Nga tuyên bố nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu thuộc về Nga

Trong cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thảo luận về một phương án để Mỹ tiếp quản nguồn cung cấp năng lượng của Ukraine, trong đó có các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine, theo Đài RT dẫn thông tin chính thức về cuộc điện đàm.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright sau đó cũng nói rằng sẽ "không có vấn đề gì" đối với Washington khi điều hành các cơ sở xây dựng từ thời Liên Xô.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia hiện do Nga kiểm soát ở miền nam Ukraine vào ngày 15.6.2023 Ảnh: AFP

Phản ứng về thông tin trên, ông Yury Chernichyuk, Giám đốc ZNPP do Nga bổ nhiệm, nói với Hãng tin TASS: "Tôi có thể nói một điều... sẽ không ai có quyền kiểm soát nhà máy của chúng tôi cho dù họ muốn đến mức nào. Tôi không biết có trường hợp nào như thế này xảy ra do một số cuộc đàm phán". Ông Chernichyuk khẳng định ZNPP "thuộc về Liên bang Nga và sẽ do chúng tôi vận hành... theo luật pháp Nga".

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Mỹ đối với phát ngôn trên của ông Chernichyuk.

ZNPP, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở châu Âu, trước đây do Ukraine quản lý nhưng từ tháng 3.2022 nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Khu vực Zaporizhzhia, nơi đặt nhà máy, đã bỏ phiếu gia nhập Nga trong cuộc trưng cầu dân ý vào năm đó nhưng bị Kyiv và phương Tây phản đối.

ZNPP đã phần lớn ở chế độ đóng cửa kể từ giữa năm 2023 do mối đe dọa của các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái cũng như sự gián đoạn về nguồn cung cấp nước, theo RT. Cả Nga lẫn Ukraine đều cáo buộc nhau tấn công ZNPP và gây nguy hiểm cho an ninh của cơ sở này.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã triển khai một đoàn giám sát đến ZNPP vào tháng 9.2022 và phái bộ này đã có mặt trên thực địa kể từ đó.

Trong tháng này, Tổng thống Zelensky tuyên bố sự tồn tại của nhà ZNPP là "không thể" nếu không có sự kiểm soát của Kyiv, đồng thời nói thêm rằng Ukraine sẽ cần "tiền và chuyên gia" để đưa nhà máy này hoạt động trở lại.

ZNPP hiện do một công ty con của tập đoàn năng lượng nhà nước Nga Rosatom kiểm soát. Vào tháng 12.2024, giám đốc điều hành của công ty con này cho hay họ có kế hoạch đưa ZNPP hoạt động trở lại ngay khi an ninh được đảm bảo đầy đủ, theo RT.