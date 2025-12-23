Chiến sự Ukraine ngày 1.398: Binh sĩ Ukraine xâm nhập Nga đốt 2 chiến đấu cơ?

Không quân Ukraine cáo buộc lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào nhiều khu vực của Ukraine trong đêm 21.12 và rạng sáng 22.12, theo báo The Kyiv Post.

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 58 trong tổng số 86 UAV do Nga phóng vào Ukraine trong đêm nói trên, và ghi nhận 26 UAV tấn công tại 12 địa điểm.

Một pháo thủ Ukraine ẩn nấp để tránh máy bay không người lái chiến đấu của Nga khi chuẩn bị đạn cho khẩu pháo, gần thành phố Pokrovsk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine ngày 11.12 Ảnh: Reuters

Số lượng vụ nổ lớn nhất đã được ghi nhận ở tỉnh Odessa thuộc miền nam Ukraine. Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba ngày 22.12 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng quân đội Nga đã tấn công các cảng và cơ sở hạ tầng năng lượng ở tỉnh Odessa trong đêm 21.12 và rạng sáng 22.12, gây ra hỏa hoạn tại một cảng lớn, theo Reuters.

"Nga đang cố gắng phá vỡ hoạt động hậu cần hàng hải bằng cách tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống vào cơ sở hạ tầng cảng và năng lượng", ông Kuleba viết trên Telegram. Ông Kuleba còn viết rằng sau cuộc tấn công, một đám cháy đã bùng phát tại cảng Pivdennyi và khoảng 30 container chứa bột mì và dầu thực vật đã bị thiêu rụi.

Do thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng năng lượng, nguồn cung cấp điện đã bị gián đoạn đối với hơn 120.000 khách hàng ở tỉnh Odessa, theo ông Kuleba.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 22.12 tuyên bố đã giành được quyền kiểm soát đối với làng Vilcha thuộc tỉnh Kharkiv ở phía đông Ukraine, theo Hãng thông tấn RIA Novosti.

Đến tối 22.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

Nga nói kiểm soát Siversk, cửa ngõ trước 2 'pháo đài' cuối ở Donetsk

Tình hình gần Siversk 'cực kỳ khó khăn'

Quân đoàn đổ bộ đường không số 7 của Ukraine ngày 22.12 thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng tình hình gần thành phố Siversk thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine đang "cực kỳ khó khăn", khi lực lượng Nga tiếp tục cố gắng vượt sông Siverskyi Donets, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cuộc tấn công mới của Nga vào Siversk đã gây ra nhiều tuần giao tranh ác liệt, ngay cả khi Moscow tuyên bố rằng thành phố này đã thất thủ.

"Tình hình ở Serebrianka, phía đông bắc Siversk, đang cực kỳ khó khăn. Các đơn vị thuộc Lữ đoàn 81 đang giữ vững vị trí, gây tổn thất về nhân lực và trang thiết bị cho đối phương. Lực lượng Nga cũng đang tiếp tục nỗ lực vận chuyển binh lính qua sông Siverskyi Donets từ phía rừng Serebrianka", Quân đoàn đổ bộ đường không số 7 thông báo trên Telegram.

Trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022, Siversk là nơi sinh sống của khoảng 10.000 người. Kể từ đó, thành phố này phần lớn đã bị bỏ hoang, chính quyền địa phương ước tính chỉ còn lại vài trăm dân thường.

Dù có quy mô khiêm tốn, Siversk đóng vai trò quan trọng trong việc phòng thủ phía bắc tỉnh Donetsk. Thành phố này giúp bảo vệ các trung tâm đô thị lớn hơn là Sloviansk và Kramatorsk, những thành trì chính của cái gọi là "vành đai pháo đài" của Ukraine.

Lực lượng Nga đã cố gắng tiến công Siversk kể từ tháng 7.2022, sau khi Sievierodonetsk và Lysychansk thất thủ. Trong hơn 3 năm giao tranh kể từ đó, Siversk là một trong những khu vực ổn định nhất trên chiến tuyến, bất chấp cường độ giao tranh ở những khu vực lân cận, theo The Kyiv Independent.

Ukraine tuyên bố đã đốt Su-27, Su-30 tại sân bay Nga

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 22.12 tuyên bố quân du kích Ukraine đã đốt cháy 1 máy bay chiến đấu Su-30 và 1 máy bay chiến đấu Su-27 trong chiến dịch vào tối 21.12 tại tỉnh Lipetsk của Nga, theo trang tin The Kyiv Independent.

Vụ tấn công nhắm vào một sân bay gần thành phố Lipetsk, cách biên giới Ukraine khoảng 340 km, và khiến 2 máy bay quân sự bốc cháy. HUR ước tính giá trị của 2 máy bay bị phá hủy lên tới 100 triệu USD.

Hình ảnh được cho là chiến đấu cơ Su-30 của Nga Ảnh: Chụp màn hình TASS

Chiến dịch thành công sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng các tuyến đường tuần tra và lịch trình canh gác, cho phép các binh sĩ Ukraine lẻn vào cơ sở quân sự, tấn công các máy bay chiến đấu của Nga trong nhà chứa máy bay và rời khỏi sân bay mà không bị phát hiện, theo The Kyiv Independent.

Cũng theo HUR, việc lên kế hoạch cho chiến dịch trên mất 2 tuần và được thực hiện bởi một "đại diện của phong trào kháng chiến" chống lại chính phủ Nga.

Su-27 là máy bay chiến đấu 2 động cơ của Nga được thiết kế để giành ưu thế trên không, trong khi Su-30 là biến thể đa năng 2 chỗ ngồi với tầm bay xa hơn và hệ thống điện tử hàng không được nâng cấp cho các nhiệm vụ không đối không và không đối đất.

Nga sử dụng 2 loại máy bay chiến đấu này trong không phận Ukraine chủ yếu để tuần tra, đánh chặn máy bay Ukraine và hỗ trợ các cuộc tấn công nhắm vào nước láng giềng, theo The Independent.

Đến tối 22.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của HUR.

Nga nói có tiến triển chậm trong đàm phán với Mỹ

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov ngày 22.12 nói rằng các cuộc đàm phán với Mỹ về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine đang "tiến triển chậm", sau các cuộc đàm phán cuối tuần qua tại thành phố Miami thuộc bang Florida chưa phá vỡ được thế bế tắc.

"Tiến triển chậm đang được ghi nhận", truyền thông nhà nước Nga dẫn lời Thứ trưởng Ryabkov, sau khi cả Nga lẫn Ukraine cử các nhà đàm phán đến thành phố Miami để tiến hành các cuộc đàm phán riêng với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump là ông Jared Kushner.

Ông Witkoff đã ca ngợi các cuộc thảo luận "mang tính xây dựng" với cả hai bên, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ có bước đột phá, theo AFP.

Các cuộc gặp này là một phần của chiến dịch ngoại giao kéo dài nhiều tuần về kế hoạch chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine, sau khi Washington hồi tháng trước đưa ra một đề xuất bị nhiều người cho là phản ánh các yêu cầu của Điện Kremlin.

Kế hoạch này đã được soạn thảo lại sau sự tham gia của Ukraine và châu Âu, dù nội dung của chưa được công khai.

Moscow đã tỏ ra khó chịu trước sự can thiệp của châu Âu. Hôm 22.12, ông Ryabkov đã thúc giục Washington gạt bỏ các nhà lãnh đạo châu Âu, nói rằng có "những ý đồ cực kỳ nguy hiểm và độc hại từ một nhóm các quốc gia có ảnh hưởng nhằm phá hoại những nỗ lực này".

Một số quốc gia châu Âu, trong đó có Anh, Pháp và Đức, đã tuyên bố có thể triển khai lực lượng gìn hòa bình đến Ukraine nếu đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trong khi đó, Nga đã nói rằng điều đó là không thể chấp nhận được.

