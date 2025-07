Trợ giá mua xe điện, chính phủ Anh chi gần 900 triệu USD

Trong thông cáo, chính phủ Anh cho biết sẽ chi 650 triệu bảng Anh (hơn 873 triệu USD) để trợ giá mua xe điện. Cụ thể, những người mua xe điện có giá từ 37.000 bảng Anh trở xuống sẽ được giảm lên đến 3.750 bảng Anh, Reuters đưa tin ngày 15.7.

Kế hoạch trên sẽ được áp dụng từ ngày 16.7 cho người tiêu dùng, sau khi các nhà sản xuất ô tô điện đăng ký hưởng cơ chế này.

Nhà máy sản xuất ô tô của hãng MINI tại Anh năm 2023 ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Giao thông Anh Heidi Alexander ngày 14.7 cho biết: "Khoản trợ cấp xe điện này không chỉ cho phép mọi người tiết kiệm, mà còn giúp ngành ô tô của chúng ta nắm bắt một trong những cơ hội lớn nhất của thế kỷ 21”.

Chương trình này được đưa ra sau khi ngành công nghiệp ô tô kêu gọi triển khai các ưu đãi dành cho xe điện. Các doanh nghiệp ô tô ở Anh mỗi năm cũng cần bán được một số lượng xe điện theo quy định để đảm bảo mục tiêu phát thải và tránh phải nộp phạt.

Anh đặt mục tiêu mức phát thải ròng bằng không (net zero) vào năm 2050. Do đó, nước này muốn dần loại bỏ việc bán xe chạy xăng và dầu diesel vào năm 2030. Tuy nhiên, nhu cầu mua xe điện chững lại do người tiêu dùng cho rằng phí cao.

Chính phủ cho biết khoản tài trợ 650 triệu bảng Anh nêu trên sẽ được triển khai đến năm 2028-2029. Các nhà sản xuất ô tô cũng đã chi khoảng 6,5 tỉ bảng Anh cho các chương trình giảm giá xe điện kể từ đầu năm 2024, khi chính phủ Anh đưa ra mục tiêu về doanh số xe điện cho mỗi doanh nghiệp.

Một số quốc gia ở châu Âu như Na Uy (nơi có tỷ lệ sử dụng xe điện cao nhất châu Âu), Pháp và Đức đã tung một số ưu đãi cho người mua xe điện, như trợ cấp và miễn thuế.