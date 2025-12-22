Đàm phán 'mang tính xây dựng' về Ukraine

Hãng TASS ngày 21.12 dẫn lời Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev cho hay cuộc đàm phán về dàn xếp vấn đề Ukraine đang diễn ra mang tính xây dựng tại TP.Miami (bang Florida, Mỹ) với Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể Jared Kushner của Tổng thống Mỹ Donald Trump. "Các cuộc thảo luận đang được tổ chức mang tính xây dựng, bắt đầu trong hôm nay, cũng như sẽ diễn ra vào ngày mai", ông Dmitriev phát biểu với báo giới hôm 20.12.

Nỗ lực của Washington

Cuộc gặp tại Miami diễn ra sau cuộc đàm phán hôm 19.12 giữa giới chức Ukraine và châu Âu, trong bối cảnh các cuộc thảo luận về kế hoạch hòa bình đang nhen nhóm hy vọng giải quyết cuộc xung đột Nga - Ukraine. Giới chức Mỹ, Ukraine và châu Âu cho biết đã có tiến triển về đảm bảo an ninh cho Kyiv, nhưng chưa rõ những điều khoản này có được Moscow chấp nhận hay không. Trong khi đó, Reuters dẫn lời trợ lý Yuri Ushakov của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những điều chỉnh của Ukraine và châu Âu đối với kế hoạch của Mỹ không giúp cải thiện cơ hội hòa bình.

Ông Dmitriev trao đổi với ông Witkoff (phải) bên lề một cuộc đàm phán về Ukraine ẢNH: REUTERS

Tại Kyiv, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ gia tăng áp lực lên Nga để chấm dứt cuộc xung đột, đồng thời nói rằng chỉ có Mỹ mới có thể thuyết phục được Nga. "Tổng thống Putin chưa cảm nhận được áp lực lẽ ra phải có", ông phát biểu, nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng nguồn cung vũ khí cho Ukraine và áp đặt các biện pháp cấm vận đối với toàn bộ nền kinh tế Nga. Ngoài ra, ông Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ đề xuất đối thoại 3 bên với Mỹ và Nga nếu điều đó giúp thúc đẩy trao đổi thêm tù binh và mở đường cho cuộc gặp giữa lãnh đạo các nước.

Nhận định mâu thuẫn

Trong bối cảnh Mỹ gia tăng nỗ lực trung gian cho hòa bình giữa Ukraine và Nga, giới phân tích đang theo dõi sát sao mục tiêu của Nga trong chiến dịch. Reuters ngày 21.12 dẫn các nguồn tin ẩn danh cho biết thông tin tình báo thể hiện Tổng thống Putin không chỉ muốn kiểm soát toàn bộ Ukraine mà còn mở rộng đến châu Âu. Một nguồn tin cho biết báo cáo tình báo mới nhất trong thông tin nêu trên là từ tháng 9, trước khi Tổng thống Trump công bố kế hoạch hòa bình. Kế hoạch hòa bình này bao gồm một số nhượng bộ lãnh thổ từ phía Ukraine, trong khi ông Putin gần đây bác bỏ các tuyên bố về khả năng Nga tấn công châu Âu là "vô lý".

Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard bác bỏ thông tin tình báo trên, cho rằng thông tin đó xuất phát từ thế lực muốn phá hoại nỗ lực hòa bình của Mỹ. "Sự thật là tình báo Mỹ đánh giá Nga thậm chí còn không có khả năng chinh phục và giành toàn bộ Ukraine, chứ chưa nói đến châu Âu", bà viết trên mạng xã hội X. Đặc phái viên Dmitriev cũng chỉ trích thông tin trên nhằm kích động "Thế chiến 3" bằng việc thổi bùng tâm lý chống Nga, đồng thời kêu gọi các bên "khôi phục sự tỉnh táo, hòa bình và an ninh".

