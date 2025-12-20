Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

EU bơm tiền tài trợ Ukraine

Vi Trân
Vi Trân
20/12/2025 05:33 GMT+7

Hôm qua (19.12), các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã nhất trí cung cấp khoản vay trị giá 90 tỉ euro (105 tỉ USD) cho Ukraine trong hai năm tới. Số tiền được lấy từ ngân sách chung của EU.

Theo AFP, các nhà lãnh đạo đã bàn bạc từ khuya 18.12 về phương án trích một phần từ 200 tỉ USD của ngân hàng trung ương Nga bị đóng băng tại EU để cho vay. Tuy nhiên, kế hoạch này thất bại do Bỉ, nước nắm giữ hầu hết số tài sản này, yêu cầu các nước chia sẻ trách nhiệm pháp lý nhưng không được đáp ứng. CH Czech, Hungary và Slovakia không đồng ý với việc cho vay nhưng đã không phủ quyết, đổi lại được đảm bảo sẽ không bị ảnh hưởng về mặt tài chính.

Khoản vay nói trên được xem là chiếc phao cứu sinh cho Ukraine bởi theo ước tính, nước này sẽ hết tiền mặt vào quý 2 năm sau. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết đây là khoản vay không lãi suất. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói Ukraine chỉ phải trả lại tiền sau khi Nga bồi thường thiệt hại chiến sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn EU và gọi đây là sự hỗ trợ ý nghĩa, giúp tăng cường sức chống chịu cho Kyiv. Trong khi đó, Đặc phái viên tổng thống Nga Kirill Dmitriev vui mừng khi EU thất bại trong việc sử dụng tài sản Nga cho Ukraine. Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin cùng ngày cảnh báo sẽ trừng phạt và sử dụng mọi cơ chế pháp lý có thể đối với những ai trưng thu tài sản Nga.

Liên quan tình hình đàm phán, Tổng thống Zelensky cho biết phái đoàn Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục đối thoại trong hai ngày 19-20.12 tại Mỹ. Ông Zelensky nhấn mạnh Kyiv muốn Washington làm rõ những đảm bảo an ninh để bảo vệ Ukraine trong tương lai. Trước đó một ngày, Tổng thống Trump hối thúc Ukraine hành động nhanh chóng cho một thỏa thuận, phàn nàn rằng "mỗi lần họ mất quá nhiều thời gian là Nga lại đổi ý".

EU bơm 90 tỉ euro hỗ trợ Ukraine để tăng cường sức chống chịu - Ảnh 1.

Tổng thống Zelensky và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 18.12

ẢNH: AP


