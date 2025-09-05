Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Google bị buộc bồi thường 425 triệu USD

Văn Khoa
Văn Khoa
05/09/2025 06:10 GMT+7

Một bồi thẩm đoàn liên bang Mỹ ngày 3.9 ra phán quyết công ty Google phải bồi thường 425 triệu USD (hơn 11.200 tỉ đồng) vì xâm phạm quyền riêng tư của người dùng bằng cách tiếp tục thu thập dữ liệu của hàng triệu người dùng đã tắt tính năng theo dõi trong tài khoản Google của họ, theo Reuters.

Google bị buộc bồi thường 425 triệu USD vì xâm phạm dữ liệu người dùng - Ảnh 1.

Logo của Google tại một cơ sở nghiên cứu của công ty ở TP.Mountain View thuộc bang California (Mỹ) ngày 13.5

Ảnh: Reuters

Phán quyết được đưa ra sau phiên tòa tại tòa án liên bang ở TP.San Francisco (bang California, Mỹ) về cáo buộc Google đã truy cập vào thiết bị di động của người dùng để thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu của họ trong suốt 8 năm, vi phạm các đảm bảo về quyền riêng tư theo phần cài đặt hoạt động web và ứng dụng. Những người dùng này yêu cầu bồi thường thiệt hại hơn 31 tỉ USD. 

Bồi thẩm đoàn tuyên bố Google phải chịu trách nhiệm đối với 2 trong số 3 khiếu nại về vi phạm quyền riêng tư do nguyên đơn đưa ra. Phát ngôn viên Google Jose Castaneda cho biết công ty sẽ kháng cáo.

Tin liên quan

Phán quyết mới: Google không phải bán trình duyệt Chrome

Phán quyết mới: Google không phải bán trình duyệt Chrome

Thẩm phán liên bang Mỹ ngày 2.9 ra phán quyết Công ty Google không bị buộc phải bán trình duyệt Chrome, song phải chia sẻ dữ liệu với những đối thủ cạnh tranh.

