Google bị buộc bồi thường 425 triệu USD

Logo của Google tại một cơ sở nghiên cứu của công ty ở TP.Mountain View thuộc bang California (Mỹ) ngày 13.5 Ảnh: Reuters

Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa tại tòa án liên bang ở TP.San Francisco (bang California, Mỹ) về cáo buộc Google đã truy cập vào thiết bị di động của người dùng để thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của họ trong suốt 8 năm, vi phạm các đảm bảo về quyền riêng tư theo phần cài đặt hoạt động web và ứng dụng. Những người dùng này yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 31 tỉ USD.

Bồi thẩm đoàn tuyên bố Google phải chịu trách nhiệm đối với 2 trong số 3 khiếu nại về vi phạm quyền riêng tư do nguyên đơn đưa ra. Phát ngôn viên Google Jose Castaneda cho biết công ty sẽ kháng cáo.