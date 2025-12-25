Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ukraine nêu điều kiện rút quân tại Donbass

Vi Trân
Vi Trân
25/12/2025 09:17 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói sẵn sàng rút quân khỏi Donbass nếu Nga cũng làm điều tương tự để lập vùng phi quân sự tại đây và giao cho quốc tế giám sát.

Trong cuộc họp báo ngày 23.12, Tổng thống Zelensky hé lộ thông tin về kế hoạch hòa bình 20 điểm mà các nhà đàm phán Ukraine và Mỹ đã bàn bạc tại bang Florida (Mỹ) trong những ngày gần đây, theo AP. Trong đó, ông Zelensky cho biết điểm khó khăn nhất là tìm cách kiểm soát vùng công nghiệp Donbass ở miền đông, gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk.

Ukraine nêu điều kiện rút khỏi Donbass - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất lập vùng phi quân sự tại Donbass

ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky nói rằng Mỹ đề xuất lập một "vùng kinh tế tự do" trong khi Ukraine đề nghị vùng này phải được phi quân sự hóa. Vị tổng thống thừa nhận việc thiết lập một vùng kinh tế phi quân sự tại Donbass cần được thảo luận kỹ càng, đặc biệt là điểm giới hạn mà lực lượng hai bên cần rút lui để lực lượng quốc tế triển khai. Ông cho rằng vấn đề này nên được thảo luận ở cấp lãnh đạo.

Đề xuất trên mang lại một giải pháp thỏa hiệp tiềm năng cho việc kiểm soát Donbass, vốn là nút thắt khó gỡ trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Nga chưa phát ra tín hiệu nào cho thấy nước này sẽ đồng ý rút quân khỏi các vùng đã kiểm soát. Trên thực tế, Nga thậm chí yêu cầu Ukraine rút khỏi các vùng lãnh thổ mà nước này còn nắm giữ ở Donbass, điều mà Kyiv đã phản đối. Hiện tại, Nga kiểm soát gần như toàn bộ Luhansk và khoảng 70% Donetsk, theo AP.

Mặt khác, kế hoạch đang được Mỹ và Ukraine bàn bạc còn bao gồm đề xuất lực lượng Nga rút khỏi các tỉnh Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Sumy và Kharkiv. Ông Zelensky cũng muốn lực lượng quốc tế được triển khai dọc theo một số điểm trên đường ranh giới trong vùng này để giám sát thi hành thỏa thuận.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 24.12 nói sẽ đưa ra quan điểm dựa trên thông tin mà Đặc phái viên tổng thống Kirill Dmitriev mang về. Ông Dmitriev đã đến Florida để gặp các nhà đàm phán Mỹ trong cuối tuần qua.

Về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, Mỹ đề xuất lập liên doanh với Ukraine và Nga, chia 3 cổ phần. Ukraine đề xuất  chia đôi cổ phần với Mỹ, và Washington có quyền chia lại cổ phần của mình cho bên khác nhưng Mỹ chưa chấp nhận.

Ukraine cũng đề xuất thành lập vùng kinh tế tự do phi quân sự tại thành phố Enerhodar gần nhà máy Zaporizhzhia. Nga hiện kiểm soát nhà máy và thành phố này. Ông Zelensky cho biết vấn đề được thảo luận trong 15 giờ nhưng chưa đạt kết quả.

Tin liên quan

Chi tiết kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Zelensky về hòa bình Ukraine

Chi tiết kế hoạch 20 điểm của Tổng thống Zelensky về hòa bình Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 24.12 đã công bố kế hoạch nhằm chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine, tiết lộ đã gửi đề xuất này cho phía Nga.

Washington hé lộ kết quả đàm phán mới nhất về Ukraine

Đàm phán 'mang tính xây dựng' về Ukraine

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE DONBASS nga Zelensky Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vùng phi quân sự
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận