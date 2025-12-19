Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Thông điệp của Nga đẩy Ukraine vào thế khó

Văn Khoa
Văn Khoa
19/12/2025 05:39 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin được cho là đã phát tín hiệu rõ ràng sẽ không thỏa hiệp về yêu cầu Ukraine phải nhượng bộ lãnh thổ, trong khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra sức vận động đồng minh.

Nga tự tin sẽ đạt mục tiêu

Phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Hội đồng Bộ Quốc phòng Nga hôm 17.12, Tổng thống Vladimir Putin nói năm 2025 đánh dấu một giai đoạn quan trọng trong việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Hãng tin TASS. Ông tuyên bố quân đội Nga đã giành được và giữ vững thế chủ động chiến lược trên toàn bộ chiến tuyến và đang tự tin tiến công. Cũng theo Tổng thống Putin, lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát đối với hơn 300 khu định cư trong năm nay. Ông cho rằng kinh nghiệm thu được trong chiến dịch quân sự cho phép lực lượng Nga gia tăng tốc độ tấn công ở các khu vực chiến lược quan trọng.

Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp ở Moscow ngày 17.12

Tổng thống Nga Putin tại cuộc họp ở Moscow ngày 17.12

ẢNH: AFP


Tổng thống Putin nhấn mạnh các mục tiêu của chiến dịch quân sự ở Ukraine sẽ đạt được. "Chúng ta muốn làm điều này thông qua ngoại giao, nhưng nếu đối phương và các nhà tài trợ nước ngoài của họ từ chối tham gia đàm phán thực chất, Nga sẽ giải phóng các vùng đất lịch sử của mình bằng biện pháp quân sự", ông Putin phát biểu. "Những vùng đất lịch sử" mà ông Putin đề cập là khu vực Nga yêu cầu Ukraine nhượng bộ, điểm mấu chốt gây tranh cãi trong các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra, theo CNN.

Ukraine đi vận động

Sau tuyên bố trên của nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đang chuẩn bị phát động một năm xung đột mới chống lại Ukraine, theo AFP. "Hôm nay, chúng ta lại nghe thấy một tín hiệu nữa từ Moscow cho thấy họ đang chuẩn bị biến năm tới thành một năm xung đột", ông Zelensky phát biểu tối 17.12. Nhà lãnh đạo kêu gọi các đồng minh của Ukraine đảm bảo sự ủng hộ cho Kyiv và cho Nga thấy rằng "việc tiếp tục cuộc chiến là vô ích". Lời kêu gọi được đưa ra trước thềm hội nghị thượng đỉnh ngày 18.12 của Liên minh châu Âu (EU) về những tài sản bị đóng băng của Nga. Ông Zelensky dự kiến vận động các nhà lãnh đạo châu Âu thông qua kế hoạch dùng tài sản Nga bị đóng băng để ủng hộ Ukraine.

Trong khi đó, tờ Politico hôm 17.12 dẫn lời 2 nguồn thạo tin cho hay các quan chức Mỹ và Nga dự kiến đàm phán tại TP.Miami thuộc bang Florida (Mỹ) vào cuối tuần này về một thỏa thuận khả thi nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine. Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner nằm trong phái đoàn Mỹ. Ông Kirill Dmitriev, đứng đầu quỹ đầu tư quốc gia của Nga, sẽ là đại diện phái đoàn Nga. Trước đó, hai ông Witkoff và Kushner đã gặp Tổng thống Putin tại Điện Kremlin vào tháng 11, và sau đó gặp các nhà lãnh đạo của Ukraine và châu Âu tại Berlin (Đức) hôm 15.12. Tuy nhiên, những khác biệt lớn vẫn chưa được giải quyết, theo AFP.

Nga chi 5,1% GDP cho chiến dịch quân sự

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov ngày 17.12 thông báo Nga chi 5,1% GDP cho chiến dịch quân sự ở Ukraine trong năm 2025. Dựa trên ước tính GDP năm 2025 của Bộ Kinh tế Nga là 217.000 tỉ rúp (2.700 tỉ USD), có thể thấy chi tiêu cho chiến dịch quân sự trong năm 2025 lên tới 11.000 tỉ rúp (hơn 136,6 tỉ USD), theo Reuters. Ngân sách nhà nước Nga đã phân bổ 6,2% GDP cho quốc phòng năm 2025 và 1,8% cho an ninh quốc gia, với tổng số tiền dành cho quốc phòng và an ninh được ấn định ở mức 17.000 tỉ rúp.

