EU sẽ nới lỏng luật AI, ai được hưởng lợi?

Reuters dẫn dự thảo kế hoạch của Ủy ban châu Âu đề cập những công ty vốn sử dụng dữ liệu cá nhân để đào tạo các mô hình AI sẽ không cần xin phép, miễn là chúng tuân thủ các quy định pháp lý. Ngoài ra, kế hoạch siết chặt quy định với những hệ thống AI có rủi ro cao cũng được hoãn lại 1 năm.

Người đứng đầu cơ quan chống độc quyền của EU, bà Henna Virkkunen, dự kiến sẽ trình bày “Đề án Kỹ thuật số Toàn diện” nhằm cắt giảm thủ tục hành chính và các luật quản lý AI hiện hành.

EU dự kiến sẽ nới lỏng các quy định về quản lý AI ẢNH: REUTERS

Trong thông cáo ngày 19.11, Ủy ban châu Âu công bố sáng kiến kỹ thuật số mới, với mục đích đơn giản hóa thủ tục hành chính, ước tính có thể tiết kiệm 5 tỉ euro chi phí hành chính vào năm 2029.

"Sáng kiến mở ra cơ hội cho các công ty châu Âu phát triển và đi đầu về công nghệ, đồng thời thúc đẩy các tiêu chuẩn cao nhất của châu Âu về quyền cơ bản, bảo vệ dữ liệu, an toàn và công bằng", thông cáo của EU có đoạn.

CEO Google: Nếu bong bóng AI vỡ, không doanh nghiệp nào 'lành lặn'

Liên minh châu Âu (EU) đã ban hành những luật quản lý nền tảng kỹ thuật số chặt chẽ, như Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung (GDPR) hay Đạo luật AI. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cho rằng điều này lại gây bất lợi cho doanh nghiệp châu Âu khi cạnh tranh với các đối thủ toàn cầu.

Giới quan sát cho rằng động thái trên của EU sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hãng công nghệ nội địa, cũng như các hãng nước ngoài muốn hoạt động tại châu Âu. Các công ty như Alphabet và Meta (Mỹ), Siemens (Đức) nhiều lần kêu gọi châu Âu nới lỏng các quy định. Động thái của EU diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thời gian qua chỉ trích các quy định chặt chẽ của khối đã cản trở sự phát triển của các hãng công nghệ.

Dự thảo nới lỏng quy định AI sẽ cần các nước EU và thành viên nghị viện EU thông qua.

"Ủy ban châu Âu cần thể hiện sự nghiêm túc trong việc đơn giản hóa các quy định và thúc đẩy đổi mới, đồng thời bảo vệ di sản pháp lý và luật pháp. Chúng tôi không kỳ vọng một cuộc cách mạng về quy định, thế nhưng hy vọng có những thay đổi thiết thực”, bà Dessislava Savova, thành viên cấp cao tại Công ty luật đa quốc gia Clifford Chance, có trụ sở tại Anh, cho biết.

Động thái mới nhất của EU cũng đã vấp phải sự phản đối từ những người ủng hộ siết chặt quyền riêng tư. Nhiều nhóm vận động đã kêu gọi EU cần tiếp tục đảm bảo an toàn riêng tư trên nền tảng số.