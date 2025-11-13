Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

EU điều tra nghi vấn Google hạ xếp hạng tìm kiếm của các trang tin tức

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
13/11/2025 20:21 GMT+7

Liên minh châu Âu (EU) đã mở cuộc điều tra để xem rằng liệu Công ty Google (Mỹ) có đang đối xử không công bằng với các trang tin tức hay không.

Ủy ban châu Âu ngày 13.11 thông báo kết quả quan sát ban đầu cho thấy công cụ tìm kiếm của Google đang hạ thấp xếp hạng của các trang tin tức mà có đăng bài thương mại được bên thứ ba tài trợ, nhấn mạnh sẽ điều tra chi tiết, Reuters đưa tin.

Bà Teresa Ribera, Giám đốc cơ quan chống độc quyền của EU, cho biết: “Chúng tôi lo ngại rằng các chính sách của Google không cho các bên xuất bản tin tức được đối xử một cách công bằng, hợp lý và không phân biệt đối xử. Chúng tôi sẽ điều tra và đảm bảo rằng các cơ quan tin tức không bị mất đi nguồn thu quan trọng trong thời điểm khó khăn của ngành”.

EU điều tra nghi vấn Google hạ xếp hạng tìm kiếm của các trang tin tức- Ảnh 1.

EU vừa mở điều tra liên quan chính sách của Google đối với công cụ tìm kiếm

ẢNH: REUTERS

EU sẽ điều tra công ty mẹ của Google là Alphabet, dựa trên cơ sở Đạo luật Thị trường Kỹ thuật số (DMA). Nếu EU xác định có Alphabet vi phạm quy định đối xử công bằng, không phân biệt được nêu trong DMA, công ty có thể bị phạt tiền tương đương đến 10% doanh thu toàn cầu hằng năm.

Cuộc điều tra của EU sẽ tập trung vào chính sách “chống lạm dụng uy tín website” được Google triển khai hồi tháng 3.2024. Google tung ra chính sách trên nhằm ngăn chặn trường hợp những website lợi dụng uy tín để đăng tải nội dung kém chất lượng hoặc không liên quan từ bên thứ ba, với mục đích chính là thao túng thứ hạng trên công cụ tìm kiếm của Google.

Tuy nhiên, EU đặt nghi vấn chính sách này cũng sẽ hạ xếp hạng của các trang tin tức chính thống và ảnh hưởng đến quyền tự do kinh doanh hợp pháp của các nhà xuất bản tin tức, theo AFP. 

Việc xuất bản những bài thương mại do bên thứ ba tài trợ là điều thường thấy và cũng là một nguồn thu cho các cơ quan tin tức, trong bối cảnh các hãng tin tức gặp khó khăn khi doanh thu quảng cáo giảm và xu hướng người dùng tiêu thụ nội dung video gia tăng. EU cho biết sẽ nỗ lực kết thúc điều tra trong 12 tháng.

Google chỉ trích cuộc điều tra của EU "sai lầm và vô căn cứ", đồng thời cho rằng các chính sách áp dụng cho nền tảng tìm kiếm là cần thiết để bảo vệ người dùng khỏi nội dung rác.

