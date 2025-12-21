Mỹ tăng tốc đàm phán với Ukraine và Nga

Ngày 19.12, Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc gặp phái đoàn Ukraine, gồm Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov và Tổng tham mưu trưởng quân đội Andrii Hnatov tại TP.Miami (bang Florida, Mỹ), theo AFP.

Phái đoàn Mỹ (trái) gặp phái đoàn Ukraine tại Florida ngày 30.11 Ảnh: Reuters

Các cố vấn an ninh quốc gia của Anh, Đức và Pháp cũng tham dự cuộc họp, diễn ra chỉ vài ngày sau sự kiện tương tự ở Berlin (Đức). Ông Umerov cho biết mục tiêu của Ukraine là đạt được những đảm bảo an ninh đáng tin cậy và lâu dài từ đối tác. Trước đó, truyền thông dẫn nguồn tiết lộ Mỹ đã đề xuất đảm bảo an ninh cho Ukraine tương tự như nguyên tắc phòng vệ tập thể của NATO nhằm thúc đẩy Kyiv nhanh chóng chấp nhận thỏa thuận. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó nói đã nhất trí với Mỹ về nhiều nội dung nhưng chưa thống nhất được văn kiện cuối cùng, lưu ý rằng vấn đề lãnh thổ chưa được giải quyết.

Sau cuộc đối thoại, ông Umerov thông báo đã nhất trí với Mỹ về các bước tiếp theo và tiếp tục làm việc chung trong tương lai gần.

Cũng trong cuối tuần này, phái đoàn Mỹ dự kiến gặp Đặc phái viên tổng thống Nga Kirill Dmitriev tại Florida. Ông Dmitriev chưa hé lộ mục tiêu của chuyến đi trong khi Reuters dẫn nguồn từ Nga bác bỏ khả năng có tiếp xúc giữa các nhà đàm phán Moscow và Kyiv tại Florida. Trước đó, Hãng TASS dẫn lời người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin kỳ vọng rằng phía Mỹ sẽ thông báo cho Nga về những liên lạc với phái đoàn châu Âu và Ukraine. Theo trang Axios, các cố vấn Mỹ dự kiến sẽ thông báo cho ông Dmitriev về tiến triển trong cuộc đối thoại với Ukraine và cố gắng thuyết phục Nga đồng ý với bản đề xuất cập nhật về chấm dứt xung đột.

Mỹ cam kết an ninh cho Ukraine nhưng chưa đạt được thỏa thuận ‘nhượng bộ lãnh thổ’

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 19.12 khẳng định Mỹ sẽ không ép buộc Ukraine hay Nga chấp nhận thỏa thuận mà chỉ cố gắng tìm điểm chung giữa các bên. Ông Rubio công nhận đã có tiến bộ trong đàm phán nhưng vẫn còn chặng đường dài phía trước, đồng thời hé lộ có thể tham gia phiên đối thoại trong ngày 20.12.

Hồi tháng 11, Mỹ công bố kế hoạch hòa bình 28 điểm với nhiều nội dung bị cho là thiên vị Nga. Ukraine và châu Âu đã điều chỉnh đề xuất này nhưng Nga chưa bình luận. Tại cuộc họp báo cuối năm hôm 19.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng "bóng đang nằm bên sân Ukraine và phương Tây". Trên tiền tuyến, ông Putin tuyên bố quân đội Nga đang chiếm ưu thế và sẽ tiếp tục chiến sự cho đến khi đạt được toàn bộ mục tiêu. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh rằng điều kiện của Nga cho việc chấm dứt chiến sự vẫn không đổi so với thời điểm tháng 6.2024, khi ông yêu cầu Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO, rút quân hoàn toàn khỏi 4 vùng mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập gồm Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia.