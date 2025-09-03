Phán quyết mới: Google không phải bán trình duyệt Chrome

Theo Axios ngày 3.9, phán quyết được thẩm phán Amit Mehta đưa ra liên quan vụ kiện chống độc quyền nhằm vào hãng công nghệ Mỹ Google. Theo phán quyết mới nhất, Google vẫn có thể ký thỏa thuận với các hãng công nghệ, các công ty sản xuất điện thoại để đưa ứng dụng tìm kiếm của Google làm mặc định, dù Google sẽ không còn được ký hợp đồng độc quyền.

Giới quan sát xem đây là phán quyết bất ngờ của thẩm phán Mehta, người hồi tháng 8 năm ngoái đã kết luận Google duy trì độc quyền trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến bất hợp pháp, thông qua thỏa thuận phân phối độc quyền với các hãng công nghệ.

Google sẽ không bị buộc phải bán trình duyệt Chrome sau phán quyết của thẩm phán Mỹ ngày 2.9 ẢNH: REUTERS

Chính phủ Mỹ đã thúc giục tòa án có phán quyết buộc Google phải thoái vốn khỏi ứng dụng Chrome, trình duyệt web và công cụ tìm kiếm quan trọng của Google nhưng bị các bên phản đối cho là đã thống trị thị trường tìm kiếm trực tuyến và làm suy yếu năng lực cạnh tranh của các đối thủ khác.

Thẩm phán Mehta ngày 2.9 cho rằng yêu cầu Google thoái vốn Chrome “sẽ vô cùng lộn xộn và rủi ro cao", nêu thêm phía luật sư của chính phủ Mỹ đã vượt quá thẩm quyền khi đưa ra yêu cầu đó, theo AFP.

Ông Mehta nói lệnh cấm Chrome có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến các doanh nghiệp khác, đặc biệt khi có nhiều bên chờ để hợp tác với Google trong lĩnh vực công cụ tìm kiếm và trí tuệ nhân tạo (AI).

Cũng theo phán quyết ngày 2.9, Google phải cung cấp cho các “đối thủ cạnh tranh đủ điều kiện” những dữ liệu về tìm kiếm và thông tin tương tác của người dùng, để các doanh nghiệp cùng lĩnh vực có thể cải thiện dịch vụ của họ. Google cũng phải cung cấp kết quả tìm kiếm cho các đối thủ cạnh tranh trong tối đa 5 năm.

Đại diện Google cho biết phán quyết nêu trên về việc chia sẻ dữ liệu tìm kiếm tạo ra những quan ngại về việc nó sẽ tác động ra sao đến người dùng và quyền riêng tư của doanh nghiệp. Google nêu thêm sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng quyết định của tòa án.

Người đứng đầu bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp Mỹ Gail Slater nêu rằng phán quyết ngày 2.9 đã "đưa ra nhiều biện pháp khắc phục quan trọng" so với những gì Google cho là phù hợp.

Trong phiên điều trần hồi tháng 4, Tổng giám đốc (CEO) Google Sundar Pichai cho rằng việc chia sẻ dữ liệu có thể khiến các đối thủ của Google nghiên cứu và sao chép công nghệ tìm kiếm. Tuy nhiên, thẩm phán Mehta nhấn mạnh có những giới hạn về dữ liệu nào được chia sẻ, đồng thời nói việc sao chép công cụ tìm kiếm Google Search không phải điều dễ dàng.