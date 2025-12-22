Chiến sự Ukraine ngày 1.397: Nga bất ngờ tìm hướng đột phá xuyên biên giới tại Sumy

Một cửa hàng bị trúng bom trong cuộc không kích của Nga tại vùng Sumy hôm 11.12 ẢNH: REUTERS

Quân đội Ukraine ngày 21.12 cho biết đang chiến đấu chống lại nỗ lực đột phá của lực lượng Nga tại tỉnh Sumy, sau khi có thông tin Nga sơ tán khoảng 50 người dân tại một ngôi làng gần biên giới.

Điều này đánh dấu một đợt tiến công mới của Nga tại khu vực trước đây hầu như không bị ảnh hưởng bởi giao tranh dữ dội, kể từ khi Ukraine giành lại vùng đất này trong cuộc phản công nhanh chóng vào năm 2022.

"Giao tranh hiện đang diễn ra tại làng Grabovske", AFP dẫn thông tin từ lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp của Ukraine cho biết. Lực lượng này nói đang nỗ lực đẩy lùi đối phương trở lại lãnh thổ Nga.

Cơ quan này cũng đã bác bỏ các báo cáo truyền thông cho rằng quân Nga đang ở làng Ryasne lân cận.

Nga chưa bình luận về thông tin trên. Quân đội Nga ngày 20.12 cho biết đã giành quyền kiểm soát làng Vysoke cách làng Grabovske vài km.

Nga lên tiếng về đề xuất của châu Âu

Trợ lý Yuri Ushakov phụ trách chính sách ngoại giao của Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21.12 cho biết những điều chỉnh của châu Âu và Ukraine trong kế hoạch hòa bình của Mỹ không cải thiện triển vọng hòa bình.

Các đề xuất do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 4 năm, bị rò rỉ ra truyền thông hồi tháng trước, đã làm dấy lên lo ngại ở châu Âu và Ukraine rằng chúng nghiêng quá nhiều về phía Nga và chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gây sức ép buộc Kyiv nhượng bộ quá nhiều.

Kể từ đó, các nhà đàm phán châu Âu và Ukraine đã gặp gỡ các đặc phái viên của ông Trump nhằm bổ sung các đề xuất của riêng họ vào các dự thảo của Mỹ, mặc dù nội dung chính xác của đề xuất hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Phát biểu với các phóng viên ở Moscow, ông Ushakov nói rằng những thay đổi từ phía châu Âu và Ukraine sẽ không cải thiện cơ hội hòa bình, dù ông cho biết mình chưa xem các đề xuất cụ thể trên văn bản.

"Tôi chắc chắn rằng các đề xuất mà châu Âu và Ukraine đã đưa ra hoặc đang cố gắng đưa ra không cải thiện văn kiện và khả năng đạt được hòa bình lâu dài", ông phát biểu.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi tham vấn rộng rãi hơn với các đối tác châu Âu sau cuộc đàm phán mới đây giữa các phái đoàn của Mỹ và Ukraine tại Florida.

"Chúng tôi đang tiến hành với tốc độ khá nhanh, và nhóm của chúng tôi ở Florida đã và đang làm việc với phía Mỹ", ông Zelensky cho biết trên ứng dụng Telegram và nói thêm rằng ông vừa mới nói chuyện điện thoại với Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere.

Chưa đề cập đối thoại ba bên

Điện Kremlin ngày 21.12 bác bỏ thông tin rằng các cuộc đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ đang được cân nhắc, trong bối cảnh các nhà ngoại giao đang tập trung tại thành phố Miami (bang Florida, Mỹ) để đàm phán về việc chấm dứt xung đột.

Một ngày trước đó, Tổng thống Zelensky cho biết Washington đã đề cập hình thức đàm phán ba bên, nhưng bày tỏ sự hoài nghi rằng điều này sẽ dẫn đến tiến triển.

Theo các hãng tin Nga, ông Ushakov nói với các phóng viên rằng "hiện tại, chưa ai thảo luận nghiêm túc về sáng kiến này, và theo tôi được biết, nó chưa được chuẩn bị".

Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev đã tham gia đàm phán với phía Mỹ tại Miami trong hai ngày 20 và 21.12. Phía Mỹ có Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Trump.

Ông Ushakov cho biết ông Dmitriev sẽ trở về Moscow, báo cáo và Nga sẽ thảo luận điều gì sẽ làm tiếp theo.

Trong một diễn biến khác, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay Tổng thống Putin bày tỏ sự sẵn sàng thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về xung đột tại Ukraine.

Ông Macron đã có một số cuộc điện đàm với ông Putin trước và trong những tháng đầu của cuộc xung đột.

Ông Putin đã "bày tỏ sự sẵn sàng tham gia đối thoại với ông Macron. Do đó, nếu có ý chí chính trị chung, điều này chỉ có thể được đánh giá tích cực", theo ông Peskov.

Đáp lại, văn phòng của ông Macron cho biết việc ông Putin bày tỏ sẵn lòng đàm phán là "đáng hoan nghênh", nhưng nhấn mạnh rằng bất kỳ cuộc thảo luận nào với Moscow cũng sẽ được tiến hành "hoàn toàn minh bạch" với Tổng thống Zelensky và các đồng minh châu Âu.