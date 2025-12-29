Chiến sự Ukraine ngày 1.404: Nga phóng hơn 2.100 UAV, kiểm soát thêm lãnh thổ

Không quân Ukraine cáo buộc lực lượng Nga đã tấn công Ukraine bằng 48 máy bay không người lái (UAV) trong ngày 28.12, theo kênh Ukrainska Pravda. Trong số UAV đó có 30 chiếc bị lực lượng Ukraine bắn hạ hoặc gây nhiễu.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 28.12 nói rằng trong một tuần, Nga đã phóng hơn 2.100 máy bay không người lái tấn công, khoảng 800 bom dẫn đường và 94 tên lửa, theo Ukrainska Pravda.

Quân nhân Nga trong một lần phóng rốc két về phía các vị trí của quân đội Ukraine Ảnh: Chụp màn hình Sputnik

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28.12 tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát các khu định cư Huliaipole, Myrnohrad, Artemivka, Rodynske và Vilne trong tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine và Stepnohirsk thuộc tỉnh Zaporizhzhia ở miền nam, theo Reuters.

Đến tối 28.12 chưa có thông tin phản ứng từ Ukraine cũng như Nga đối với tuyên bố hay cáo buộc của bên kia.

Cũng trong ngày 28.12, truyền thông nhà nước Nga bắt đầu lan truyền các video trực tuyến cho thấy dường như là binh sĩ Nga đang giương cờ ở một số khu phố bị tàn phá của thành phố tiền tuyến Myrnohrad thuộc tỉnh Donetsk, theo trang tin The Kyiv Independent.

Trong khi đó, lực lượng vũ trang Ukraine ngày 28.12 khẳng định họ tiếp tục giữ các vị trí trọng yếu tại thành phố Myrnohrad. Quân đội Ukraine đã công bố một video về các hoạt động chiến đấu đang diễn ra trong khu vực phòng thủ.

Những thông tin trái chiều như trên xuất hiện sau khi Nga tuyên bố kiểm soát được Myrnohrad và thành phố Huliaipole ở tỉnh Zaporizhzhia. Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine đã bác bỏ những tuyên bố này của Nga vào ngày 27.12.

Ukraine tuyên bố tấn công nhà máy lọc dầu Nga

Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine ngày 28.12 tuyên bố máy bay không người lái (UAV) của nước này đã tấn công Nhà máy lọc dầu Syzran ở tỉnh Samara của Nga trong đêm 27.12 và rạng sáng 28.12, theo trang tin The Kyiv Independent.

"Các cuộc tấn công từ máy bay không người lái đã được ghi nhận nhắm vào khu vực nhà máy, sau đó là một vụ cháy", Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Nhà máy lọc dầu Syzran đã bị tấn công nhiều lần trong đêm, theo kênh Telegram Exilenova-Plus trích dẫn đoạn video từ người dân địa phương. Người dân địa phương đã đăng tải video về xe cứu hỏa hướng đến nhà máy lọc dầu sau các vụ nổ.

Cuộc tấn công có thể đã nhắm vào cơ sở ELOU-AVT-5, một cơ sở xử lý dầu chính của Nhà máy lọc dầu Syzran, theo The Kyiv Independent.

Nhiều tiếng nổ đã được nghe thấy ở Syzran trong đêm và hệ thống phòng không đã được kích hoạt trong khu vực, theo kênh Telegram Shot tiếng Nga.

Đến tối 28.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của quân đội Ukraine.

IAEA: Nga, Ukraine đồng ý tạm ngừng bắn gần nhà máy điện hạt nhân

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 28.12 thông báo trên mạng xã hội X rằng việc sửa chữa đường dây điện quan trọng đã bắt đầu gần Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga kiểm soát sau một thỏa thuận ngừng bắn cục bộ cho phép các kỹ thuật viên tiến hành sửa chữa.

IAEA thông báo thêm trong thời gian ngừng bắn do cơ quan này làm trung gian, việc sửa chữa các đường dây truyền tải điện giữa các trạm biến áp của Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và Nhà máy nhiệt điện Zaporizhzhia đang được thực hiện dưới sự giám sát của nhóm IAEA và dự kiến sẽ kéo dài vài ngày.

Nhà máy Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, nhưng đã ngừng sản xuất điện hơn 3 năm kể từ khi bị quân đội Nga kiểm soát vào tháng 3.2022. Nằm ở thành phố Enerhodar do Nga kiểm soát, Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia sản xuất khoảng 20% lượng điện của Ukraine trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào ngày 24.2.2022.

Việc bên nào kiểm soát Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia dự kiến cũng là một trong những điểm được bàn bạc tại các cuộc đàm phán hòa bình đang diễn ra giữa Ukraine và Mỹ. Theo khuôn khổ được Mỹ hậu thuẫn, nhà máy này sẽ do Ukraine, Mỹ và Nga cùng vận hành, và cả 3 bên cùng chia sẻ lợi ích kinh tế.

