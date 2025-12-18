Thời điểm then chốt cho kế hoạch hòa bình Ukraine

Hãng AP ngày 17.12 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết những đề xuất đang được đàm phán với giới chức Mỹ về một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Nga có thể được hoàn tất trong vài ngày tới. Sau đó, các đặc phái viên Mỹ sẽ chuyển đến Điện Kremlin, trước khi có thể diễn ra các cuộc gặp tiếp theo tại Mỹ vào cuối tuần tới.

Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff trao đổi với Tổng thống Zelensky tại Berlin hôm 15.12 Ảnh: AFP

Nhiều chi tiết mới

Mỹ cùng các đồng minh đã soạn thảo một kế hoạch đảm bảo an ninh cho Ukraine, điểm then chốt trong một thỏa thuận rộng hơn nhằm đạt lệnh ngừng bắn giữa Ukraine với Nga và chấm dứt chiến sự. Theo tờ The New York Times, các nhà ngoại giao Mỹ và châu Âu gặp gỡ giới lãnh đạo Ukraine mới đây hầu hết đã nhất trí về 2 văn kiện phác thảo các đảm bảo an ninh trong tương lai. Đây là nền tảng cho một thỏa thuận rộng hơn, cũng như nhằm thuyết phục Ukraine nhượng bộ một số vùng lãnh thổ và chính thức từ bỏ ý định gia nhập NATO. Theo một quan chức Mỹ, các văn kiện trên nêu cụ thể về phương thức lực lượng Mỹ và châu Âu hợp tác với đối tác Ukraine nhằm răn đe Nga trong tương lai. Một điểm quan trọng trong kế hoạch là duy trì quy mô quân đội Ukraine ở "mức độ thời bình" gồm 800.000 binh sĩ, với việc huấn luyện và thiết bị được cập nhật.

Ngoài ra, các văn kiện còn đề cập việc lập sứ mệnh quân sự do châu Âu dẫn đầu hoạt động trên lãnh thổ Ukraine để đảm bảo an toàn vùng trời và vùng biển. Các binh sĩ này dự kiến được điều động đến phía tây Ukraine, xa ranh giới ngừng bắn tiềm tàng. Trả lời phỏng vấn trên Đài ZDF, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết đề xuất đảm bảo an ninh còn gồm việc lực lượng gìn giữ hòa bình có thể đẩy lùi quân Nga trong những tình huống cụ thể.

Chờ động thái các bên

Tổng thống Zelensky cho rằng dự thảo mới nhất "không hoàn hảo nhưng rất khả thi". Tuy nhiên, Đài NBC News ngày 17.12 dẫn lời giới phân tích nhận định rằng dù Mỹ đã đề xuất những đảm bảo an ninh mạnh mẽ mà Ukraine tìm kiếm, vấn đề lãnh thổ tại vùng Donbass phía đông Ukraine vẫn là yếu tố then chốt. Mỹ đã đề xuất Ukraine rút quân khỏi vùng này, trong khi Kyiv cho biết "không có quyền nào" cho phép việc nhượng bộ lãnh thổ. Phát biểu với báo giới, một quan chức Mỹ cho biết những đề xuất đảm bảo an ninh là "thắng lợi lớn nhất cho đến nay đối với Ukraine và châu Âu", đồng thời cảnh báo rằng những đề xuất đó "sẽ không nằm trên bàn đàm phán mãi". Vị quan chức này nói thêm phía Mỹ tin rằng Nga sẽ chấp nhận đề xuất thỏa thuận sau cùng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga chưa nhận được thông tin nào về kết quả đàm phán về vấn đề Ukraine giữa Kyiv và phương Tây, theo TASS. Trả lời câu hỏi về thời điểm diễn ra vòng đàm phán tiếp theo với sự tham gia của Nga, ông Peskov cho biết Moscow "cần xem xét diễn biến trước đã". Trước đó, ông Peskov cho biết Nga muốn một thỏa thuận hòa bình toàn diện, chấm dứt chiến sự, đạt được các mục tiêu, đảm bảo các lợi ích và hòa bình tại châu Âu trong tương lai.