, theo Reuters dẫn lời một quan chức Đức.

Một quan chức Mỹ cho biết ông Steve Witkoff, Đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, và con rể Tổng thống Mỹ Jared Kushner đã lên đường đến Đức để tham gia các cuộc thảo luận với các quan chức Ukraine và châu Âu.

Việc cử ông Witkoff có vẻ như là một tín hiệu cho thấy Washington nhận định rằng có thể đạt được tiến triển trong các cuộc đàm phán. Trước đó, Nhà Trắng cho hay chỉ cử phái đoàn tham gia khi cảm thấy có sự tiến triển trên bàn thương thuyết.

Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan vừa trở về từ cuộc gặp với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhận xét "hoà bình không còn xa". Ông cũng bày tỏ hy vọng sẽ thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine – Nga với ông Trump.

Ông Erdogan đã gặp ông Putin ở Turkmenistan hôm 12.12, và hai bên đã đánh giá các "nỗ lực hòa bình toàn diện" để kết thúc cuộc chiến, theo Văn phòng Tổng thống Erdogan. Thổ Nhĩ Kỳ một lần nữa khẳng định cam kết hỗ trợ các nỗ lực hòa bình về Ukraine.