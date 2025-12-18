Tổng thống Zelensky cảnh báo Nga đang chuẩn bị 'năm chiến sự' mới

Tổng thống Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo tại Hà Lan hôm 16.12 ẢNH: AP

Hãng AFP ngày 18.12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga đang chuẩn bị phát động một "năm chiến sự" mới chống Ukraine vào năm 2026, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow "chắc chắn" sẽ đạt được mục tiêu của mình.

"Hôm nay, chúng ta lại nghe thấy một tín hiệu nữa từ Moscow rằng họ đang chuẩn bị biến năm tới thành một năm chiến sự", ông Zelensky phát biểu.

Tổng thống Putin hôm 17.12 nói rằng Nga sẽ đạt được mục tiêu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, bao gồm cả việc giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao quốc tế đang diễn ra nhằm chấm dứt chiến tranh.

"Các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt chắc chắn sẽ đạt được", ông Putin nói trong cuộc họp với các quan chức Bộ Quốc phòng Nga ở Moscow.

"Chúng tôi muốn làm điều này và loại bỏ tận gốc nguyên nhân của xung đột thông qua ngoại giao", ông nói, tuyên bố sẽ giành quyền kiểm soát các vùng đất Nga đã tuyên bố sáp nhập, thông qua biện pháp quân sự nếu "quốc gia đối lập và các bên bảo trợ nước ngoài của họ từ chối tham gia vào các cuộc thảo luận thực chất".

Mỹ cam kết an ninh cho Ukraine nhưng chưa đạt được thỏa thuận ‘nhượng bộ lãnh thổ’

Phát biểu của ông Putin được đưa ra trong bối cảnh Ukraine hoan nghênh tiến triển trong đàm phán với Mỹ về các đảm bảo an ninh cho Ukraine trong tương lai. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky cho biết vẫn còn những khác biệt về vấn đề lãnh thổ phải nhượng bộ cho Nga.

Theo trang The Kyiv Independent, các quan chức Mỹ và Nga dự kiến gặp nhau vào cuối tuần này tại Miami (Florida, Mỹ) nhằm tiếp tục thảo luận về kế hoạch hòa bình tại Ukraine.

Phía Mỹ sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán do Đặc phái viên Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner phụ trách. Phái đoàn Nga dự kiến sẽ được đại diện bởi nhà đàm phán Kirill Dmitriev, người đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của nước này.