EU tính nới lỏng lệnh cấm xe động cơ đốt trong từ năm 2035

Theo đề xuất mới của Ủy ban châu Âu, các quy định ban hành năm 2023 - vốn yêu cầu lượng phát thải trung bình của ô tô mới phải bằng 0, tức giảm 100% so với mức năm 2021 - sẽ được điều chỉnh xuống mức giảm 90%, theo AP ngày 16.12.

Khói bốc ra từ ống xả của một chiếc xe hơi sử dụng động cơ đốt trong ở Berlin (Đức) ngày 16.12.2025 ẢNH: AFP

Trên thực tế, phần lớn xe mới vẫn sẽ là xe chạy pin, song vẫn cho phép một tỷ lệ nhất định xe sử dụng động cơ đốt trong tiếp tục được bán.

Để bù đắp lượng phát thải còn lại, các hãng xe sẽ phải áp dụng các biện pháp bổ sung như sử dụng thép sản xuất tại châu Âu với công nghệ phát thải thấp, nhiên liệu điện trung hòa khí hậu được tạo ra từ năng lượng tái tạo và thu giữ carbon dioxide (CO 2 ), cũng như nhiên liệu sinh học có nguồn gốc thực vật.

EU khẳng định việc điều chỉnh này không làm chệch hướng mục tiêu trung hòa khí hậu vào năm 2050 của khối.

Theo Reuters, giới hạn phát thải ít nghiêm ngặt hơn sẽ mở đường cho việc tiếp tục bán một số dòng xe hybrid cắm điện, vốn kết hợp động cơ điện và động cơ đốt trong, giúp người dùng linh hoạt hơn trong bối cảnh hạ tầng sạc chưa phát triển đồng đều.

Đề xuất này vẫn cần được các chính phủ thành viên và Nghị viện châu Âu phê chuẩn. Đề xuất được đưa ra sau những lời kêu gọi nới lỏng các quy định mạnh mẽ từ các nước như Đức và Ý - nơi đặt trụ sở của nhiều nhà sản xuất ô tô lớn - vốn lo ngại các quy định quá cứng rắn có thể gây tổn hại đến một ngành công nghiệp tạo ra hàng triệu việc làm.

Các đại diện ngành ô tô cho rằng hạ tầng sạc điện tại châu Âu chưa được triển khai đủ nhanh để thuyết phục người tiêu dùng từ bỏ xe chạy xăng và diesel. Việc Đức chấm dứt trợ cấp mua xe điện, chi phí sản xuất cao tại châu Âu, áp lực cạnh tranh từ xe điện giá rẻ của Trung Quốc và quy mô thị trường vẫn chưa phục hồi hoàn toàn sau đại dịch Covid-19 cũng đang kìm hãm nhu cầu.

Trong 10 tháng đầu năm nay, doanh số xe chạy hoàn toàn bằng pin tại châu Âu tăng 26% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 16% tổng doanh số xe mới.

Tổ chức môi trường Transport & Environment cảnh báo việc nới lỏng lệnh cấm khí thải có thể gửi "tín hiệu khó hiểu" tới thị trường, làm chệch hướng đầu tư khỏi điện khí hóa vào thời điểm các hãng xe châu Âu cần tăng tốc để bắt kịp đối thủ Trung Quốc.

Trong khi đó, cả EU và Mỹ đều đang chậm hơn Trung Quốc trong quá trình chuyển sang xe điện. Tại Trung Quốc, xe chạy pin chiếm 34% thị phần trong quý 3, nhờ sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà nước và cạnh tranh gay gắt giữa các hãng nội địa.

Ở Mỹ, Tổng thống Donald Trump đầu tháng này công bố kế hoạch nới lỏng đáng kể các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu.