Phát hiện bất thường của tàu Hải quân New Zealand ở eo biển Đài Loan

Thủy thủ New Zealand quan sát tàu chiến trên eo biển Đài Loan ẢNH: NZDF

Lực lượng vũ trang New Zealand ngày 9.12 cho biết con tàu lớn nhất của hải quân nước này đã "chạm trán" một tàu chiến của Đài Loan khi đi qua eo biển Đài Loan vào tháng trước, đồng thời đưa ra hình ảnh hiếm hoi về diễn biến đó.

Tàu hậu cần HMNZS Aotearoa di chuyển từ Biển Đông đến khu vực Đông Bắc Á qua eo biển Đài Loan hôm 5.11 và bị 7 tàu chiến Trung Quốc bám theo, nhưng các tàu này vẫn giữ khoảng cách an toàn và tác phong chuyên nghiệp, theo Reuters dẫn thông cáo của Lực lượng Phòng vệ New Zealand (NZDF) trước đó cho biết.

Bức ảnh đăng trên trang web của NZDF hôm 8.12 kèm bài viết về sứ mệnh tại châu Á của con tàu cho thấy một thủy thủ New Zealand dùng ống nhòm quan sát một tàu chiến ở phía xa, dù không nêu rõ đó là tàu nào.

Một phát ngôn viên của NZDF nói với Reuters rằng con tàu trong ảnh là tàu chiến Cheng Kung (Thành Công) của Đài Loan mà HMNZS Aotearoa đã "chạm trán ngắn" khi đi qua eo biển.

Nhật Bản, Đài Loan quan ngại về hoạt động quân sự của Trung Quốc

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan từ chối bình luận. Dù Đài Loan vẫn giám sát tàu chiến của các bên khác đi qua eo biển, việc hình ảnh một tàu chiến Đài Loan thực hiện hoạt động này xuất hiện công khai là điều rất bất thường.

Cheng Kung là tàu chiến do Đài Loan chế tạo, được trang bị hỏa lực mạnh, dựa trên lớp Oliver Hazard Perry của Hải quân Mỹ.

Một quan chức an ninh cấp cao của Đài Loan am hiểu sự việc cho biết việc Đài Loan cung cấp "hộ tống" cho các tàu của những nước có cùng quan điểm khi quá cảnh eo biển là thông lệ, bởi họ biết những con tàu này thường bị quân đội Trung Quốc đại lục quấy rối.

Tàu hậu cần HMNZS Aotearoa của New Zealand ẢNH: REUTERS

Dù không có quan hệ ngoại giao chính thức, Đài Loan xem New Zealand là một đối tác quan trọng có cùng quan điểm và 2 bên duy trì các cơ quan ngoại giao trên thực tế tại lãnh thổ của nhau.

Các tàu chiến Mỹ đi qua eo biển vài tháng một lần, và một số đồng minh của Mỹ như Úc, Anh và Canada cũng thỉnh thoảng thực hiện các chuyến quá cảnh tương tự. Bắc Kinh thường xuyên lên án hành động này.



Lãnh đạo Cơ quan An ninh Đài Loan Thái Minh Ngạn mới đây cho biết Đài Loan chia sẻ thông tin tình báo với các đối tác quốc tế khi họ hoạt động trên tuyến đường biển này.