Một công ty khởi nghiệp AI đề nghị mua Google Chrome giá hơn 34 tỉ USD

Theo Hãng tin AFP ngày 13.8, Perplexity AI đã đề nghị mua trình duyệt Chrome trong bối cảnh hãng công nghệ Google tại Mỹ chịu sức ép phải bán Chrome sau những vụ kiện chống độc quyền vào năm ngoái.

Đề xuất mà Perplexity đưa ra hôm 12.8 gần gấp đôi giá trị của doanh nghiệp này, vốn được định giá khoảng 18 tỉ USD trong vòng gọi vốn gần đây. Tuy nhiên, công ty cho biết một số nhà đầu tư sẽ ủng hộ thương vụ.

Tập đoàn Google đang chịu sức ép phải bán lại trình duyệt Google Chrome ẢNH: REUTERS

“Đề xuất này được thiết kế để đáp ứng một biện pháp khắc phục chống độc quyền vì lợi ích công cộng cao nhất, bằng cách chuyển Chrome cho một bên điều hành độc lập, có năng lực, tập trung vào tính liên tục, tính minh bạch và bảo vệ người dùng", AFP dẫn tuyên bố của Tổng giám đốc Perplexity Aravind Srinivas.

Google chưa phản hồi về thông tin Perplexity đề nghị mua lại Chrome.

Thẩm phán tòa án quận Mỹ Amit Mehta hồi cuối năm 2024 ra phán quyết Google nắm giữ vị thế thống trị bất hợp pháp trên thị trường tìm kiếm trực tuyến. Hiện Google đang chờ phán quyết doanh nghiệp sẽ phải áp dụng biện pháp nào để khắc phục. Trong khi đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã yêu cầu Google thoái vốn khỏi Chrome.

Vụ kiện Google xoay quanh cáo buộc công ty đang thống trị nền tảng tìm kiếm, khi người dùng toàn cầu gần như sử dụng Chrome để truy cập công cụ tìm kiếm Google Search, từ đó Google Search có thể nhận lượng lớn dữ liệu và giảm khả năng cạnh tranh từ những đơn vị khác.

Luật sư John Schmidtlein của Google đã lưu ý tại tòa rằng hơn 80% người dùng Chrome ở bên ngoài nước Mỹ, đồng nghĩa việc thoái vốn sẽ có tác động toàn cầu.

Trong khi đó, tổ chức nghiên cứu Baird Equity Research tại Mỹ đưa ra đánh giá rằng Perplexity đã định giá Chrome quá thấp và "không nên xem xét nghiêm túc".

Perplexity nổi tiếng với công cụ tìm kiếm hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp cho người dùng câu trả lời kèm liên kết đến tài liệu nguồn trên web. Tháng trước, công ty này ra mắt trình duyệt AI có tên Comet.

Theo Reuters, các nhà phân tích cho rằng Google sẽ khó bán Chrome và sẽ tham gia cuộc chiến pháp lý lâu dài nhằm bảo vệ quyền sở hữu trình duyệt này. Google Chrome được xem là một mảnh ghép quan trong trong nỗ lực phát triển AI của công ty, bao gồm triển khai các tính năng tóm tắt tìm kiếm (Google AI Overviews).

AI Overviews sử dụng trí tuệ nhân tạo để sàng lọc và đưa ra những thông tin cơ bản đối với nội dung mà người dùng tìm kiếm trên Google Search, thay vì trước đây mỗi người sẽ phải truy cập vào các website riêng lẻ. Điều này mang đến sự tiện dụng cho trải nghiệm người dùng, song các chủ website đã phàn nàn AI của Google sẽ ảnh hưởng đến lượng truy cập web và doanh thu quảng cáo của họ.