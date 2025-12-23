Washington hé lộ kết quả đàm phán mới nhất về Ukraine

Vào sáng 22.12 (giờ VN), Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff viết trên mạng xã hội X rằng cuộc đàm phán giữa các quan chức Mỹ và Nga tại TP.Miami trong 2 ngày 20 và 21.12 (giờ địa phương) rất hiệu quả và mang tính xây dựng, theo Reuters. "Nga vẫn cam kết đạt được hòa bình ở Ukraine", ông Witkoff viết.

Đặc phái viên Dmitriev (giữa), Đặc phái viên Witkoff (phải) và ông Kushner bên lề một cuộc đàm phán về Ukraine gần đây Ảnh: AFP

Đây là cuộc đàm phán mới nhất giữa ông Witkoff, con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Jared Kushner và Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev, nhằm thúc đẩy kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump tại Ukraine. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm qua cho hay ông Dmitriev sẽ báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về các đề xuất của Mỹ liên quan giải pháp khả thi cho vấn đề Ukraine ngay khi trở về Moscow từ Miami.

Tập trung vào 4 điểm chính

Sau cuộc đàm phán với ông Dmitriev, hai ông Witkoff và Kushner hôm 21.12 gặp các quan chức từ Ukraine và châu Âu tại Miami và sau đó có cuộc gặp riêng với phái đoàn Ukraine, do quan chức cấp cao Rustem Umerov dẫn đầu, theo Reuters. Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Witkoff gọi các cuộc đàm phán ngày 21.12 là "hiệu quả và mang tính xây dựng", tập trung vào cách tiếp cận chiến lược chung giữa Ukraine, Mỹ và châu Âu.

Các cuộc gặp ở Miami là các cuộc đàm phán mới nhất trong một loạt cuộc đàm phán giữa Mỹ, Nga và Ukraine về kế hoạch 20 điểm do Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine. Ông Witkoff viết trên mạng xã hội X rằng cuộc gặp giữa Mỹ và Ukraine tập trung vào 4 điểm chính: tiếp tục phát triển kế hoạch 20 điểm, một khuôn khổ đảm bảo an ninh đa phương, một khuôn khổ đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine, và tiếp tục phát triển kinh tế và thịnh vượng để tái thiết Ukraine. Các nhà đàm phán đặc biệt tập trung vào "thời gian biểu" và "trình tự các bước tiếp theo", theo ông Witkoff.

Tính đến hôm qua, cuộc xung đột Nga - Ukraine diễn ra gần 1.400 ngày mà chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 41 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine ở các vùng thuộc Nga từ 20 giờ ngày 21.12 đến 7 giờ ngày 22.12 (giờ Moscow), theo Hãng tin TASS. Trong số UAV bị bắn hạ có ít nhất 3 chiếc ở vùng Krasnodar thuộc miền nam của Nga.

Sau đó, Trung tâm xử lý khủng hoảng Krasnodar thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc tấn công bằng UAV đã làm hư hại 2 cầu cảng và 2 tàu. Lực lượng cứu hỏa đã phải nỗ lực dập tắt đám cháy lan rộng từ 1.000 - 1.500 m2 tại 2 cầu cảng. Cuộc tấn công không gây thương vong và tất cả những người trên tàu đã được sơ tán, theo Trung tâm xử lý khủng hoảng Krasnodar.

Ngoài ra, Ủy ban Điều tra Nga thông báo trung tướng Fanil Sarvarov, đứng đầu bộ phận huấn luyện tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, đã thiệt mạng sau khi thiết bị nổ được đặt dưới chiếc ô tô đang chở ông phát nổ vào sáng 22.12 ở phía nam thủ đô Moscow, theo Đài RT. Vụ nổ còn làm hư hại một số phương tiện khác và khiến tài xế của ông Sarvarov bị thương nặng, theo RT.

Giới chức Nga cho hay một trong những hướng điều tra là vụ ám sát do cơ quan tình báo Ukraine thực hiện, lưu ý rằng Kyiv từng sử dụng các thiết bị nổ trong các vụ ám sát nhắm vào các quan chức ở Nga. Đến chiều 22.12 chưa có thông tin phản ứng từ phía Ukraine.